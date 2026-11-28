Ónos esőben akár a száraz úton megszokott féktávolság tízszeresére is szükség lehet.

A téli gumi és az összkerékhajtás sem nyújt teljes védelmet a jeges úton.

A hirtelen fékezés, a tempomat használata és a rosszul megválasztott sebesség is növelheti a balesetveszélyt.

Összegyűjtöttünk 9 hibát, amit elkövethetsz.

Az ónos eső különösen alattomos időjárási jelenség, ugyanis a túlhűlt esőcseppek a hideg útfelületre érkezve megfagyhatnak, és vékony, nehezen észrevehető jégréteget képezhetnek. Az aszfalt ilyenkor gyakran egyszerűen nedvesnek tűnik, miközben a gumiabroncsok tapadása jelentősen csökken. A téli vezetés során ezért nemcsak az autó megfelelő felkészítése fontos, hanem az is, hogy változtass a megszokott vezetési stílusodon. Ha pedig teheted, ónos eső idején inkább halaszd el az utazást.

Ónos esőben más szabályok vonatkoznak az autóvezetésre

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Ónos eső: ezt a 9 hibát ne kövesd el autósként!

1. Forró vízzel próbálod jégmentesíteni a szélvédőt

Elsőre gyors megoldásnak tűnhet, hogy meleg vagy forró vizet öntesz a befagyott szélvédőre, a hirtelen hőmérséklet-változás azonban akár az üveg repedését is okozhatja. Ráadásul a lefolyó víz ismét megfagyhat.

Mit tegyél helyette? Használj jégoldó spray-t, műanyag jégkaparót és szélvédőfűtést. Ne csak az első szélvédőt tisztítsd meg, hanem az oldalablakokat, a hátsó üveget, a visszapillantó tükröket, a fényszórókat és az autó tetejét is. A tetőről menet közben leváló jég másokat is veszélyeztethet.

2. Túlságosan megbízol a téli gumiban

A megfelelő állapotú téli gumiabroncs sokat javíthat az autó tapadásán hideg időben, a sima jégrétegen azonban még ez sem garantálja a biztonságos közlekedést. Az összkerékhajtás is hamis biztonságérzetet adhat: segíthet az elindulásban, de önmagában nem rövidíti le a fékutat.

Mit tegyél helyette? Ellenőrizd a gumiabroncsok állapotát, profilmélységét és hideg állapotban a guminyomást. Téli gumival is az aktuális útviszonyokhoz igazítsd a sebességedet.

3. Ugyanolyan gyorsan vezetsz, mint száraz úton

A megengedett legnagyobb sebesség nem jelenti azt, hogy az adott időjárási körülmények között biztonságosan is haladhatsz annyival. Ónos esőben vezetni már viszonylag alacsony tempónál is megcsúszhat az autó.