Koppenhágától északra, az Öresund legkeskenyebb részén terül el a mintegy 48 ezre lakosú Helsingør, amely mindössze 20 perces kompútra fekszik a svédországi Helsingborgtól. Habár sok utazó csak a svéd átkelés miatt érinti a települést, érdemes legalább néhány napot rászánni a felfedezésére. A város gazdag tengerészeti múltja, modern kulturális központja és a Shakespeare által híressé tett Kronborg-kastély egyedülálló élményt kínál. A kikötő és a műemlékek mellett Helsingør legfőbb vonzereje maga az óváros, amely Európa egyik legépebben fennmaradt történelmi városmagja. A több évszázados fagerendás házak, a macskaköves utcák és az eldugott reneszánsz pincék mind hozzájárulnak a hely egyedi hangulatához.
A város története a régmúltba nyúlik vissza, amikor még csupán egy aprócska halászfalu volt, igazi aranykora azonban a XV. században kezdődött. Erik király (VII. Erik dán király, 1382–1459) 1426-ban bevezette a sund-i vámot: minden Öresundon áthaladó hajónak aranypénzt kellett fizetnie. Ez a döntés nemcsak a királyi kincstárat gazdagította 400 éven át, hanem nemzetközi kereskedelmi központtá emelte a várost, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 600. évfordulóját. Erik király rendezte el az utcaszerkezetet is: a tengerparttal párhuzamos három hosszú utcát négy merőleges keresztutca szel át, rácsos elrendezést alkotva.
A XVII. századi Anna Queens Stræde macskaköves vonala egykor a révészek kedvelt találkozóhelye volt. A város legrégebbi, 1577-ből származó fagerendás háza a Strandgade 27. szám alatt található, amelynek előreugró emeletét faragott fagerendák tartják. Séta közben csendes belső udvarokra, a Mária-templom kerengőjére, vagy épp a Brustræde Fløde Is nevű, 1922 óta működő fagylaltozó előtt álló sorra bukkanhatunk.
A tengerparton magasodik a Kronborg-kastély, amelyet VII. Erik 1420-ban építtetett Krogen néven, majd II. Frigyes alakíttatott át reneszánsz kastéllyá. A 2000 óta az UNESCO Világörökség részét képező erődítmény Shakespeare Hamletjének helyszíneként ismert, a föld alatti kazamatákban pedig a dán mondavilág alvó hőse, Holger Danske szobra látható.
A történelem mellett a tengerészeti örökség is meghatározó. A volt hajógyár területén található Kulturværftet kulturális központ, valamint a Dán Tengerészeti Múzeum (MFS) különleges élményt nyújt. A Bjarke Ingels Group (BIG) által tervezett múzeum a régi szárazdokk mélyén, a föld alatt kapott helyet. A 2013-ban megnyílt intézmény interaktív kiállításokon keresztül mutatja be a tengeri élet mindennapjait és a Balti-tenger hajóroncsait. A múzeumlátogatás után a szomszédos Værftets Madmarked ételcsarnokban nemzetközi fogások várják a látogatókat.
Nézd meg a videót is a gyönyörű Kronborg-kastélyról:
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