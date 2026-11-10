Megkéselte gyermeke apját, majd egészen bizarr módon próbálta rákenni a támadást

Gyermekük láthatása miatt találkoztak, a férfinak azonban végül a kerítésen át kellett elmenekülnie saját otthonából. A vád szerint a késelés után a nő önmagát is megsebesítette, hogy ő tűnjön áldozatnak.

Késelés lett a gyermekláthatásból, emberölési kísérlettel vádolják a nőt (illusztráció)

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A kerítésen át menekült el a megkéselt férfi

A nő közös gyermekük láthatása miatt érkezett volt férje otthonába, ahol a folyamatban lévő peres ügyük miatt heves vita alakult ki. A vádirat szerint a nő ekkor felkapott egy közel 15 centiméteres pengéjű konyhakést, és kétszer megszúrta a férfi felsőtestét – írja a Zsaruhírek.hu.

A sértett az udvarra menekült, de volt felesége követte, és többször hátba szúrta. A férfinak végül sikerült kicsavarnia a kést a támadó kezéből, majd a kerítésen átmászva elmenekült. A nő ezután a dulakodás közben eltört kés pengéjével saját magát is többször megsebesítette. Ezzel azt a látszatot akarta kelteni, hogy volt férje támadt rá.

A Heves Megyei Főügyészség közlése szerint a férfi a védekezése és a gyors orvosi beavatkozás nélkül akár meg is halhatott volna. A jelenleg távoltartás alatt álló nővel szemben az ügyészség szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta.

Halálra késeltek egy idős asszonyt: a fia karján kattant a bilincs

Gyilkosság gyanújával állítottak elő egy 48 éves férfit Japánban. Yohei Ogawát azzal vádolják, hogy halálra késelte 74 éves édesanyját, akinek a támadás során sikerült felhívnia a rendőrséget, és elmondania nekik, hogy a fia késsel rontott rá. A kiérkezve a rendőrök már eszméletlen állapotban találtak rá a nőre, akit később a kórházban halottnak nyilvánítottak. A férfi ezt követően letartóztatták.