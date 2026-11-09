Ez már nem lehet véletlen: ismét UFO-t láttak a vulkán felett - videó!

Egy, a mexikói vulkánt megfigyelő webkamerának sikerült megörökítenie egy különös, háromszög alakú, fényekből álló objektumot, amely a feltételezések szerint egy UFO lehetett. A szokatlan jelenségre a Popocatépetl vulkán élő közvetítésében figyeltek fel: az ekkor készült videón az látható, amint a formáció előbb felkúszik az égen, majd eltűnik a webkamera látóteréből.
A történtek külön érdekessége, hogy mindez november 2-án esett meg, amely Mexikóban - és hazánkban is -, a halottak napja. Miután a felvétel felkerült a közösségi médiába, néhányan eltűnődtek azon, mindez talán nem lehetett véletlen, és a fények az elhunyt lelkek visszatérését jelentik a "másik oldalról".
Mások inkább földönkívüli eredetre tippeltek, és nem minden ok nélkül: a Popocatépetl vulkán az UFO-észleléseket illetően hosszú történetre tekint vissza. A szkeptikusok szerint viszont csak egy műholdat vagy egy repülőgépet sikerült megörökíteni, amely a webkamera perspektívája miatt kapott túlvilági színezetet - írja a Coast to Coast AM.
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A Popocatépetl környékén nem egyszer láttak már szokatlan jelenségeket: néhány hónapja egy henger alakú objektumra figyeltek fel, amint két vukán, a Iztaccihuatl és Popocatépetl között repked, korábban pedig egy fényesen világító, repülő csészealjra emlékeztető objektum haladt át az égen jobbról balra, az utóbbi vulkán teteje felett. Ez pedig csupán két példa a sok közül: miután már többször láttak szokatlan formájú és méretű ismeretlen tárgyakat repkedni a Popocatépetl felett, körülötte, sőt, akár kiszállni vagy távozni is a helyszínről, olyan elméletek indultak el, miszerint a vulkán egy titkos idegen bázis lehet.
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