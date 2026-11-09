Ez már nem lehet véletlen: ismét UFO-t láttak a vulkán felett - videó!

Egy, a mexikói vulkánt megfigyelő webkamerának sikerült megörökítenie egy különös, háromszög alakú, fényekből álló objektumot, amely a feltételezések szerint egy UFO lehetett. A szokatlan jelenségre a Popocatépetl vulkán élő közvetítésében figyeltek fel: az ekkor készült videón az látható, amint a formáció előbb felkúszik az égen, majd eltűnik a webkamera látóteréből.

UFO-észlelés Mexikóban: ismét a vulkánnál tűnt fel a különös objektum / Fotó: keshan jalota / Unsplash (Illusztráció)

UFO-észlelés Mexikóban: ismét a vulkánnál tűnt fel a különös objektum

A történtek külön érdekessége, hogy mindez november 2-án esett meg, amely Mexikóban - és hazánkban is -, a halottak napja. Miután a felvétel felkerült a közösségi médiába, néhányan eltűnődtek azon, mindez talán nem lehetett véletlen, és a fények az elhunyt lelkek visszatérését jelentik a "másik oldalról".

Mások inkább földönkívüli eredetre tippeltek, és nem minden ok nélkül: a Popocatépetl vulkán az UFO-észleléseket illetően hosszú történetre tekint vissza. A szkeptikusok szerint viszont csak egy műholdat vagy egy repülőgépet sikerült megörökíteni, amely a webkamera perspektívája miatt kapott túlvilági színezetet - írja a Coast to Coast AM.

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