Hajdú Péter kicsalta az alvilág pénztárosának „mocskos kis” trükkjeit

Kisbandi, vagyis a '90-es évekbeli magyar alvilág pénztárosa 13 évesen kezdte bűnözői karrierjét Kőbányán. Igaz, első körben „csak” a hamiskártyás trükköket sajátította el, de már ezzel is szépen megalapozta későbbi helyét és presztízsét a bűn világában. Ennél fogva nem kis megtiszteltetés érte Hajdú Pétert, aki tőle tanulhatta meg a hajlítás, nyomás, „körmözés” módszertanait. Te is szívesen nyernéd el a barátaid összes gyufaszálát, vagy Monopoli, netán Gazdálkodj okosan! játékpénzét? Nos, ha a válasz igen, péntek este te is részt vehetsz Lakatos András, alias Kisbandi gyorstalpalóján. De azért te állj meg a határon, mert Bandi példája is jól mutatja, hogy a szervezett bűnözés pont olyan, mint székely ember szemében a medve: Nem játék…
Hajdú Péter tehát már ismeri a legaljasabb kártyatrükköket. De vajon szeret is játszani? Most kiderül, hogy a Frizbi Tv műsorvezetőjének milyen a viszonya a szerencsével és a szerencsejátékokkal. „Vannak olyan barátaim, akik nagyon nagy kártyások. Ilyen az üzlettársam, Trunkos Andris is, aki ultiban és römiben is nagyon expert. Állandóan fűz is, hogy játsszak, de meg kell mondjam, engem sosem kötöttek le sem a kártya-, sem a hazárdjátékok.”
Igazi csibésszel pedig nagyon sokáig nem is találkoztam, hiszen egy nyugis, kisvárosban nőttem fel, ahol nem lett volna nagy kereslet mondjuk az Itt a piros! Hol a piros? játékra.
„Felnőttként láttam először ezt a fajta lehúzást és arra emlékszem, hogy nagyon hamar felismertem a beépített embert, akit a pohárzsonglőr hagyott nyerni. Persze nem volt nehéz dolgom, mert nagyon hasonló, amúgy rossz arcú formák voltak mindketten. A kártyatrükköket egyébként szeretem és mindig érdekel is, hogyan csinálják. Ha úgy vesszük, Kisbandi is kártyatrükköket mutatott, csak épen a hamiskártyások módszereit fedte fel a Beköltözve új epizódjában. Azokat módszereket, amiket ő az éjszakában lesett el már kamaszkorában, és amelyekkel állítása szerint még szinte gyerekként vagyonokat keresett” – kezdte a Borsnak Hajdú Péter.
És bár a műsorvezető nem kimondottan szereti a hazárdjátékokat, időnként azért kipróbálta, hogy milyen ha a bankókat nem az ablakon szórja ki, hanem beiktat a műveletbe egy félkarú rablót vagy egy rulettkereket. Mondjuk ez utóbbival éppen szép hasznot realizált, de még ekkor sem kapta el a játékszenvedély. „Amúgy szeretek veszélyesen élni… Szóval volt már, hogy vettem lottószelvényt, talán úgy négyszáz forintért” – mondta nevetve a Beköltözve Hajdú Péterhez műsorvezetője, majd rátért a kaszinók világához kapcsolható, csekély számú élményére. „Jártam már kaszinóban itthon, Monacóban és Las Vegasban is. El is szaladt velem a ló rendesen. Itthon egy húszast áldoztam a Fortuna istenasszony oltárán, Monacóban száz eurót szántam játékra, Amerikában pedig egy százdollárost játszottam el.”
Az volt a módszerem, már ha ezt módszernek lehet nevezni, hogy meghúzom a költési limitet és ha véletlenül nyerek, akkor az alaptőkét zsebre vágom és a maradékkal játszom tovább, amíg tart.
„Egyébként volt, hogy nyertem kisebb összegeket…” – mesélte Péter, akinek egy volt barátnője hozott igazi szerencsét. „Egy alkalommal, az aktuális barátnőmet vittem el kaszinózni. Talán a második randink lehetett. Akkor is egy húszassal kezdtem játszani. Már csak ötezer maradt belőle, amikor úgy döntöttem, hogy felteszem a zöld nullára. Bejött… Van valami íratlan szabály, hogy a nyertes zsetont nem vesszük le az asztalról. Így ott is hagytam a zöld nullán, és megint bejött. Így végül háromszázhatvanezer forinttal távoztunk aznap este. Ilyen szerencsém azóta sem volt, bár nem is igazán kísértem a sorsot” – tette hozzá Hajdú Péter.
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