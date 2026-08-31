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Szívszorító látvány L.L. Junior kisfiának sírjánál: ma hét éve hunyt el Dávidka

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 31. 16:25
LL Juniorveszteségsírhely
L.L. Junior hét évvel ezelőtt vesztette el gyermekét, és a fájdalom azóta sem szűnt meg a szívében, csupán átalakult. Dávidka sírjánál a Bors stábja is kint járt.
Kiss Nikolett
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Hét év telt el azóta, hogy egy felfoghatatlan tragédia örökre megváltoztatta L.L. Junior és családja életét. A rapper kisfia, Dávidka mindössze hároméves volt, amikor 2019. augusztus 31-én Zuglóban halálos baleset érte. A kisfiú az úttestre szaladt, egy autó pedig elgázolta. Ma, hét évvel a tragédia után a Bors stábja felkereste Dávidka sírját, ahol szívszorító látvány fogadott minket.

L.L. Junior kisfiának a sírját szépen gondozza a családja.
L.L. Junior kisfiának a sírját rendszeresen látogatja a család (Fotó: Mediaworks)

L.L. Junior kisfiának halála megrendítette az országot

A kisfiú nyughelye rendezett, jól látszik, hogy szerettei rendszeresen felkeresik. A sírkövön ott van Dávidka fényképe is, amelyen még csak hároméves. Mécsesek és egy koszorú őrzi az emlékét, mellettük pedig egy angyalszobor is helyet kapott. A síron egy nagy gesztenye is látható, amelyet feltehetően valamelyik testvére tehetett oda, de ezt természetesen nem lehet biztosan tudni. A kisfiú személyiségéről apró részletek is árulkodnak. Két kis autó is látható a síron, amiből arra lehet következtetni, hogy Dávidka imádta a kocsikat.

A sírkő felirata talán mindennél többet mond arról, milyen szeretettel emlékeznek rá a mai napig: 

Boldogok az angyalok, mert vigyázhatnak rád, neked játsszák szelíden az égi muzsikát!

L.L. Junior a mai napig gyászolja kisfiát.
A síron helyet kapott Dávidka mosolygós képe is (Fotó: Mediaworks)

L.L. Junior gyásza több fázison ment végig

Dávidka elvesztése után Junior számára hosszú és fájdalmas időszak kezdődött. A kezdeti sokkot hamar felváltotta a harag, a tehetetlenség és a kérdések sora: hogyan történhetett meg mindez, és ki tehető felelőssé azért, hogy egy hároméves kisfiú élete ilyen tragikusan ért véget?

A gyászhoz ráadásul súlyos családi konfliktusok és egy hosszú bírósági eljárás is társult. A rapper éveken keresztül próbált megbirkózni nemcsak a fia hiányával, hanem azzal is, hogy megértse és feldolgozza a történteket. Sokáig a felelőskeresés is része volt ennek a folyamatnak, ám az idő múlásával ez egyre inkább változott.

Junior később arról is beszélt, hogy a hirtelen feltörő indulatok fokozatosan elcsendesedtek. Már nem az volt számára a legfontosabb, hogy ki hibázott, ki fogta a kisfiú kezét, vagy mit lehetett volna másképp csinálni. A fájdalom természetesen nem múlt el – egy ilyen veszteséget talán soha nem is lehet teljesen feldolgozni –, de a gyász más formát öltött.

Dávidka sírhelyén számos apró tárgy is található.
Egy angyalszobor, egy gesztenye és két autó is díszíti a kisfiú sírhelyét (Fotó: Mediaworks)

L.L. Junior hálás a kisfiának, amiért ismerhette

A bírósági ügy kapcsán is eljutott arra a pontra, hogy már nem a döntésben kereste a megnyugvást. Hiszen bármilyen ítélet is születik, az nem változtathat azon a tényen, hogy Dávidkát nem kaphatják vissza.

Az évek során Junior megemlékezéseinek hangulata is sokat változott. Míg kezdetben érthető módon a veszteség, a döbbenet és a fájdalom állt mindenek felett, később egyre többször beszélt arról is, milyen ajándék volt számára az a három év, amit a kisfiúval tölthetett.

Három évig mellettünk volt az én kis angyalkám

– írta egyik megemlékezésében.

Talán ez jelzi leginkább, milyen hosszú utat járt be a rapper a gyászban. A kezdeti haragtól és a válaszok keresésétől eljutott az elfogadásig, majd valamiféle belső megbékélésig. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a fájdalom eltűnt volna. Inkább azt, hogy Junior megtanult úgy emlékezni a fiára, hogy a hiány mellett már az együtt töltött három év szépsége is helyet kapjon a gondolataiban. Dávidka rövid élete ugyanis nem csupán a tragédiáról szólt. A kisfiú szeretetet adott a családjának, emlékeket hagyott maga után, és örökre ott marad azok szívében, akik ismerték. Junior számára pedig talán ez az egyik legfontosabb kapaszkodó: nem kizárólag azt szeretné felidézni, amit elveszített, hanem azt is, amit a kisfia adott neki.

Hét év után augusztus 31-e továbbra sem egyszerű dátum a család életében. Ez az a nap, amikor újra és újra felszínre törhet minden, amit azóta próbáltak megtanulni elviselni. A síron lévő fénykép, az angyal, a mécsesek, a koszorú és a két kis autó pedig mind arról mesélnek, hogy Dávidka emléke ma is él. A gyász talán soha nem ér véget teljesen. Csak átalakul: a könnyek mellett megjelennek a szép emlékek, a harag helyére lassan a megbékélés kerül, a hiány pedig összekapcsolódik a hálával azért a három évért, amelyben a kisfiú velük lehetett.

 

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