A szegedi adventi vásár november 27-től december 24-ig tart, a Dóm téren pedig gyertyagyújtás és fényfestés is szerepel a programban.

A középkori Dömötör-torony mellett álló fogadalmi templom története az 1879-es nagy árvíz után kezdődött.

Egy téli hosszú hétvégébe a Reök-palota kiállításai, az Anna fürdő termálmedencéi és egy Tisza-parti séta is belefér.

Szeged télen az adventi estéken a legélénkebb, amikor a Dóm téren már égnek a vásár ünnepi fényei, a Tisza-parton pedig egy forralt bor mellett csodálhatjuk a fagyos folyót. A rövid nappalokhoz jól illik a belváros ritmusa. Egy séta közben közelről is megnézhetjük a paloták díszeit, aztán leülhetünk egy kávéra a Kárász utca környékén. A környék látnivalóihoz sokat hozzáad, ha tudjuk, mi történt itt 1879-ben. Az árvíz után újjáépített város történetéről ma is a legszebb, legérdekesebb épületek mesélnek.

Szeged télen is elbűvölő progamokkal vár az adventi vásártól és az óriáskeréktől kezdve a fürdőig.

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Mit kínál Szeged télen egy hosszú hétvégére?

A Dóm téren két egészen különböző kor emléke áll egymás mellett. A zömök Dömötör-torony Szeged legrégebbi fennmaradt építészeti emléke, a fölé magasodó fogadalmi templom pedig a nagy árvíz utáni újjáépítéshez kötődik. A város vezetői a katasztrófa után megfogadták, hogy ha Szeged újra felépül, templomot emelnek Szűz Mária tiszteletére. Innen ered a szegedi dóm neve. A téglából épült árkádok alól jól látszik a két épület közötti különbség, a dóm tornyából pedig az egész térre rálátunk.

A karácsonyi vásár bódéi kézműves termékeket, ünnepi fogásokat, vagy forralt bort is kínálnak.

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A szecessziós Reök-palotán egészen más részletek miatt akad meg a szemünk. A világos homlokzaton kék vízililiomok sorakoznak, a kovácsoltvas erkélyrácsokon vízinövények hajladoznak. A motívumok az építtetőhöz is kötődnek, Reök Iván ugyanis vízépítő mérnök volt. A palotában ma időszaki kiállításokat rendeznek, így télen is van okunk betérni.

A Reök-palota szecessziós homlokzata az év minden évszakában lenyűgöző látányt nyújt.

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Az Anna fürdőben maga az épület is megér egy pillantást. A körút fehér falú, keleties hatású fürdőháza 1896-ban épült, ma termálmedencékben melegedhetünk fel benne. Egy hideg délutánon akár több órát is eltölthetünk itt wellnessezve.

Egy kellemes mártózás az Anna fürdőben pihentető levezetése lehet egy téli városnézésnek.

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Adventi esték a Dóm téren

A szegedi adventi vásárnak a fogadalmi templom és a téglás árkádsor adja a hátteret. Sötétedés után a standok között forralt borral a kezünkben nézelődhetünk, a Klauzál és a Dugonics téren pedig további árusok várnak. A Szeged Advent 2026-ban november 27-től december 24-ig tart. A nyitónapon gólyalábasok vonulnak végig a három téren, november 29-én pedig meggyújtják az első adventi gyertyát. December 11-én és 12-én fényfestés is szerepel a programban.