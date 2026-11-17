Míg az egyik pillanatban még szívszorító sorokban vallott a bőrproblémáiról Kulcsár Edina, a következőben már követők százai álltak belé, miszerint nem feltétlen volt őszinte velük. Az egykori szépségkirálynő kíméletlen össztűz alá került, sokak szerint a korábbi, fizetett vagy ajánlott „csodakrémek” után most teljesen hiteltelenné vált.
Kulcsár Edina egy megható posztban vallotta be, hogy hónapok óta képtelen megbékélni a tükörképével. Az édesanya az évek óta tartó alváshiányra, a folyamatos rohanásra és esetleges hormonális okokra gyanakszik, miközben teljesen elveszítette az önbizalmát. Maga Edina így fogalmazott a nehézségeiről:
Nem akarok úgy tenni, mintha ez lenne a világ legnagyobb problémája, mert pontosan tudom, hogy vannak, akik ennél súlyosabb dolgokkal küzdenek, de attól még az érzéseim ugyanúgy valósak. Szépségkirálynő voltam, és a mai napig sokan ezzel azonosítanak. Emiatt úgy érzem, hogy van velem szemben egy kimondatlan elvárás, hogy nekem mindig jól kell kinéznem. És az az egészben a legnehezebb, hogy én is ugyanezt várom el magamtól. Nem arra vágyom, hogy éjjel-nappal tökéletes sminkben parádézzak... csak szeretnék újra úgy belenézni a tükörbe, hogy ne az legyen az első gondolatom, mit és hogy kéne eltakarnom magamon
– vallotta be Varga Márk felesége. Bár a rajongók többsége azonnal a védelmébe vette, és jó tanácsokkal – például a tejtermékek elhagyásával vagy fogászati gócok kivizsgálásával – próbálta segíteni, a kommentszekcióban hamar elszabadultak az indulatok. Többen nyíltan nekiszegezték a kérdést: hogyan hihetnének a szavának, amikor korábban lépten-nyomon különböző arcápolási termékeket népszerűsített?
A követők pedig számonkérték az egykori szépségkirálynő korábbi ajánlásait: „Én csak azt nem értem, hogy többször mutattál már az elmúlt időben állítólag csúcs szuper arcápolási termékeket, amiket bátran mertél ajánlani, mert neked állítólag segített… nem igazán vagy hiteles ezek alapján” – akadt ki az egyik kommentelő. Más rámutatott arra is, hogy ha a tünetek mögött valamilyen belső, hormonális vagy egészségügyi probléma húzódik meg – mint ahogy arra Edina maga is utalt –, akkor semmilyen külső kozmetikum nem fog segíteni, és addig a termékreklámok sem hitelesek:
„A többi nőnek igaza van, hormonális probléma állhat mögötte. Endo doktor segít és lehetőleg amíg sajnos ilyen az arcod ne ajánlj termékeket, mert egyik termék se hozza helyre az arcodat, mivel ez „betegségből” adódik, és így hiteles se tudsz lenni. Sok sikert!” – fogalmazott kőkeményen egy másik hozzászóló. Kulcsár Edina egyelőre nem reagált a bírálatokra.
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