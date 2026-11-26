Ezúttal nem egy hagyományos útikalauz, hanem a költészet kalauzolja el az utazni vágyókat Bük és Sárvár térségébe. Varró Dániel családjával fedezte fel a vidéket, az őszi kiruccanás során szerzett élményeiből pedig megszületett egy rá jellemző, játékos költemény.
A Visit Hungary most először hívta segítségül a kortárs költészetet a belföldi turizmus népszerűsítéséhez. A helyi turisztikai partnerek támogatásával megvalósult családi hétvége arra is felhívja a figyelmet, hogy nem feltétlenül kell messzire utaznunk ahhoz, hogy új élményekkel gazdagodjunk. Néha elég egy hosszú hétvége, egy közös családi kaland – és egy kis költészet.
Varró Dániel: Sárvári elégia
Diákköltők hona, ihletadó Sárvár!
Hogy milyen csodás vagy, elfeledtem már-már.
Mint tinédzser költőfi
Több, mint harminc éve jártam itt tavasszal,
Most életem őszén három kiskamasszal
Jövök hozzád töltődni.
Nincs más oly üdítő, mint nálad a termál.
Ázni, míg az ember minden gondja elmáll!
Hol szülő és kisgyerek
Orrbefogva siklik kamikaze csúszdán,
És a gyógymedence közepére úszván
Még sakkozni is lehet.
Élményteli Sárvár, mennyi kincset rejtesz!
Sokkal több van benned, mint csupán a wellness.
Tárd fel sok szép titkodat!
Ha eleget kúrált a gyógyító nedű,
Tenni egy kis túrát vár a Sihu nevű
Városnéző kisvonat.
De gyalog is jó itt az utakat róni.
Vígan horkant Dani, a shetlandi póni
Ránk a Vadkert Majorban.
Az arborétumban ősfák közti séta.
Aztán gokartozni is elugrunk még a
Funcity-be, na jól van.
Odafönt az ég kék, a rét alant tarka.
Kirándulni menjünk vagy a Kalandparkba?
Csónakázzunk a Rábán?
Programlehetőség túlságosan sok van...
Huszárkiállítás! azt még nem is mondtam.
Azt nézzük meg talántán?
Bekukkantunk végül hazafelé tartva
Celldömölkön persze még a Vulkánparkba,
S vége lesz az álomnak.
Messze setétedik már a Ság teteje.
Feltölt ugyan Sárvár, de betelni vele
Kevés volt a három nap.
Videón Sárvár látnivalói:
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