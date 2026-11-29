Még a legnagyobb hollywoodi sztárokkal is előfordulnak kínos pillanatok, amelyekből szinte azonnal mémek születnek. Ráadásul az ő esetükben nem egy, hanem több kamera is folyamatosan figyeli minden mozdulatukat. Legyen szó emlékezetes, ikonikus vagy éppen kellemetlen jelenetekről, a Fanny magazin most összegyűjtött néhányat a legemlékezetesebbek közül.

Hollywoodi sztárok, akik akaratlanul is mémek lettek! (Northfoto)

Íme a hollywoodi sztárok, akik akaratlanul is mémek lettek!

A nagy Gatsby című film egyik jelenetében Leonardo DiCaprio elegáns mosollyal emeli magasba pezsgőspoharát, a pillanat pedig a világháló egyik legismertebbje. A képet azóta előszeretettel használják gratulációkhoz, ünnepléshez, de ironikus koccintásokhoz is.

A 2013-as Oscar-gálán Jennifer Lawrence, a legjobb női főszereplőnek járó díj átvétele közben botlott meg a lépcsőn, miközben a színpadra igyekezett. A színésznő kínos, ám annál emberibb pillanata futótűzként terjedt el, és azóta is az egyik legemlékezetesebb Oscar-mémként tartják számon.

A Pókember 3. című filmben, a szimbióta hatására magabiztossá és meglehetősen nagyképűvé váló Peter Parkerként lejt emlékezetes táncot New York utcáin. Tobey Maguire eredetileg menőnek szánt, ám kifejezetten kínos jelenete azóta ikonikussá vált, a rajongók pedig azóta is csak „Bully Maguire”-ként emlegetik.

A Kourtney and Kim Take New York című realityműsornak köszönhető Kim Kardashian egyik legismertebb pillanata, amelyben a sztár könnyek között beszél rövid életű házassága válságáról. A sírástól eltorzult arckifejezése azóta az internet egyik kedvenc reakcióképe lett, amelyet előszeretettel használnak a legapróbb hétköznapi tragédiák humoros szemléltetésére.

A Csillagok között című film egyik legmegrázóbb jelenetében Matthew McConaughey könnyek között nézi a gyermekeitől kapott videóüzeneteket, miután hosszú éveket veszített el az űrutazása során. A szívszorító pillanat képét azóta gyakran használják túlzó, humoros reakcióként különféle szomorú vagy megható helyzetekre.

A Ponyvaregény egyik jelenetében John Travolta Vincent Vegaként tanácstalanul nézelődik Mia Wallace otthonában, miközben próbálja kideríteni, honnan szól hozzá a nő. A zavart tekintet és a jellegzetes kézmozdulat azóta a teljes értetlenség és tanácstalanság egyik szimbóluma