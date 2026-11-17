A családjáért focizik az NB I-ben szereplő Újpest FC Suriname-i válogatott labdarúgója, Gleofilo Vlijter. A 27 éves csatár barátnője és kisfia Hollandiában élnek, de a fiatal édesapa reméli, ha gyermeke idősebb lesz, meg fogja majd érteni, miért nem lehetett ott vele olyan sokszor.

Gleofilo Vlijter valahányszor pályára lép az Újpest színeiben, értük játszik, hogy nekik jobb életük legyen

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Gleofilo Vlijter kisfiától távol él

Gleofilo Vlijter tavaly nyáron igazolt Újpestre, és bár az előző szezonban 22 mérkőzésen csak egy gólt szerzett, a mostani idényben már háromnál jár – emellett három találatot is előkészített az NB I-ben. A 27 éves csatár Suriname-ban született, és saját elmondása szerint nem mindennapos, hogy onnan valaki olyan messzire jut, mint ő. Valahányszor pályára lép, a családjáért játszik – akik több mint ezer kilométerre laknak tőle.

A kisfiam még csak három... Nincs is három, januárban tölti be. Hollandiában kell óvodába járnia, hogy ugyanazokat az alapokat kapja meg, mint a többi holland gyerek. Ott is született. Ez a fő oka. A barátnőm pedig még tanul

– mondta a Belső Sáv című műsor harmadik epizódjában a 36-szoros Suriname-i válogatott labdarúgó arról, miért él messze a családjától, akikkel leginkább a téli- és nyári szünetben tud több időt együtt tölteni.

Ez nehéz az életemben. Szeretném, ha mindig velem lenne, és látnám, ahogy felnő. Egy gyereknél olyan gyorsan történik minden. Most is, amikor hazamegyek, már nagyobb lesz, mint amikor utoljára láttam. Többet is tud mondani. Ezekből részben kimaradok. De közben óriási öröm látni őt. Nagyon büszke vagyok rá. Boldog vagyok, hogy amikor együtt vagyunk, ezt átélhetem. Ha rajtam múlna, mindig velem lenne, és látnám felnőni

– fogalmazott Gleofilo Vlijter, aki úgy érzi, a kisfia már kezdi megérteni, hogy az édesapja külföldön focizik.

Azért dolgozom távol, hogy nekik jobb életük legyen. Én tényleg a családomért dolgozom. Valahányszor pályára lépek, értük játszom. Anyukámért, a fiamért. Szerintem ha idősebb lesz, meg fogja érteni. Nem könnyű ez. Suriname-ból jövök, és nem mindennapos, hogy onnan valaki ilyen messzire jut. Meg fogja érteni, mit miért tettem a pályafutásom során, és miért nem lehettem ott vele olyan sokszor

– mondta a 27 éves labdarúgó.