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A súlyosan beteg Phil Collins visszatért a vörös szőnyegre: egészségügyi állapotáról is vallott

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 16. 15:30
Lily CollinsTravis BarkergenesisRock and Roll Hírességek CsarnokábaPhil CollinsEmily Párizsban
A 75 éves zenészt másodjára is felvették a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. Phil Collins lánya, Lily Collins oldalán érkezett a Los Angeles-i eseményre.
Fekete Ágnes
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November 14-én Phil Collins hosszú kihagyás után újra a nyilvánosság elé lépett, miután másodjára is beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. A 75 éves zenészt három gyermeke kísérte el a rangos Los Angeles-i eseményre: Joely, Nicholas és Lily Collins, az Emily Párizsban sztárja. Az ünnepségen őszintén megnyílt egészségügyi problémáiról is, és bevallotta, hogy nem szeretné végleg feladni a zenélést. 

Phil Collins újra nyilvánosság elé állt.
Phil Collins lányával, Lily Collins-szal együtt lépett újra nyilvánosság elé (Fotó: AdMedia/MediaPunch/Northfoto)
  • Hosszú kihagyás után Phil Collins újra nyilvánosság elé lépett, miután másodjára is kitüntették a Rock and Roll Hírességek Csarnokában
  • A hatalmas megtiszteltetésre 5 gyermekéből három is elkísérte: Joely, Nicholas és Lily Collins, az Emily Párizsban sztárja
  • A 75 éves zenész az est folyamán őszintén beszélt egészségügyi problémáiról.

Phil Collins lányával, Lily Collins-szal együtt lépett újra nyilvánosság elé

Phil Collins november 14-én egy hosszabb kihagyás után újra a vörös szőnyegre lépett. A 75 éves zenész elegáns szmokingban, két bottal jelent meg a Los Angeles-i Peacock Theater-ben megrendezett 2026-os Rock & Roll Hall of Fame beiktatási ünnepségen, ahová három gyermeke is elkísérte: Joely, Nicholas és Lily Collins. A kisebbik lánya, az Emily Párizsban sztárja büszkén fotózkodott édesapja oldalán, és az eseményről készült képeket meg is osztotta közösségi oldalán. Lily Collins Instagram-bejegyzésében azt írta a közös fotókhoz, hogy:

Azt hiszem, soha nem fogok tudni megfelelő szavakat találni arra, hogy apám rendkívüli örökségét a Rock & Roll Hírességek Csarnokába való beiktatásával ünneplik. És az, hogy a családom mellett állhattam, miközben átvette a díját, egyszerűen páratlanul különleges élmény volt... Ennél büszkébbek nem is lehetnénk. Én sem lehetnék ennél büszkébb. Szeretlek…

Phil Collins egészségi állapotáról is hírt adott

A családi összetartás különösen megható látványt nyújtott, hiszen az elmúlt években leginkább csak Phil Collins egészségügyi problémáiról lehetett hallani. A 75 éves zenész a rendezvény után részletesebben is beszélt a megpróbáltatásairól és arról, hogyan is képzeli el a jövőjét. És bár egy időben annyira rossz állapotban volt, hogy abban sem volt biztos, túléli-e a történteket, most már sokkal jobban van és szeretne visszatérni a zenéléshez is. Úgy véli, ez egy hosszú folyamat lesz, de azt sem tartja kizártnak, hogy egy szép napon ismét fellépjen. Továbbá viccesen megjegyezte: „Valójában nem vagyok olyan rosszul, mint amennyire rosszul nézek ki.” 

Phil Collins 2010-ben.
Phil Collins 2010-ben a Genesis együttes tagjaként is ki lett tüntetve a Rock and Roll Hírességek Csarnokában (Fotó: g53/Northfoto)

Phil Collins másodjára lett kitüntetve

A 75 éves zenész másodjára kapta meg ezt a nem mindennapi elismerést. Korábban még 2010-ben a Genesis együttes tagjaként iktatták be, most pedig szólóelőadóként. Az újabb kitüntetést Travis Barker, a Blink-182 dobosa adta át neki, aki korábban többször is beszélt arról, milyen nagy hatással volt rá Phil Collins dobolása.

 

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