Dulin Metta évente százezreket költ háztetőre, de nem jó kedvében

Dulin Metta balatoni lány, és mint olyan, rajong a magyar tengerért. Nem csoda hát, hogy esze ágában sincs elköltözni a takaros házból, ahol gyakorlatilag szinte az egész életét töltötte. A környéknek ugyanakkor van egy sajátossága. Néhány ház tulajdonosának komoly pluszköltséget jelent a tény, hogy az ingatlanjuk egy különleges besorolás alá esik. Közéjük tartozik Metta is, aki most lapunknak mesél a házról, ahol él.

Dulin Metta soha nem szeretné elhagyni Tihanyt, de nem egyszerű ott az élet (Fotó: RTL)

Dulin Metta: „Az épület maga ősrégi, ezért is a kulturális örökség része”

„Nem vagyok benne biztos, hogy pontosan fogalmazok, de a házam a népi építészet kulturális örökségének része, és emiatt védelem alatt áll. Ez nagyjából annyit jelent, hogy komoly kötelességeim vannak, attól függetlenül, hogy a saját tulajdonom. A legfontosabb és áthághatatlan szabály, hogy nem cserélhetem le a nádtetőt, amit egyébként imádok, mert nyáron hűvösen tartja a házat, télen pedig a meleget nem engedi szökni. Ráadásul tényleg nagyon szép is. Az épület maga ősrégi, ezért is a kulturális örökség része, de természetesen teljesen felújítottam és a belső tereit a saját igényemre szabtam.”

Ami a lényeg, hogy a tetőt évente karban kell tartanom, ami legtöbbször csak annyiból áll, hogy meg kell tisztíttatom ás az esetleges hiányokat kell pótoltatnom.

„Ez évente több száz ezer forintos tételt jelent, ami alól nem bújhatok ki, ahogy más sem, akinek hasonló szabályozás alá esik az ingatlanja. Ja, és öt-hat évente a komplett nádtetőt cserélnem kell, aminek a költségét meg sem tudom mondani, mert olyan összeg, amit a memóriám törölt, hogy ne kapjak agybajt, ha csak rá gondolok” – kezdte nevetve a Borsnak Dulin Metta.

Dulin Metta évente százezreket költ a háza tetőjére (Fotó: AI)

„Az az időszak, amikor jönnek a nádverők, nem valami kényelmes”

A jómódú hírességet természetesen nem a nádtető költséges mivolta zavarja a legjobban, hiszen jut is és marad is mit a tejbe aprítania, tető ide vagy oda. Azt viszont nehezen viseli, hogy ezek a munkálatok komoly mozgolódással, zajjal és kosszal járnak, ráadásul évente fixen. „Az az időszak, amikor jönnek a nádverők, nem valami kényelmes, bár már azért hozzászoktam a kupihoz és a zajhoz, amivel ez jár. Ami viszont zavar, az az a tény, hogy ha egy kivitelező meghallja, hogy Tihanyba kell jönnie, azonnal szorzóval számolja a munkadíjat. Már az is megesett, hogy egy szomszédos település nevét mondtam be, mert tudtam, hogy így nem a gazdag balekot látják majd bennem. Ez egyébként igaz akkor is, ha klímát szereltetek be, vagy szúnyoghálót cseréletetek. És zavar az is, hogy szinte minden évben darázsirtást is kérnem kell, mert ezek a rovarok tönkre teszik a nádat. Én pedig sajnálom őket…” - magyarázta lapunknak Dulin Metta, aki hozzátette, a tavalyi nyár után kicsit tart attól, hogy a rendkívüli szárazság és az extrém, tartós hőség miatt lángra is lobbanhat a végletekig kiszáradt tető.

Nálam soha, de soha nem lehet kerti grillpartit, vagy szabad tüzes sütögetést rendezni, mert egy pernye is képes lehet lángba borítani a komplett tetőt.

„Ez egyébként valós veszély és most, hogy kérded, az idei nyárból kiindulva… De ezt inkább ki sem mondom hangosan…” - engedte el a negatív gondolatokat Metta.