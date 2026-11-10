Katy Perry önfeledten bulizott, miközben a volt férje a börtönben várakozott

Katy Perry Thaiföldön adott többmillió dolláros magánkoncertet, miközben volt férje, Russell Brand Londonban várta a bíróság ítéletét. A 42 éves énekesnő egy luxusrendezvényen lépett fel, néhány órával azelőtt, hogy a brit humoristát tíz év és hat hónap börtönbüntetésre ítélték nemi erőszak és más szexuális bűncselekmények miatt – számolt be róla a Daily Mail.
Az énekesnő magánrepülőgéppel érkezett a thaiföldi Phang Nga tartományba, ahol szombat este egy nagyszabású céges rendezvény vendégeit szórakoztatta. Fellépéséért a becslések szerint három-négymillió dollárt kaphatott.
Eközben volt férje mintegy 9600 kilométerrel távolabb, a dél-londoni Wandsworth börtönében várta az ítélethirdetést.
A rendezvényen készült felvételeken az énekesnő a közönséggel beszélgetett, majd előadta többek között Firework és Roar című slágereit, amelyeket a résztvevők vele együtt énekeltek.
A koncert egyik résztvevője szerint Perry barátságos és vidám volt, láthatóan élvezte a fellépést. A rendezvényen dolgozó nő azt is elmondta, hogy az énekesnő egyáltalán nem beszélt volt férjéről.
A zártkörű koncertet az izraeli Wiz kiberbiztonsági vállalat szervezte alkalmazottainak. A dolgozók egy ötnapos luxusutazáson vettek részt Thaiföldön, a Khao Lak üdülőövezetben, miután a Google márciusban 32 milliárd dollárért felvásárolta a céget.
Russell Brandet hétfőn tíz év és hat hónap szabadságvesztésre ítélték, miután bűnösnek találták négy nő ellen 2004 és 2009 között elkövetett szexuális bűncselekmények miatt.
Az 51 éves brit humoristát a londoni Southwark koronabíróságon tartott, négyhetes tárgyalást követően egy rendbeli nemi erőszak és három rendbeli szexuális bűncselekmény miatt ítélték el. Joel Bennathan bíró az ítélethirdetés során kijelentette, hogy Brand visszaélt hírnevével, és úgy gondolta, ismertsége feljogosítja arra, hogy következmények nélkül bármit megtegyen. A brit szabályozás értelmében Brand büntetésének kétharmada, vagyis hét év letöltése után feltételesen szabadulhat. A fennmaradó időszakban szigorú előírásokat kell betartania, amelyek között elektronikus nyomkövető viselése is szerepelhet.
A humorista emellett becslések szerint 15 millió fontos vagyonának egy részét is elveszítheti, amennyiben kártérítési kötelezettséget állapítanak meg vele szemben.
Az énekesnő és a brit humorista 2009-ben, az MTV Video Music Awards díjátadón ismerkedett meg. Egy évvel később, 2010 októberében Indiában, hagyományos hindu szertartás keretében házasodtak össze.
Kapcsolatuk azonban mindössze 14 hónapig tartott. Brand 2011 decemberében kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva kezdeményezte a válást, amelyet 2012 júliusában mondtak ki.
A beszámolók szerint a humorista szöveges üzenetben közölte Perryvel, hogy véget vet a házasságuknak, közvetlenül az énekesnő egyik koncertje előtt.
Perry később elmondta, hogy azóta nem beszélt volt férjével, akit korábban rendkívül irányító természetű emberként jellemzett. Az énekesnő arra is utalt, hogy egyszer könyvben vagy dokumentumsorozatban számolhat be részletesebben a házasságukról.
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