Újabb ok a békülésre? A szakértő szerint ezért kellene kapcsolatba lépnie Harry hercegékkel Károly királynak

Hiába tértek vissza az Egyesült Királyságba, a sussexi hercegi pár a hírek szerint július óta nem találkozott III. Károly királlyal. A szakértő azonban úgy véli, a brit uralkodónak most komoly oka van arra, hogy ismét kapcsolatba lépjen kisebbik fiával, Harry herceggel és a menyével, Meghan Markle-lel.

Ismét kapcsolatban léphet Harry hercegékkel III. Károly? / Fotó: PA / Northfoto

Ismét kapcsolatban léphet Harry hercegékkel III. Károly?

Meghan Markle édesapját, Thomas Markle-t november 6-án tartóztatták le gyermekpornográfia birtoklásának vádjával. Az ügy azután bontakozott ki, miután a hercegné féltestvére több mint hétezer gyermekpornográf felvételt talált az apjuk otthonában. Thomas Markle Jr. ezután azonnal értesítette a hatóságokat, akik nyomozást indítottak. Az idős férfi ugyan tagadta a vádakat, ennek ellenére végül őrizetbe vették.

Meghan korábban egy nyilatkozatban reagált az apjával kapcsolatos vádakra, akivel már 2018-ban elhidegültek egymástól. Ekkor kifejezte együttérzését az áldozatokkal szemben, valamint rámutatott arra is, most már talán érthető, miért szakította meg a kapcsolatot az édesapjával.

Ingrid Sward királyi szakértő nemrég a People magazinnak nyilatkozva elmondta, a történtek után Károly királynak fel kellene vennie a kapcsolatot a sussexiekkel.

A királyon múlik az, hogy beszél-e velük, ám kizárólag négyszemközt

- mondta el a szakértő, hozzátéve:

Biztos vagyok benne, hogy így fog tenni. Bármelyik apa ezt tenné.

King Charles allegedly still has a soft spot for Prince Harry's wife Meghan Markle. https://t.co/oplypEF7Eo — Radar Online (@radar_online) November 14, 2026