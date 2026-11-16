A súlyosan beteg Phil Collins visszatért a vörös szőnyegre: egészségügyi állapotáról is vallott

November 14-én Phil Collins hosszú kihagyás után újra a nyilvánosság elé lépett, miután másodjára is beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. A 75 éves zenészt három gyermeke kísérte el a rangos Los Angeles-i eseményre: Joely, Nicholas és Lily Collins, az Emily Párizsban sztárja. Az ünnepségen őszintén megnyílt egészségügyi problémáiról is, és bevallotta, hogy nem szeretné végleg feladni a zenélést.
Phil Collins november 14-én egy hosszabb kihagyás után újra a vörös szőnyegre lépett. A 75 éves zenész elegáns szmokingban, két bottal jelent meg a Los Angeles-i Peacock Theater-ben megrendezett 2026-os Rock & Roll Hall of Fame beiktatási ünnepségen, ahová három gyermeke is elkísérte: Joely, Nicholas és Lily Collins. A kisebbik lánya, az Emily Párizsban sztárja büszkén fotózkodott édesapja oldalán, és az eseményről készült képeket meg is osztotta közösségi oldalán. Lily Collins Instagram-bejegyzésében azt írta a közös fotókhoz, hogy:
Azt hiszem, soha nem fogok tudni megfelelő szavakat találni arra, hogy apám rendkívüli örökségét a Rock & Roll Hírességek Csarnokába való beiktatásával ünneplik. És az, hogy a családom mellett állhattam, miközben átvette a díját, egyszerűen páratlanul különleges élmény volt... Ennél büszkébbek nem is lehetnénk. Én sem lehetnék ennél büszkébb. Szeretlek…
A családi összetartás különösen megható látványt nyújtott, hiszen az elmúlt években leginkább csak Phil Collins egészségügyi problémáiról lehetett hallani. A 75 éves zenész a rendezvény után részletesebben is beszélt a megpróbáltatásairól és arról, hogyan is képzeli el a jövőjét. És bár egy időben annyira rossz állapotban volt, hogy abban sem volt biztos, túléli-e a történteket, most már sokkal jobban van és szeretne visszatérni a zenéléshez is. Úgy véli, ez egy hosszú folyamat lesz, de azt sem tartja kizártnak, hogy egy szép napon ismét fellépjen. Továbbá viccesen megjegyezte: „Valójában nem vagyok olyan rosszul, mint amennyire rosszul nézek ki.”
A 75 éves zenész másodjára kapta meg ezt a nem mindennapi elismerést. Korábban még 2010-ben a Genesis együttes tagjaként iktatták be, most pedig szólóelőadóként. Az újabb kitüntetést Travis Barker, a Blink-182 dobosa adta át neki, aki korábban többször is beszélt arról, milyen nagy hatással volt rá Phil Collins dobolása.
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