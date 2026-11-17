Egy édesanya, aki bélrákban halt meg, és aki őszintén dokumentálta a betegséggel vívott küzdelmét, egy tragikus utolsó posztot osztott meg, mielőtt megerősítették, hogy a hospice-ellátásban elhunyt.

39 évesen ragadta el a bélrák az édesanyát. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

39 évesen ragadta el a rák az édesanyát

Krystal Maeyke fittnek és egészségesnek írta le magát a megdöbbentő és tragikus diagnózisa előtt, de 2025. július 5-én, 39 éves korában meghalt. Ez körülbelül két évvel azután történt, hogy elmondása szerint először vette észre: valami nincs rendben az egészségével.

A 4-es stádiumú, áttétes, végstádiumú bélrák diagnózisa után a betegségét arra használta fel, hogy segítsen felhívni a figyelmet a kórra, és nyíltan beszélt arról is, mennyire fél attól, hogy magára hagyja a fiát, akinek így anya nélkül kell felnőnie.

Az ausztráliai Krystal, aki naponta sportolt és egészséges, kiegyensúlyozott étrendet követett, korábban megosztott néhány olyan tünetet, amelyekről a diagnózis felállítása előtt körülbelül három hónappal nem is sejtette, hogy összefüggésben állnak a betegségével. Ez magában foglalta a folyamatos fáradtságérzetet - amit a sok mindennel zsonglőrködő, elfoglalt anyuka szerepének tulajdonított -, valamint azt a feltételezést, hogy a mosdóba járási problémái az irritábilis bél szindrómából (IBS) fakadnak.

Az anya a rákkal való küzdelme közepette palliatív ellátásba került. TikTok oldalán dokumentálta útját, több mint 50 000 követővel megosztva, mielőtt családja bejelentette volna, hogy néhány nappal azután meghalt, hogy hospice ellátásba került.

Krystal legutolsó bejegyzését tavaly áprilisban tette közzé, körülbelül három hónappal a halálhíre előtt. A megindító képgaléria a rákkezelés miatti hajhullás folyamatát mutatta be. "A kemoterápia okozta hajhullásom szakaszai" című posztjában szelfiket láthattunk a fejborotválás előtt, és olyan fotókat, amelyeken a kihullott hajtincseit tartja a kezében - írja a LadBible.

A kemoterápiás gyógyszerek – természetükből adódóan – a gyorsan osztódó sejteket támadják meg: mivel a rákos sejtek mellett a hajhagymák is ilyenek, a kezelés óhatatlanul a haj elvékonyodásához és elvesztéséhez vezet.

A bélrák jelei

A bélrák a vastagbélben, beleértve a vastagbelet és a végbelet is, bárhol előfordulhat. A tünetei közé tartozhatnak a széklet megváltozása, a szokásosnál gyakoribb vagy ritkább székletürítési inger, a véres széklet, valamint a végbélvérzés. Emelkedett hasi fájdalom, puffadás, a hasban kitapintható csomó, fáradtság és a nem szándékos testsúlycsökkenés is utalhat a betegségre.