Hajdú Péter kicsalta az alvilág pénztárosának „mocskos kis” trükkjeit

Hajdú Péter az alvilág egykori pénztárosától leste el a hamiskártyás trükköket

Hajdú Péter tehát már ismeri a legaljasabb kártyatrükköket. De vajon szeret is játszani? Most kiderül, hogy a Frizbi Tv műsorvezetőjének milyen a viszonya a szerencsével és a szerencsejátékokkal. „Vannak olyan barátaim, akik nagyon nagy kártyások. Ilyen az üzlettársam, Trunkos Andris is, aki ultiban és römiben is nagyon expert. Állandóan fűz is, hogy játsszak, de meg kell mondjam, engem sosem kötöttek le sem a kártya-, sem a hazárdjátékok.”

Igazi csibésszel pedig nagyon sokáig nem is találkoztam, hiszen egy nyugis, kisvárosban nőttem fel, ahol nem lett volna nagy kereslet mondjuk az Itt a piros! Hol a piros? játékra.

„Felnőttként láttam először ezt a fajta lehúzást és arra emlékszem, hogy nagyon hamar felismertem a beépített embert, akit a pohárzsonglőr hagyott nyerni. Persze nem volt nehéz dolgom, mert nagyon hasonló, amúgy rossz arcú formák voltak mindketten. A kártyatrükköket egyébként szeretem és mindig érdekel is, hogyan csinálják. Ha úgy vesszük, Kisbandi is kártyatrükköket mutatott, csak épen a hamiskártyások módszereit fedte fel a Beköltözve új epizódjában. Azokat módszereket, amiket ő az éjszakában lesett el már kamaszkorában, és amelyekkel állítása szerint még szinte gyerekként vagyonokat keresett” – kezdte a Borsnak Hajdú Péter.