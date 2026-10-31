Kulcsár Edina őszintén vallott a változásáról: „Nehezen viselem, hogy egyesek mennyire mások”

Kulcsár Edina őszintén mesélt arról, hogyan érzi magát, és mi az, ami igazán fontos számára az életben. A négygyermekes édesanya a közösségi oldalán, 24 órán át elérhető történetében válaszolt követői kérdéseire, és többek között arról is beszélt, hogyan változott meg az évek során, illetve mi történt a zenei terveivel. Bár nem minden alakul úgy, ahogyan azt korábban elképzelte, úgy tűnik, a családja olyan biztos pontot jelent számára, amelyből rengeteg erőt merít.

Kulcsár Edina és G.w.M 2022-ben házasodtak össze (Fotó: Mediaworks)

Kulcsár Edina gyerekeinek is hálás

Az egykori szépségkirálynő nem titkolta, hogy az idő múlásával egyre inkább elgondolkodik az emberi kapcsolatokon, és olykor nehezen fogadja el, mennyire különbözően viselkednek az emberek. Ugyanakkor azt is elárulta, hogy a nehezebb pillanatokban mindig van mihez visszanyúlnia.

Összességében jól vagyok, bár ahogy telnek az évek, egyre inkább lelkis vagyok. Sok mindenre keresem a miérteket másokkal kapcsolatban, és nehezen viselem, hogy egyesek mennyire mások, negatív értelemben. De ha ránézek az én fantasztikus családomra, az feledtet mindent! Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen férjem van, ilyen csodás gyerekeim, és hogy akik felneveltek, még velem vannak, és remélem, még lesznek is sokáig.

Kulcsár Edina és G.w.M összesen hat gyermeket nevelnek együtt (Fotó: Mediaworks Archív)

Kulcsár Edina férjével, G.w.M-mel négy éve házasodtak össze

A követők a zenével kapcsolatos terveiről is kérdezték az édesanyát. Edina korábban valóban megpróbálkozott az énekléssel, és úgy tűnt, ezen a területen is szeretne érvényesülni. A projekt azonban végül nem folytatódott.

„A zenével kapcsolatban egy kicsit túlzásnak érzem úgy emlegetni, hogy karrier. Ilyen tervek csak voltak, úgy körülbelül öt évvel ezelőtt. El is indultam ezen az úton, de egy szám után meg is állt ez a projekt. Karrier helyett lett egy csodás férjem és egy szép családom.”

Úgy tűnik, Kulcsár Edina ma már nem bánkódik azon, hogy a zenei tervei végül más irányt vettek. Az elmúlt években a magánélete került előtérbe, és a válaszából az is érződik, hogy a családjára nem valamiféle pótlékként tekint, hanem olyan ajándékként, amelyért őszintén hálás.