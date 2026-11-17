Míg az egyik pillanatban még szívszorító sorokban vallott a bőrproblémáiról Kulcsár Edina, a következőben már követők százai álltak belé, miszerint nem feltétlen volt őszinte velük. Az egykori szépségkirálynő kíméletlen össztűz alá került, sokak szerint a korábbi, fizetett vagy ajánlott „csodakrémek” után most teljesen hiteltelenné vált.

Kulcsár Edina Instagram-posztját nem mindenki díjazta (Fotó: Bors)

Kulcsár Edina bőre drasztikus változáson esett át

Kulcsár Edina egy megható posztban vallotta be, hogy hónapok óta képtelen megbékélni a tükörképével. Az édesanya az évek óta tartó alváshiányra, a folyamatos rohanásra és esetleges hormonális okokra gyanakszik, miközben teljesen elveszítette az önbizalmát. Maga Edina így fogalmazott a nehézségeiről:

Nem akarok úgy tenni, mintha ez lenne a világ legnagyobb problémája, mert pontosan tudom, hogy vannak, akik ennél súlyosabb dolgokkal küzdenek, de attól még az érzéseim ugyanúgy valósak. Szépségkirálynő voltam, és a mai napig sokan ezzel azonosítanak. Emiatt úgy érzem, hogy van velem szemben egy kimondatlan elvárás, hogy nekem mindig jól kell kinéznem. És az az egészben a legnehezebb, hogy én is ugyanezt várom el magamtól. Nem arra vágyom, hogy éjjel-nappal tökéletes sminkben parádézzak... csak szeretnék újra úgy belenézni a tükörbe, hogy ne az legyen az első gondolatom, mit és hogy kéne eltakarnom magamon

– vallotta be Varga Márk felesége. Bár a rajongók többsége azonnal a védelmébe vette, és jó tanácsokkal – például a tejtermékek elhagyásával vagy fogászati gócok kivizsgálásával – próbálta segíteni, a kommentszekcióban hamar elszabadultak az indulatok. Többen nyíltan nekiszegezték a kérdést: hogyan hihetnének a szavának, amikor korábban lépten-nyomon különböző arcápolási termékeket népszerűsített?

„Nem igazán vagy hiteles” – kemény vádak érték

A követők pedig számonkérték az egykori szépségkirálynő korábbi ajánlásait: „Én csak azt nem értem, hogy többször mutattál már az elmúlt időben állítólag csúcs szuper arcápolási termékeket, amiket bátran mertél ajánlani, mert neked állítólag segített… nem igazán vagy hiteles ezek alapján” – akadt ki az egyik kommentelő. Más rámutatott arra is, hogy ha a tünetek mögött valamilyen belső, hormonális vagy egészségügyi probléma húzódik meg – mint ahogy arra Edina maga is utalt –, akkor semmilyen külső kozmetikum nem fog segíteni, és addig a termékreklámok sem hitelesek: