A reggeli kávé nélkül sokan el sem tudják képzelni a napjukat, a legújabb kutatások szerint pedig egy csésze a közkedvelt italból hosszú távú változásokat indíthat el az emésztőrendszerben.
A jelenség részleteit az RMF FM közölte, a Koppenhágai Egyetem kutatócsoportjának elemzéseire hivatkozva. A tudósok ekkor úgy döntöttek, megvizsgálják, hogyan befolyásolja a napi kávéfogyasztás az emésztőszervek hosszú távú fiziológiáját. A kísérletben több mint 60 felnőtt önkéntes vett részt: közülük ötvenen nyeltek le egy fejlett elektronikus SmartPill kapszulát, amely rögzítette a hőmérsékletet, a pH-értéket és a motilitást, miközben áthaladt az emésztőrendszeren.
A mérések ezután kimutatták, azoknál az embereknél, akik naponta egy-öt csésze kávét isznak, jelentősen magasabb a vékonybél savszintje. Ugyanakkor arra is felfigyeltek, hogy a koffein metabolitjai intenzívebb perisztaltikát - a tápcsatorna simaizmainak hullámszerű összehúzódását -, serkentenek a vastagbélben.
Francesca Bucci, a tanulmány társszerzője volt az, aki elmagyarázta ennek a mechanizmusnak a lehetséges előnyeit a gyomor-bélrendszeri problémákkal küzdők számára.
A bélösszehúzódások támogathatják az egészséges emésztést, segíthetnek megelőzni a székrekedést és jó állapotban tartani a bélizmokat
- mondta el a kutató, majd sietett kijelenteni, az emésztőrendszerben megnövekedett savasság viszont egyelőre nyitott kérdés, és további vizsgálatokat igényel.
A vékonybél savassági szintje, vagyis a pH-értéke fontos szerepet játszik abban, hogy a szervezet hogyan bontja le az ételt
- magyarázta el Bucci.
Korábbi tanulmányokból már tudjuk, hogy a kávé számos folyamatot befolyásolhat az emésztőrendszerben, beleértve a gyomorsav-kiválasztást is. Ezért okkal feltételezhetjük, hogy amit megfigyelünk, az nem véletlen
- szólalt meg Henrik Munch Roager, a tanulmány társszerzője és docense is.
A tanulmány szerzői mindenesetre hangsúlyozták, további elemzésekre van szükség a bélműködés pontos felméréséhez a rendszeres kávéfogyasztás időszakában és annak teljes megvonása alatt.
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