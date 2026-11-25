Miközben az Ázsia Expressz döntő hetében egyre élesebb a verseny, a feszültség mellett a legmélyebb emberi ösztönök és a humoros, önironikus vallomások is felszínre törnek. A hatodik hét végéhez közeledve a felnőttfilmes múlttal rendelkező Kiara Lordnál látványosan betelik a pohár, a folyamatos küzdelem, a szálláskeresés és az állandó készenlét mellett már a testi közelség és egy határozott férfikéz hiánya is egyre jobban nyomasztja.

Az Ázsia Expressz 2026-ban kibukik Kiara Lord (Fotó: TV2)

Kiara Lord férfiakra vadászik az Ázsia Expresszben

A lányok újra szállást keresnek, amikor Kiara kiszúr egy jóképű helyi férfit, és egyből megindul a fantáziája. Szokásos, kendőzetlen őszinteségével fordul csapattársához, Dávid Petrához: „Milyen jó csávó, az ilyenek fixen jó szeretők. Sok ez a hat hét, Petrus!” – fakad ki, mire társa csak annyit jegyez meg Molnár Viktor fiára utalva: „Titusz sincs már itt.”

A játék hevében Kiara hamar belátja, hogy a fizikai vonzalmon túl a praktikus férfienergiák is hiányoznak az életéből. Amikor egy feladat vagy a szálláskeresés különösen nehéznek bizonyul, hangosan sóhajt fel: „Olyan jó lenne egy férfi mellettem, aki ezt elintézi nekem!”

Puzsér Róbert továbbra is tetszik neki

Bár igyekszik tartani magát a független nő imázsához, a kamerák előtt elismeri, hogy mégis jólesne számára a támasz – igaz, az elvárásai finoman szólva is extrémek:

Nem azt mondom, hogy hiányolok egy társat magam mellől, de azért nem rossz, amikor van valakid. Olyan férfit gondolok magam mellé, akinek van véleménye, de nem ilyen idióta vélemény, mint a Soóskáé. Jó adottságokkal. Mondjuk egy Puzsér-agyat össze lehetne dolgozni egy Szoboszlai Dominik megjelenésével

– vázolja fel a tökéletes férfi receptjét. A dél-amerikai valóság azonban gyorsan kijózanítja. Kiara eddig sem titkolta véleményét, de a brazil férfiak viselkedése végképp kiveri nála a biztosítékot. Szerinte a helyi pasikból hiányzik a valódi férfierő és a kezdeményezőkészség, amit egyetlen szóval béta-viselkedésként könyvel el: „Le vagyok döbbenve. Sok nemzet férfiait fogyasztottam, és a brazilokra nem tartok a továbbiakban igényt” – jelenti ki ellentmondást nem tűrően.