Az ónos eső különösen alattomos időjárási jelenség, ugyanis a túlhűlt esőcseppek a hideg útfelületre érkezve megfagyhatnak, és vékony, nehezen észrevehető jégréteget képezhetnek. Az aszfalt ilyenkor gyakran egyszerűen nedvesnek tűnik, miközben a gumiabroncsok tapadása jelentősen csökken. A téli vezetés során ezért nemcsak az autó megfelelő felkészítése fontos, hanem az is, hogy változtass a megszokott vezetési stílusodon. Ha pedig teheted, ónos eső idején inkább halaszd el az utazást.
Elsőre gyors megoldásnak tűnhet, hogy meleg vagy forró vizet öntesz a befagyott szélvédőre, a hirtelen hőmérséklet-változás azonban akár az üveg repedését is okozhatja. Ráadásul a lefolyó víz ismét megfagyhat.
Mit tegyél helyette? Használj jégoldó spray-t, műanyag jégkaparót és szélvédőfűtést. Ne csak az első szélvédőt tisztítsd meg, hanem az oldalablakokat, a hátsó üveget, a visszapillantó tükröket, a fényszórókat és az autó tetejét is. A tetőről menet közben leváló jég másokat is veszélyeztethet.
A megfelelő állapotú téli gumiabroncs sokat javíthat az autó tapadásán hideg időben, a sima jégrétegen azonban még ez sem garantálja a biztonságos közlekedést. Az összkerékhajtás is hamis biztonságérzetet adhat: segíthet az elindulásban, de önmagában nem rövidíti le a fékutat.
Mit tegyél helyette? Ellenőrizd a gumiabroncsok állapotát, profilmélységét és hideg állapotban a guminyomást. Téli gumival is az aktuális útviszonyokhoz igazítsd a sebességedet.
A megengedett legnagyobb sebesség nem jelenti azt, hogy az adott időjárási körülmények között biztonságosan is haladhatsz annyival. Ónos esőben vezetni már viszonylag alacsony tempónál is megcsúszhat az autó.
Mit tegyél helyette? Indulj el korábban, számolj hosszabb menetidővel, és fokozatosan csökkentsd a sebességedet. Ne hagyd, hogy a mögötted türelmetlenkedő autósok gyorsabb haladásra kényszerítsenek. Ha az útviszonyok már nem teszik lehetővé a biztonságos közlekedést, keress olyan helyet, ahol biztonságosan megállhatsz.
Jeges úton a féktávolság a száraz aszfalton megszokottnak akár a tízszerese is lehet, ezért nagyon oda kell figyelni erre az autóvezetési hibára. Ha az előtted haladó autó váratlanul megáll, könnyen előfordulhat, hogy már nem tudod elkerülni az ütközést.
Mit tegyél helyette? Tarts a megszokottnál jóval nagyobb követési távolságot. Válassz ki egy út menti táblát vagy más fix pontot, és figyeld meg, mennyi idő telik el az előtted haladó autó és a saját járműved elhaladása között. Jeges úton akár a szokásos két másodperc tízszeresére, vagyis húsz másodpercre is szükség lehet. Ez azonban nem jelent minden körülmények között elegendő távolságot.
A kanyarodás és az erőteljes fékezés együttesen különösen veszélyes lehet a csúszós úton. Ilyenkor az autó könnyebben elveszítheti a tapadását, és kisodródhat.
Mit tegyél helyette? Már a kanyar előtt, lehetőleg egyenes útszakaszon lassíts le. Finom kormánymozdulatokkal fordulj, és kerüld a hirtelen gyorsítást, valamint az erőteljes visszaváltást is. A kanyarból kiérve fokozatosan adj gázt.
A sebességtartó automatika hosszabb utakon kényelmes segítség, ónos esőben azonban nem ajánlott a használata. A csúszós útfelületen különösen fontos, hogy közvetlenül te szabályozd az autó gyorsítását és lassítását.
Mit tegyél helyette? Kapcsold ki a tempomatot, beleértve az adaptív tempomatot is. Tartsd mindkét kezed a kormányon, és figyeld folyamatosan az útburkolat változásait. A menetstabilizáló rendszert viszont hagyd bekapcsolva.
A fekete jég egy vékony, átlátszó jégréteg, amelyen keresztül látszik az aszfalt sötét színe. Éppen ezért nehéz megkülönböztetni a nedves útfelülettől.
A hidakon, felüljárókon, árnyékos útszakaszokon és erdők mellett különösen nagy lehet a jegesedés veszélye.
Mit tegyél helyette? Már az ilyen útszakaszok megközelítése előtt mérsékeld a sebességedet. Ha fagypont körüli a hőmérséklet, és az aszfalt nedvesnek, fényesnek tűnik, számolj a jegesedés lehetőségével. Arra se alapozz, hogy az utat korábban már lesózták.
Sokan ösztönösen a fékpedálra taposnak, vagy hirtelen elrántják a kormányt, amikor érzik, hogy az autó megcsúszott. Ezek a mozdulatok tovább ronthatják a helyzetet.
Mit tegyél helyette? Finoman engedd fel a gázpedált, nézz abba az irányba, amerre haladni szeretnél, és óvatos kormánymozdulatokkal próbáld visszanyerni az irányítást. Kerüld a túlzott ellenkormányzást.
Ha viszont egy ütközés elkerüléséhez vészfékezésre van szükség, ABS-szel felszerelt autóban határozottan nyomd le a fékpedált, és ne pumpáld a féket. A pedál rezgése ilyenkor a blokkolásgátló működésének természetes velejárója.
Ónos esőben könnyen megbénulhat a közlekedés, így akár órákra is az autódban rekedhetsz. Egy rövidnek tervezett utazás is hosszabbra nyúlhat útlezárás vagy közlekedési baleset miatt.
Mit tegyél helyette? Indulás előtt ellenőrizd a várható időjárást, az Útinform tájékoztatását és az üzemanyagszintet vagy az elektromos autó töltöttségét. Lehetőleg a kezelt főutakat válaszd.
A legbiztonságosabb megoldás, ha tartós vagy intenzív ónos eső esetén nem ülsz autóba. Indulás előtt mindig ellenőrizd a Köpönyeg.hu előrejelzését és az aktuális útviszonyokat.
Bármennyire is tapasztalt sofőr vagy, a tükörjégen még a legmodernebb vezetéstámogató rendszerek sem képesek pótolni a gumiabroncsok elveszített tapadását. Inkább érj oda később, mint hogy a sietség miatt balesetet szenvedj.
Az ónos esőről az alábbi videóból tudhatsz meg még többet:
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