Kristen Stewarttal való viharos románca és egy felbontott eljegyzés után úgy tűnik, Robert Pattinson végre révbe ért a szerelemben. Az új James Bond immár évek óta Suki Waterhouse-zal él együtt, közös gyermekük is született, kapcsolatukat pedig igyekeznek távol tartani a kíváncsi tekintetektől. De hogyan is jutott el idáig a szívtipró, és ki ez a gyönyörű modell-színésznő, aki mellett megtalálta a boldogságot?

Robert Pattinson és Suki Waterhouse 2018 óta alkotnak egy párt (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Az új James Bond -ra már rég rátalált a szerelem: Suki Waterhouse- zal 2018 óta alkotnak egy párt, és azóta egy közös gyermekük is született

-ra már rég rátalált a szerelem: zal 2018 óta alkotnak egy párt, és azóta egy közös gyermekük is született Robert Pattinson sokáig nem volt ilyen szerencsés: Kristen Stewart -tól FKA Twigs -en át több románca is viharos véget ért

sokáig nem volt ilyen szerencsés: -tól -en át több románca is viharos véget ért A 40 éves színész szerelmi élete évek óta kiegyensúlyozott, és ez jó hatással van a karrierjére is, hiszen hatalmas mérföldkő előtt áll: ő lesz a következő 007-es ügynök.

Robert Pattinson végre megtalálta az igazit

Robert Pattinson szerelmi életét hosszú időn keresztül legalább akkora érdeklődés övezte, mint filmes karrierjét. Az új James Bond neve leginkább az Alkonyat-filmek sztárjával, Kristen Stewartéval forrt össze, akivel a vásznon és a való életben is egymásba szerettek. Kapcsolatuk azonban pár évvel később viharos véget ért. És bár később összejött egy másik hírességgel, FKA Twigs-zel, a vele való románc is hamar zátonyra futott. A fordulat 2018-ban következett be, amikor a színészt a brit modell-színésznővel, Suki Waterhouse-zal hozták hírbe. A párost először Londonban fotózták le együtt: moziba mentek, majd egy bárban folytatták az estét. Az akkor készült lesifotók alapján pedig úgy tűnt, egyáltalán nem próbálták különösebben titkolni, hogy vonzódnak egymáshoz.

Robert Pattinson és Suki Waterhouse egy sztárokkal teli társasjáték-partin találkoztak először (Fotó: picture alliance/Rocco Spaziani/Northfoto)

Szerelem volt első látásra

Egy későbbi beszámoló alapján pedig még az is kiderült, hogy nem ez volt az első találkozásuk. Suki Waterhouse a British Vogue-nak mesélt arról, hogy egy Los Angeles-i baráti összejövetelen ismerkedett meg a színésszel, ahol többek között Al Pacino, Javier Bardem és Penélope Cruz is jelen volt. A társaság egy Werewolf nevű játékot játszott, amelynek során Robert Pattinson és Suki Waterhouse annyira jól szórakoztak egymáson, hogy másoknak kellett rájuk szólniuk. A modell szerint folyamatosan nevettek, és emiatt mindketten nehezen vették komolyan a játékot, ezért az egyik játékszervező végül elültette őket egymás közeléből.