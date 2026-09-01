Ádám Sofi megszólalt L.L. Juniorról: „Nálam nincsen semmiféle hátsó szándék”

Ádám Sofi idén a Sztárban Sztár színpadán bizonyíthat, közben pedig egy másik izgalmas projektje is révbe ért: tegnap megjelent L.L. Juniorral és Kunu Márióval közös dala, ami a Kimaradás 2 címet kapta. Az énekesnőt arról kérdeztük, hogy ő, akinek az egyik legjobb barátnője Frey Timi, hogyan viszonyul most L.L. Juniorhoz, hiszen a videoklip forgatása már jóval Timi és Junior szakítása után történt. És hát a rapper nem is nyilatkozott túlzottan pozitívan Timi barátnőiről sem.
Nemrég még készülőben volt Ádám Sofi, L.L. Junior és Kunu Márió közös dala, mostanra pedig a rajongók is meghallgathatják a friss szerzeményt. Sofi a Sztárban Sztár sajtótájékoztatóján még arról beszélt lapunknak, hogy hamarosan elkészül a különleges kollaboráció, amelynek most elérkezett a premierje. Az énekesnőnek azonban az elmúlt időszakban nemcsak a zene miatt volt mozgalmas az élete. Szoros barátságot ápol Frey Timivel, így természetesen őt is érintette, amikor kiderült, hogy Timi és L.L. Junior útjai különváltak. Sofi most egyértelműen elmondta, hogyan viszonyul a kialakult helyzethez.
Én attól függetlenül, hogy kinek milyen a magánélete, jóban vagyok mindenkivel. Tiszteletben tartom mindenkinek a döntését. Nálam nincsen semmiféle hátsó szándék, én mindenkit nagyon szeretek, imádok és ennyi
– mondta Sofi. Az énekesnő arról is mesélt, hogy milyen szoros kapcsolat alakult ki közte, Frey Timi és Zsigmond Angi között.
Ez egy tök cuki trió Timivel és Angival, mi nagyon jóba lettünk így hárman. Különbözőek vagyunk, de szerintem ettől is menő ez az egész. Nyilván vannak döcögősebb időszakok, tudunk veszekedni, ha úgy van, de mindig megbeszéljük. És csak megsúgom: lehet, hogy készülni fogunk valami kis meglepetéssel
– mesélte boldogan Ádám Sofi. Közben pedig számára egy óriási új fejezet kezdődik: hamarosan a Sztárban Sztár 2026 színpadán láthatjuk, ahol egészen új oldaláról mutatkozhat be a közönségnek. A műsort szeptember 20-tól láthatják a nézők a TV2 képernyőjén.
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