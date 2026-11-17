Történelmi városmag: Helsingør XV. századi utcaszerkezete és fagerendás házai Európa egyik legépebben fennmaradt óvárosát alkotják.

Helsingør XV. századi utcaszerkezete és fagerendás házai Európa egyik legépebben fennmaradt óvárosát alkotják. Shakespeare és a legendák: itt található a híres Kronborg-kastély, Hamlet otthona és a dán mondavilág alvó hősének szobra.

itt található a híres Kronborg-kastély, Hamlet otthona és a dán mondavilág alvó hősének szobra. Kultúra a föld alatt: a régi szárazdokk mélyén kialakított Dán Tengerészeti Múzeum és a pezsgő ételcsarnok modern élményeket kínál.

Koppenhágától északra, az Öresund legkeskenyebb részén terül el a mintegy 48 ezre lakosú Helsingør, amely mindössze 20 perces kompútra fekszik a svédországi Helsingborgtól. Habár sok utazó csak a svéd átkelés miatt érinti a települést, érdemes legalább néhány napot rászánni a felfedezésére. A város gazdag tengerészeti múltja, modern kulturális központja és a Shakespeare által híressé tett Kronborg-kastély egyedülálló élményt kínál. A kikötő és a műemlékek mellett Helsingør legfőbb vonzereje maga az óváros, amely Európa egyik legépebben fennmaradt történelmi városmagja. A több évszázados fagerendás házak, a macskaköves utcák és az eldugott reneszánsz pincék mind hozzájárulnak a hely egyedi hangulatához.

Helsingør történelmi városmagja, a festői óváros rejti Shakespeare Hamletjének várát, a Kronborg-kastélyt. Fotó: Torsox / Shutterstock

Mitől olyan különleges az óváros hangulata Helsingørben?

A város története a régmúltba nyúlik vissza, amikor még csupán egy aprócska halászfalu volt, igazi aranykora azonban a XV. században kezdődött. Erik király (VII. Erik dán király, 1382–1459) 1426-ban bevezette a sund-i vámot: minden Öresundon áthaladó hajónak aranypénzt kellett fizetnie. Ez a döntés nemcsak a királyi kincstárat gazdagította 400 éven át, hanem nemzetközi kereskedelmi központtá emelte a várost, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 600. évfordulóját. Erik király rendezte el az utcaszerkezetet is: a tengerparttal párhuzamos három hosszú utcát négy merőleges keresztutca szel át, rácsos elrendezést alkotva.

Helsingør ideális úti cél ősszel is. Koppenhága meglátogatásával összekötve izgalmas élményekben lehet részünk. Fotó: UnaPhoto.com / Shutterstock

A XVII. századi Anna Queens Stræde macskaköves vonala egykor a révészek kedvelt találkozóhelye volt. A város legrégebbi, 1577-ből származó fagerendás háza a Strandgade 27. szám alatt található, amelynek előreugró emeletét faragott fagerendák tartják. Séta közben csendes belső udvarokra, a Mária-templom kerengőjére, vagy épp a Brustræde Fløde Is nevű, 1922 óta működő fagylaltozó előtt álló sorra bukkanhatunk.