Ha a magánorvosára hallgat, alighanem már halott lenne, vagy legalábbis negyedik stádiumú, gyógyíthatatlan rákkal küzdene az a 32 éves nő, akit azzal nyugtatott meg a szakember, akihez fordult a tünetei miatt: egész biztosan nincs semmi baj, mert túl fiatal. Sajnos az orvos nem is tévedhetett volna ennél nagyobbat. Szerencsére az akkoriban az angliai Kentben élő Ariba Karim tudta, hogy valami nincs rendben, így tovább erősködött, hogy vizsgálják ki. Miután olyan időpontot kapott, amire 30-40 hetet kellett volna várnia, inkább 3000 fontért (több mint 1,3 millió forintért) egy magánklinikán vizsgáltatta ki magát. Itt derült ki: agresszív, gyorsan terjedő mellrák támadta meg. Szinte azonnal meg is kezdték a kemoterápiás kezelését.

A 32 éves nő tüneteire azt mondta az orvos: ne aggódjon, túl fiatal ahhoz, hogy rákos legyen

Fotó: Instagram-videó

Mellkasi fájdalommal kezdődött, most az életéért küzd a fiatal nő

Ariba a nyár folyamán érezte először a mellkasi fájdalmakat, amik jellemzően fél percig tartottak, de akadt olyan nap is, amikor fél óráig. Emellett véletlenszerűen zúzódások jelentek meg a testén, valamint rengeteget aludt, mert mindig fáradt volt. Ma már tudja: a szervezete épp a rákkal küzdött. Akkoriban azonban egészen addig nem fordult orvoshoz, amíg 2026 szeptemberében ki nem tapintott egy csomót a mellében. Az orvosa azonban megnyugtatta: alighanem csak egy begyulladt ciszta, és antibiotikumokkal hazaküldte.

"Sírtam, és mondtam neki, hogy aggódok, de ő azt mondta, hogy 40 alatt vagyok, amikor ritka, hogy valaki rákos legyen" – emlékezett vissza a The Sun oldalának a fiatal nő, aki teljesen összeomlott, amikor végül, a maga fizette vizsgálatot követően megkapta a rákdiagnózist.

Sírtam, amikor megkaptam a diagnózist, mert arra gondoltam, hogy mi történik, ha hallgatok a háziorvosomra, ha beszedem az antibiotikumokat, és nem aggódok az állapotom miatt. Halott lehetnék. A rák negyedik stádiumba léphetett volna

– magyarázta, hozzátéve: amikor megtudta, hogy mellrákja van, úgy érezte, mint akitől az egész életét elragadták.

Ariba jelenleg kemoterápiás kezeléseken vesz részt, később pedig elképzelhető, hogy műtéti úton kell eltávolítani a daganat maradékát, amit a kezelés nem tud legyőzni.