Szeged télen az adventi estéken a legélénkebb, amikor a Dóm téren már égnek a vásár ünnepi fényei, a Tisza-parton pedig egy forralt bor mellett csodálhatjuk a fagyos folyót. A rövid nappalokhoz jól illik a belváros ritmusa. Egy séta közben közelről is megnézhetjük a paloták díszeit, aztán leülhetünk egy kávéra a Kárász utca környékén. A környék látnivalóihoz sokat hozzáad, ha tudjuk, mi történt itt 1879-ben. Az árvíz után újjáépített város történetéről ma is a legszebb, legérdekesebb épületek mesélnek.
A Dóm téren két egészen különböző kor emléke áll egymás mellett. A zömök Dömötör-torony Szeged legrégebbi fennmaradt építészeti emléke, a fölé magasodó fogadalmi templom pedig a nagy árvíz utáni újjáépítéshez kötődik. A város vezetői a katasztrófa után megfogadták, hogy ha Szeged újra felépül, templomot emelnek Szűz Mária tiszteletére. Innen ered a szegedi dóm neve. A téglából épült árkádok alól jól látszik a két épület közötti különbség, a dóm tornyából pedig az egész térre rálátunk.
A szecessziós Reök-palotán egészen más részletek miatt akad meg a szemünk. A világos homlokzaton kék vízililiomok sorakoznak, a kovácsoltvas erkélyrácsokon vízinövények hajladoznak. A motívumok az építtetőhöz is kötődnek, Reök Iván ugyanis vízépítő mérnök volt. A palotában ma időszaki kiállításokat rendeznek, így télen is van okunk betérni.
Az Anna fürdőben maga az épület is megér egy pillantást. A körút fehér falú, keleties hatású fürdőháza 1896-ban épült, ma termálmedencékben melegedhetünk fel benne. Egy hideg délutánon akár több órát is eltölthetünk itt wellnessezve.
A szegedi adventi vásárnak a fogadalmi templom és a téglás árkádsor adja a hátteret. Sötétedés után a standok között forralt borral a kezünkben nézelődhetünk, a Klauzál és a Dugonics téren pedig további árusok várnak. A Szeged Advent 2026-ban november 27-től december 24-ig tart. A nyitónapon gólyalábasok vonulnak végig a három téren, november 29-én pedig meggyújtják az első adventi gyertyát. December 11-én és 12-én fényfestés is szerepel a programban.
Karácsony után elcsendesedik a Dóm tér, és több idő jut azokra a helyekre, amelyek mellett a vásár idején könnyű elsétálni. A Tiszánál a Belvárosi hídról a túlparti Újszeged felé is ellátunk, a hídfőnél pedig az oszlopos Móra Ferenc Múzeum kínál fedett programot. Egy hosszú hétvégébe egy ráérős ebéd is belefér, amikor a folyóparti séta után szegedi halászlé kerül az asztalra.
Nézd meg a videót is a szegedi karácsonyi vásárról:
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