Megkéselte gyermeke apját, majd egészen bizarr módon próbálta rákenni a támadást

Gyermekük láthatása miatt találkoztak, a férfinak azonban végül a kerítésen át kellett elmenekülnie saját otthonából. A vád szerint a késelés után a nő önmagát is megsebesítette, hogy ő tűnjön áldozatnak.
A nő közös gyermekük láthatása miatt érkezett volt férje otthonába, ahol a folyamatban lévő peres ügyük miatt heves vita alakult ki. A vádirat szerint a nő ekkor felkapott egy közel 15 centiméteres pengéjű konyhakést, és kétszer megszúrta a férfi felsőtestét – írja a Zsaruhírek.hu.
A sértett az udvarra menekült, de volt felesége követte, és többször hátba szúrta. A férfinak végül sikerült kicsavarnia a kést a támadó kezéből, majd a kerítésen átmászva elmenekült. A nő ezután a dulakodás közben eltört kés pengéjével saját magát is többször megsebesítette. Ezzel azt a látszatot akarta kelteni, hogy volt férje támadt rá.
A Heves Megyei Főügyészség közlése szerint a férfi a védekezése és a gyors orvosi beavatkozás nélkül akár meg is halhatott volna. A jelenleg távoltartás alatt álló nővel szemben az ügyészség szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta.
Gyilkosság gyanújával állítottak elő egy 48 éves férfit Japánban. Yohei Ogawát azzal vádolják, hogy halálra késelte 74 éves édesanyját, akinek a támadás során sikerült felhívnia a rendőrséget, és elmondania nekik, hogy a fia késsel rontott rá. A kiérkezve a rendőrök már eszméletlen állapotban találtak rá a nőre, akit később a kórházban halottnak nyilvánítottak. A férfi ezt követően letartóztatták.
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