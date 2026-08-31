Szívszorító látvány L.L. Junior kisfiának sírjánál: ma hét éve hunyt el Dávidka

Hét év telt el azóta, hogy egy felfoghatatlan tragédia örökre megváltoztatta L.L. Junior és családja életét. A rapper kisfia, Dávidka mindössze hároméves volt, amikor 2019. augusztus 31-én Zuglóban halálos baleset érte. A kisfiú az úttestre szaladt, egy autó pedig elgázolta. Ma, hét évvel a tragédia után a Bors stábja felkereste Dávidka sírját, ahol szívszorító látvány fogadott minket.

L.L. Junior kisfiának a sírját rendszeresen látogatja a család (Fotó: Mediaworks)

L.L. Junior kisfiának halála megrendítette az országot

A kisfiú nyughelye rendezett, jól látszik, hogy szerettei rendszeresen felkeresik. A sírkövön ott van Dávidka fényképe is, amelyen még csak hároméves. Mécsesek és egy koszorú őrzi az emlékét, mellettük pedig egy angyalszobor is helyet kapott. A síron egy nagy gesztenye is látható, amelyet feltehetően valamelyik testvére tehetett oda, de ezt természetesen nem lehet biztosan tudni. A kisfiú személyiségéről apró részletek is árulkodnak. Két kis autó is látható a síron, amiből arra lehet következtetni, hogy Dávidka imádta a kocsikat.

A sírkő felirata talán mindennél többet mond arról, milyen szeretettel emlékeznek rá a mai napig:

Boldogok az angyalok, mert vigyázhatnak rád, neked játsszák szelíden az égi muzsikát!

A síron helyet kapott Dávidka mosolygós képe is (Fotó: Mediaworks)

L.L. Junior gyásza több fázison ment végig

Dávidka elvesztése után Junior számára hosszú és fájdalmas időszak kezdődött. A kezdeti sokkot hamar felváltotta a harag, a tehetetlenség és a kérdések sora: hogyan történhetett meg mindez, és ki tehető felelőssé azért, hogy egy hároméves kisfiú élete ilyen tragikusan ért véget?

A gyászhoz ráadásul súlyos családi konfliktusok és egy hosszú bírósági eljárás is társult. A rapper éveken keresztül próbált megbirkózni nemcsak a fia hiányával, hanem azzal is, hogy megértse és feldolgozza a történteket. Sokáig a felelőskeresés is része volt ennek a folyamatnak, ám az idő múlásával ez egyre inkább változott.

Junior később arról is beszélt, hogy a hirtelen feltörő indulatok fokozatosan elcsendesedtek. Már nem az volt számára a legfontosabb, hogy ki hibázott, ki fogta a kisfiú kezét, vagy mit lehetett volna másképp csinálni. A fájdalom természetesen nem múlt el – egy ilyen veszteséget talán soha nem is lehet teljesen feldolgozni –, de a gyász más formát öltött.