L.L. Juniort kórházba szállították: igyekszik elviccelni, de valójában nagy a baj

L.L. Junior: „És tényleg, milyen relatív minden…”

Hogy mi okozta L.L. Juniornál a súlyos gyulladást, azt egyelőre nem lehet tudni, de az biztos, hogy az elsődleges vizsgálati eredmények alaposan ráijesztettek a rapperre. „Sajnos óriási gyulladás van az epémben.”

A normál 8, engem 120-szal hozott be a mentő a kórházba tegnap, ami mára sajnos 300-ra emelkedett. Infúzió, full diéta, antibiotikum kúra.

„Sajnos a mai Szeged Hungi és a szombati Vonyarcvashegyi show-t is el kell halasszam. Utálok beteg lenni, és ilyen súlyos betegségem még nem is volt. Drukkoljatok, hogy minél előbb kijöhessek ebből!” – írta a 24 órán át látható Instagram-sztorijában L.L. Junior. Ezután pedig megmutatta „legvadabb” álmainak tárgyát, ami nem más, mint a fent emlegetett, egy zacskó ropi, ami akkor lehet az övé: „Ha jók lesznek holnap az értékek, ehetek egy csomag ropit. Kitettem az ágyam mellé, a dicső cél és akaraterő. És tényleg, milyen relatív minden…” – fogalmazott a rapper, akit a nehéz helyzetben sem hagyott el a humorérzéke. A következő sztorijából már az is kiderült, hogy szerencsére nincs ágyhoz kötve, és szabadon járkálhat a kórházi folyosón, ahol sóvárogva kerülget egy csomó zsemlét, amiből természetesen nem ehet. Egyelőre… A következő sztori főszereplője ismét a ropi. A diétás nasi Junior párnáján várja, hogy végre megérkezzenek az eredmények.

L.L. Junior folyamatosan tájékoztatja követőit (Fotó: Instagram)

L.L. Junior jó kezekben van, de akár súlyos szövődmények is kialakulhatnak

De mit is jelenthetnek az L.L. Junior által megosztott értékek? Tekintve, hogy a rapper nem nevezte meg, pontosan, hogy mely laborértékei térnek el ilyen jelentősen a normálistól, a mesterséges intelligencia is csak tippelni tud. „A normál 8, engem 120-szal hozott be a mentő.” Valószínűleg egy laborértékre utal. Lehet például a CRP, vagyis a C-reaktív protein, amely a szervezetben zajló gyulladás egyik jelzője. A pontos érték azonban a laborlelet nélkül nem azonosítható. „Mára sajnos 300-ra emelkedett.” Ha valóban a CRP-ről van szó, a 300 mg/l rendkívül magas érték, amely súlyos gyulladásra utalhat.

Súlyos epehólyag-gyulladás esetén előfordulhat: