Varró Dániel egy háromnapos sárvári családi kiruccanás élményeit foglalta versbe.

A József Attila-díjas költő a rá jellemző humorral és játékossággal mutatja be Bük és Sárvár térségének turisztikai kínálatát.

A Visit Hungary most először népszerűsíti a belföldi utazást a kortárs költészet segítségével.

Ezúttal nem egy hagyományos útikalauz, hanem a költészet kalauzolja el az utazni vágyókat Bük és Sárvár térségébe. Varró Dániel családjával fedezte fel a vidéket, az őszi kiruccanás során szerzett élményeiből pedig megszületett egy rá jellemző, játékos költemény.

Sárvár főtere hangulatos időutazásra hív.

Fotó: Wikipédia/Pan Peter12

Sárvári élmények Varró Dánieltől

A Visit Hungary most először hívta segítségül a kortárs költészetet a belföldi turizmus népszerűsítéséhez. A helyi turisztikai partnerek támogatásával megvalósult családi hétvége arra is felhívja a figyelmet, hogy nem feltétlenül kell messzire utaznunk ahhoz, hogy új élményekkel gazdagodjunk. Néha elég egy hosszú hétvége, egy közös családi kaland – és egy kis költészet.

Íme a kedvelt költő új verse:

Varró Dániel: Sárvári elégia

Diákköltők hona, ihletadó Sárvár!

Hogy milyen csodás vagy, elfeledtem már-már. Mint tinédzser költőfi Több, mint harminc éve jártam itt tavasszal, Most életem őszén három kiskamasszal Jövök hozzád töltődni.

Nincs más oly üdítő, mint nálad a termál.

Ázni, míg az ember minden gondja elmáll! Hol szülő és kisgyerek Orrbefogva siklik kamikaze csúszdán, És a gyógymedence közepére úszván Még sakkozni is lehet.

Élményteli Sárvár, mennyi kincset rejtesz! Sokkal több van benned, mint csupán a wellness. Tárd fel sok szép titkodat! Ha eleget kúrált a gyógyító nedű, Tenni egy kis túrát vár a Sihu nevű Városnéző kisvonat.

De gyalog is jó itt az utakat róni. Vígan horkant Dani, a shetlandi póni Ránk a Vadkert Majorban. Az arborétumban ősfák közti séta. Aztán gokartozni is elugrunk még a Funcity-be, na jól van.

Odafönt az ég kék, a rét alant tarka. Kirándulni menjünk vagy a Kalandparkba? Csónakázzunk a Rábán?

Programlehetőség túlságosan sok van... Huszárkiállítás! azt még nem is mondtam. Azt nézzük meg talántán? Bekukkantunk végül hazafelé tartva Celldömölkön persze még a Vulkánparkba, S vége lesz az álomnak. Messze setétedik már a Ság teteje. Feltölt ugyan Sárvár, de betelni vele Kevés volt a három nap.



Videón Sárvár látnivalói:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: