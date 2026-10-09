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L.L. Juniort kórházba szállították: igyekszik elviccelni, de valójában nagy a baj

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kórház
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 09. 13:00
L.L. Juniordiétabejelentésgyulladás
A rapper ma már akár egy egész zacskó jóféle ropit is megehet, ha… L.L. Junior orvosai talán éppen ezekben a pillanatokban döntik el, hogy felbonthatja-e azt a zacskó „csemegét”, amelyről a posztjai tanulsága szerint csütörtök óta csak vágyakozhatott. A rapper súlyos epegyulladással került kórházba.
Buster
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A sors különös fintora, hogy L.L. Junior alig néhány napja Hajdú Péter vendégeként arról beszélt, hogy mennyire szerencsésnek érzi magát, amiért 45 évesen tökéletes egészségnek örvendhet. Erre tessék, a sors megüzente neki, hogy itt az ideje egy kis lassításnak. A rappernél az epéje húzta be a kéziféket.

L.L. Junior súlyos gyulladásos tünetekkel került kórházba.
L.L. Junior a kórházi ágyról posztolt (Fotó: Markovics Gábor)

L.L. Junior: „És tényleg, milyen relatív minden…”

Hogy mi okozta L.L. Juniornál a súlyos gyulladást, azt egyelőre nem lehet tudni, de az biztos, hogy az elsődleges vizsgálati eredmények alaposan ráijesztettek a rapperre. „Sajnos óriási gyulladás van az epémben.” 

A normál 8, engem 120-szal hozott be a mentő a kórházba tegnap, ami mára sajnos 300-ra emelkedett. Infúzió, full diéta, antibiotikum kúra. 

Sajnos a mai Szeged Hungi és a szombati Vonyarcvashegyi show-t is el kell halasszam. Utálok beteg lenni, és ilyen súlyos betegségem még nem is volt. Drukkoljatok, hogy minél előbb kijöhessek ebből!” – írta a 24 órán át látható Instagram-sztorijában L.L. Junior. Ezután pedig megmutatta „legvadabb” álmainak tárgyát, ami nem más, mint a fent emlegetett, egy zacskó ropi, ami akkor lehet az övé: „Ha jók lesznek holnap az értékek, ehetek egy csomag ropit. Kitettem az ágyam mellé, a dicső cél és akaraterő. És tényleg, milyen relatív minden…” fogalmazott a rapper, akit a nehéz helyzetben sem hagyott el a humorérzéke. A következő sztorijából már az is kiderült, hogy szerencsére nincs ágyhoz kötve, és szabadon járkálhat a kórházi folyosón, ahol sóvárogva kerülget egy csomó zsemlét, amiből természetesen nem ehet. Egyelőre… A következő sztori főszereplője ismét a ropi. A diétás nasi Junior párnáján várja, hogy végre megérkezzenek az eredmények.

L.L. Junior már jó kezekben van és elindult a javulás útján.
L.L. Junior folyamatosan tájékoztatja követőit (Fotó: Instagram)

L.L. Junior jó kezekben van, de akár súlyos szövődmények is kialakulhatnak

De mit is jelenthetnek az L.L. Junior által megosztott értékek? Tekintve, hogy a rapper nem nevezte meg, pontosan, hogy mely laborértékei térnek el ilyen jelentősen a normálistól, a mesterséges intelligencia is csak tippelni tud. „A normál 8, engem 120-szal hozott be a mentő.” Valószínűleg egy laborértékre utal. Lehet például a CRP, vagyis a C-reaktív protein, amely a szervezetben zajló gyulladás egyik jelzője. A pontos érték azonban a laborlelet nélkül nem azonosítható. „Mára sajnos 300-ra emelkedett.” Ha valóban a CRP-ről van szó, a 300 mg/l rendkívül magas érték, amely súlyos gyulladásra utalhat.

Súlyos epehólyag-gyulladás esetén előfordulhat:

  • Az epehólyag falának elhalása vagy átfúródása.
  • A gyulladás továbbterjedése a hasüregben.
  • Tályog kialakulása.
  • Súlyos fertőzés, akár szepszis.

 


 

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