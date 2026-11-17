Kristen Stewarttal való viharos románca és egy felbontott eljegyzés után úgy tűnik, Robert Pattinson végre révbe ért a szerelemben. Az új James Bond immár évek óta Suki Waterhouse-zal él együtt, közös gyermekük is született, kapcsolatukat pedig igyekeznek távol tartani a kíváncsi tekintetektől. De hogyan is jutott el idáig a szívtipró, és ki ez a gyönyörű modell-színésznő, aki mellett megtalálta a boldogságot?
Robert Pattinson szerelmi életét hosszú időn keresztül legalább akkora érdeklődés övezte, mint filmes karrierjét. Az új James Bond neve leginkább az Alkonyat-filmek sztárjával, Kristen Stewartéval forrt össze, akivel a vásznon és a való életben is egymásba szerettek. Kapcsolatuk azonban pár évvel később viharos véget ért. És bár később összejött egy másik hírességgel, FKA Twigs-zel, a vele való románc is hamar zátonyra futott. A fordulat 2018-ban következett be, amikor a színészt a brit modell-színésznővel, Suki Waterhouse-zal hozták hírbe. A párost először Londonban fotózták le együtt: moziba mentek, majd egy bárban folytatták az estét. Az akkor készült lesifotók alapján pedig úgy tűnt, egyáltalán nem próbálták különösebben titkolni, hogy vonzódnak egymáshoz.
Egy későbbi beszámoló alapján pedig még az is kiderült, hogy nem ez volt az első találkozásuk. Suki Waterhouse a British Vogue-nak mesélt arról, hogy egy Los Angeles-i baráti összejövetelen ismerkedett meg a színésszel, ahol többek között Al Pacino, Javier Bardem és Penélope Cruz is jelen volt. A társaság egy Werewolf nevű játékot játszott, amelynek során Robert Pattinson és Suki Waterhouse annyira jól szórakoztak egymáson, hogy másoknak kellett rájuk szólniuk. A modell szerint folyamatosan nevettek, és emiatt mindketten nehezen vették komolyan a játékot, ezért az egyik játékszervező végül elültette őket egymás közeléből.
A következő hónapokban egyre többször látták őket együtt London utcáin, de a kapcsolatukról igyekeztek minél kevesebb információt megosztani a nyilvánossággal. Olyannyira komolyan vették ezt, hogy négy éven keresztül nem is lehetett őket együtt látni egy vörös szőnyeges eseményen sem. 2022 decemberében azonban megtört a jég, és az egyiptomi Gízában megrendezett Dior Men Fall 2023 divatbemutatóján kéz a kézben jelentek meg. Egy évvel később pedig felgyorsultak az események, és Suki Waterhouse mexikói koncertjén bejelentette, hogy gyermeket vár Robert Pattinsontól.
A babavárás híre után nem sokkal az eljegyzésükről is érkeztek értesülések. Suki Waterhouse ujján egy feltűnő gyémántgyűrűt szúrtak ki, 2023 decemberében pedig egy, a párhoz közel álló forrás is megerősítette, hogy a színész megkérte a modell kezét. 2024 márciusában megszületett első közös gyermekük, egy kislány. És csak úgy, ahogy a terhességet, Robert Pattinson párja a baba érkezését is egy koncerten, a Coachella fesztiválon jelentette be. Az esküvőről egyelőre nem szólnak a hírek, de arról igen, hogy a 40 éves színész kiélvezi az apaság minden pillanatát, még a pelenkacseréket is.
A családi boldogság pedig egyértelműen jó hatással van Robert Pattinson karrierje is. Az Amazon MGM Studios ugyanis a minap bejelentette, hogy a 40 éves színész veszi át Daniel Craig helyét, így ő lesz a következő 007-es ügynök.
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