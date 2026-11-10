A semmiből tűntek fel: delfinek mentették meg a cápatámadástól a világrekorder úszót

A szlovén maratoni úszó évtizedeken át a világ leghosszabb és legszennyezettebb folyóit használta edzőpályaként, és a hetvenes éveiben járva azt mondja, még mindig naponta kétszer úszik.

Delfinek mentették meg a Guinness-rekorder úszót, Martin Strelt egy cápától az Amazonas folyóban. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A "Nagy Folyami Ember" becenévre hallgató Martin Strel teljes hosszában végigúszta a Dunát, a Mississippit és a Jangcét, útközben pedig számos Guinness-rekordot is begyűjtött. A legnagyobb kihívást 2007-ben teljesítette, amikor 66 nap alatt mintegy 5268 kilométert tett meg az Amazonason, és ezzel ő lett az első ember, aki a forrástól a torkolatig végigúszta a folyót.

Delfinek mentették meg a Guinness-rekorder úszót egy cápától

Az UNILAD-nek nyilatkozva Strel visszatekintett erre az expedícióra, és felidézett egy sor olyan hajszálhíján múlt esetet, amelyek szinte túl hihetetlennek tűnnek ahhoz, hogy igazak legyenek - köztük volt két összecsapás bikacápákkal.

Bikacápával úszni nagyon, nagyon, nagyon kockázatos

- emelte ki.

Elmondása szerint az egyik esetben valami olyan történt vele, amire a mai napig rácsodálkozik. Strel a felszín alatt elkezdte hívogatni a delfineket, és ők válaszoltak.

Mivel zenész vagyok, úgy éreztem, hogy értem a delfineket, hívtam őket, és ők segítettek nekem, odajöttek segíteni nekem.

Strel szerint a delfinek és a cápák ott a vízben csaptak össze, az utóbbiak rendkívül agresszívek voltak, míg a delfinek nagyon barátságosak. Az egyetlen probléma az volt, hogy a kamerák ekkor nem forogtak, pedig az expedíciója nagy részét videózták.

Nem volt idő a forgatásra. Ez egy nagyon különleges pillanat, pár perc.

Azt mondta a rendezőjének, hogy elmulasztott "egy nagyon különleges pillanatot az emberek, különösen a gyerekek számára", de magának Strelnek ez egyszerűen csak egy újabb nap, egy újabb munkanap volt.

Mennyire veszélyes az Amazonas folyón úszni?

A folyón az élet szigorú rutin szerint zajlott. Strel és körülbelül 50 fős csapata reggel 6-kor indult útnak, és nagyjából 12 órán át úszott, naponta 70-100 kilométert megtéve.

Mindeközben a veszélyek állandóak voltak. A második napon négy veszélyes kígyó bukkant fel a 15 méteres kísérőhajóján, ami az úszó szerint azért van, mert az állatokat vonzza az éjszaka folyamán a motor melege. Kiemelte, hogy egy harapás elég lett volna ahhoz, hogy a kihívás a kórházban érjen véget. A harmadik napon véletlenül hozzáért egy 2,5 méteres kajmánhoz, amely a hajó mögött feküdt.