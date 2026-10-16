„Összetojtam magam” – Hátborzongató balesetéről vallott Berki Mazsi, műteni kellett

Katona Renáta (Berki Mazsi) a közösségi oldalán avatta be a követőit az orrműtétje utáni átalakulás részleteibe. Egy látványos videóban dokumentálta a gyógyulás teljes folyamatát, megmutatva a kezdeti, lila véraláfutásos és duzzadt időszakot, valamint a fokozatos letisztulást egészen a végleges, harmonikus végeredményig. A követők osztatlan elismeréssel fogadták a látványt, a kommentszekciót ellepték a dicséretek.

Berki Mazsi orrműtétje szenzációsan sikerült (Fotó: Bors)

Berki Mazsi Instagramon mutatta be az átalakulását

A beavatkozás hátterében nem pusztán esztétikai szempontok álltak, hiszen az édesanya régóta küzdött egészségügyi panaszokkal a korábbi orrsérülései miatt. Az első nagyobb baj egy fiatalkori vízisport-baleset során történt, amiről így mesélt:

Volt egy wakeboardos balesetem, felmentem egy sliderre, és egy kicsit összetojtam magam, majd sikerült nem rendeltetésszerűen érkezni a vízbe, és a deszkával betörtem az orrom. Amikor fiatal voltam, nekem ilyen kis kampós boszorkányorrom volt, és azt sikerült belapítanom

– árulta el. Bár a súlyos orrsövényferdülést már ekkor megállapították nála, a beavatkozást végül elnapolta. Az idei év elején azonban egy újabb szerencsétlen eset kényszerítette ki a döntést.