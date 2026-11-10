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Fegyverrel támadtak Dustin Hoffmanra: egy dühös férj a feleségével kapta rajta a színészt

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 10. 20:30
Diploma előttMike Nicholsszeretőhalálközeli élményDustin Hoffmanfegyverönéletrajzi könyv
A 89 éves színész egy halálközeli élményt osztott meg múltjából. Dustin Hoffmanra fegyverrel támadt egy dühös férj, miután rajtakapta őt a feleségével.
Fekete Ágnes
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Hajszálon múlt, hogy nem történt tragédia Dustin Hoffman fiatalkori kalandja során: a világsztár ugyanis egy férjes asszonnyal bújt ágyba, amikor váratlanul megjelent a nő férje – méghozzá egy pisztollyal a kezében. A 89 éves Oscar-díjas színész most, évtizedekkel a történtek után mesélte el, hogyan nézett szembe a halállal, és mi járt a fejében, amikor a fegyver csövét egyenesen rá szegezték.

Dustin Hoffmanra fegyverrel támadt egy dühös férj, miután rajtakapta, hogy viszonya van a feleségével.
Dustin Hoffmanra fegyverrel támadt egy dühös férj, miután rajtakapta, hogy viszonya van a feleségével
(Fotó: eyevine/Northfoto)
  • Dustin Hoffman önéletrajzi könyve népszerűsítése során meglepő titkot árult el fiatalkoráról
  • A 89 éves színészre fegyvert fogott egy férj, miután lebukott, hogy viszonya volt a feleségével
  • A sztár előtt lepergett az élete, amikor a dühös férj egyenesen rászegezte a fegyver csövét.

Dustin Hoffman titkos viszonya miatt került bajba

Dustin Hoffman önéletrajzi könyve népszerűsítése során a Conan O'Brien Needs a Friend című podcast vendégeként idézett fel egy olyan történetet fiatalkorából, amelyet aligha tudott elfelejteni az évek alatt. A 89 éves színész elárulta, hogy fiatalon viszonya volt egy férjes asszonnyal, és amikor éppen együtt voltak az ágyban, a férj váratlanul belépett a hálószobába. A dühös férfi ráadásul nem üres kézzel érkezett: egy pisztolyt tartott magánál, amelyet egyenesen a színészre szegezett, majd mindössze annyit mondott neki, hogy takarodjon ki a házból.

Dustin Hoffman Diploma előtt című filmjéről is megdöbbentő titkokat árult el.
Dustin Hoffman Diploma előtt című filmjéről is megdöbbentő titkokat árult el
(Fotó: EMBASSY PICTURES/Northfoto)

 

Dustin Hoffman halálközeli élménye

Dustin Hoffman számára ekkor vált igazán világossá, milyen súlyos veszélybe került: lepergett előtte az élete. Úgy érezte, nincs menekvés, és bármelyik pillanatban meghalhat.

És amikor fegyvert szegeznek rád, először is… az ujja a ravaszon van. És minden pillanatban azt gondolod: 'Mindjárt megteszi', és rájössz: Ennyi, ennyi, ennyi... meg fogok halni! Meg fogok halni!

Dustin Hoffman önéletrajzi könyve, a Look at me november 10-én jelent meg.
Dustin Hoffman önéletrajzi könyve, a Look at me november 10-én jelent meg
(Fotó: Billy Bennight/Northfoto)

Dustin Hoffman megdöbbentő titkokat árul el új önéletrajzi könyvében

Dustin Hoffman önéletrajzi könyve népszerűsítése közben osztotta meg ezt a nem mindennapi történetet. A Look at Me című kötet november 10-én jelent meg. A memoárban pedig nemcsak a magánéletéről, hanem hosszú filmes pályafutásának kevésbé kellemes pillanatairól is őszintén mesél. Az egyik legmeghökkentőbb vallomása az 1967-es Diploma előtt című film forgatásához kapcsolódik, amely meghozta számára a világhírnevet. A 89 éves színész szadistának nevezte a rendezőt, Mike Nicholst és a forgatást egyenesen borzalmas élménynek írta le, ahol még a dobhártyája is beszakadt attól, hogy 27-szer pofozták meg egymás után.

 

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