Hetek óta megy a találgatás Tom Brady és Candice Swanepoel románcáról. És bár még meg egyikőjük sem erősített meg a kapcsolatot, máris felröppent a hír, miszerint a visszavonult NFL-sztár megkérte állítólagos barátnője kezét. A pletykák azután indultak el, hogy a Victoria's Secret modellt lencsevégre kapták egy feltűnő aranyékszerrel a gyűrűsujján.

Tom Brady állítólagos barátnőjét, Candice Swanepoelt lefotózták egy feltűnő aranygyűrűt viselve (Fotó: PA Images / Northfoto)

Candice Swanepoel gyűrűsujján egy rejtélyes aranyékszert villantott, ami azonnal elindította az eljegyzési pletykákat

gyűrűsujján egy rejtélyes aranyékszert villantott, ami azonnal elindította az eljegyzési pletykákat Tom Brady és a szupermodell románcáról hetek óta megy a találgatás

és a szupermodell románcáról hetek óta megy a találgatás Még egyik fél sem erősítette meg a kapcsolatot, de máris komoly viszály alakult ki az egykori NFL-sztár volt barátnője és az állítólagos jelenlegi között

Tom Brady máris eljegyezte Victoria's Secret modell barátnőjét?

Tom Brady állítólagos barátnőjét október 30-án lencsevégre kapták egy feltűnő aranygyűrűvel a kezén. Candice Swanepoel bal gyűrűsujján viselte az ékszert, ami rögtön beindította a találgatásokat egy esetleges eljegyzésről. A Page Six beszámolója szerint a Victoria's Secret modell épp a volt NFL-sztár irodájának parkolójába ment, mielőtt lefotózták.

Tom Brady és Candice Swanepoel románca

Tom Brady és Candice Swanepoel románcáról először október végén kezdtek beszélni a lapok. A People értesülései alapján a két sztár még a nyár elején, közös ismerősök révén találkozott Miamiban, és azóta egyre több időt töltenek együtt. A bennfentes forrás szerint nagyon jól érzik magukat egymással, de a korábbi NFL-sztár egyelőre nem akar komoly kapcsolatot.

Tom Candice-szel jár, és nagyon szereti vele tölteni az idejét, de egyelőre nem akar újabb komoly kapcsolatba ugrani.

Tom Brady Candice Swanepoellel való románca előtt több sztárral is afférba keveredett (Fotó: Faye Sadou / Northfoto)

Tom Brady miatt óriási viszály robbant ki a két szupermodell között

Az egykori NFL-sztárt az elmúlt években több nővel is kapcsolatba hozták, miután 2022-ben véget ért a házassága Gisele Bündchennel. Kim Kardashian, Sydney Sweeney, Sofia Vergara és Joan Smalls is szerepelt a listán. Az utóbbi pedig különösen rosszul fogadta, amikor megtudta, hogy Tom Brady és Candice Swanepoel között románc alakult ki. A szintén Victoria's Secret modell hosszú évek óta közeli barátnője Candice-nek, és állítása szerint pont ő volt az, aki annak idején a leginkább arra biztatta őt, hogy hagyja ott az NFL-játékost. Éppen ezért most úgy érzi, barátnője elárulta őt. Joan Smalls Instagram-oldalán is hangot adott nemtetszésének, továbbá ultimátumot adott a közös barátaiknak, hogy vagy vele barátkoznak, vagy Candice-szel. Mindkettő nem lehetséges.