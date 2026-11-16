Újabb ok a békülésre? A szakértő szerint ezért kellene kapcsolatba lépnie Harry hercegékkel Károly királynak

Hiába tértek vissza az Egyesült Királyságba, a sussexi hercegi pár a hírek szerint július óta nem találkozott III. Károly királlyal. A szakértő azonban úgy véli, a brit uralkodónak most komoly oka van arra, hogy ismét kapcsolatba lépjen kisebbik fiával, Harry herceggel és a menyével, Meghan Markle-lel.
Meghan Markle édesapját, Thomas Markle-t november 6-án tartóztatták le gyermekpornográfia birtoklásának vádjával. Az ügy azután bontakozott ki, miután a hercegné féltestvére több mint hétezer gyermekpornográf felvételt talált az apjuk otthonában. Thomas Markle Jr. ezután azonnal értesítette a hatóságokat, akik nyomozást indítottak. Az idős férfi ugyan tagadta a vádakat, ennek ellenére végül őrizetbe vették.
Meghan korábban egy nyilatkozatban reagált az apjával kapcsolatos vádakra, akivel már 2018-ban elhidegültek egymástól. Ekkor kifejezte együttérzését az áldozatokkal szemben, valamint rámutatott arra is, most már talán érthető, miért szakította meg a kapcsolatot az édesapjával.
Ingrid Sward királyi szakértő nemrég a People magazinnak nyilatkozva elmondta, a történtek után Károly királynak fel kellene vennie a kapcsolatot a sussexiekkel.
A királyon múlik az, hogy beszél-e velük, ám kizárólag négyszemközt
- mondta el a szakértő, hozzátéve:
Biztos vagyok benne, hogy így fog tenni. Bármelyik apa ezt tenné.
A sussexi hercegi pár a napokban részt vett az Európai Parlament brüsszeli épületében rendezett megemlékezésen, amely az internetes ártalmak következtében elhunyt gyermekeknek állított emléket. Eredetileg Meghan Harry herceggel közösen mondott volna beszédet, végül azonban lemondta a felszólalást, mivel érzelmileg nem érezte magát elég erősnek hozzá.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.