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„Összetojtam magam” – Hátborzongató balesetéről vallott Berki Mazsi, műteni kellett

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Berki Mazsi
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 16. 18:00
orrműtétbaleset
Látványos videóban mutatta meg az orrműtétje utáni átalakulását és a természetes végeredményt az ismert édesanya. Berki Mazsi őszintén vallott a korábbi baleseteiről, amelyek miatt végül elkerülhetetlenné vált a beavatkozás.
Nagy Milán
sztárrovat újságíró
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Katona Renáta (Berki Mazsi) a közösségi oldalán avatta be a követőit az orrműtétje utáni átalakulás részleteibe. Egy látványos videóban dokumentálta a gyógyulás teljes folyamatát, megmutatva a kezdeti, lila véraláfutásos és duzzadt időszakot, valamint a fokozatos letisztulást egészen a végleges, harmonikus végeredményig. A követők osztatlan elismeréssel fogadták a látványt, a kommentszekciót ellepték a dicséretek.

Megműtötték Berki Mazsi orrát.
Berki Mazsi orrműtétje szenzációsan sikerült (Fotó: Bors)

Berki Mazsi Instagramon mutatta be az átalakulását

A beavatkozás hátterében nem pusztán esztétikai szempontok álltak, hiszen az édesanya régóta küzdött egészségügyi panaszokkal a korábbi orrsérülései miatt. Az első nagyobb baj egy fiatalkori vízisport-baleset során történt, amiről így mesélt:

Volt egy wakeboardos balesetem, felmentem egy sliderre, és egy kicsit összetojtam magam, majd sikerült nem rendeltetésszerűen érkezni a vízbe, és a deszkával betörtem az orrom. Amikor fiatal voltam, nekem ilyen kis kampós boszorkányorrom volt, és azt sikerült belapítanom

– árulta el. Bár a súlyos orrsövényferdülést már ekkor megállapították nála, a beavatkozást végül elnapolta. Az idei év elején azonban egy újabb szerencsétlen eset kényszerítette ki a döntést.

 Balesetet szenvedett

„Tavasszal újra volt egy kis autóbalesetem, és vészfékezés közben betört az orrom. Akkor viszont felkerestem Rezek doktor urat, és elmentem hozzá a következő héten. Elmondta, hogy eléggé durva orrsövényferdülésem van, amit érdemes lenne később megműteni. Úgy döntöttünk, a nyár után sort kerítünk rá, és erre most sor is került.”

A funkcionális orrsövény-helyreállítást végül egy apró, esztétikai igazítással kötötték egybe, a végeredmény pedig magáért beszél, Mazsi egészségesen, felszabadultan és a megszokott, elegáns formájában zárta le ezt az időszakot.

 

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