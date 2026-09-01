Ádám Sofi megszólalt L.L. Juniorról: „Nálam nincsen semmiféle hátsó szándék”

Ádám Sofi idén a Sztárban Sztár színpadán bizonyíthat, közben pedig egy másik izgalmas projektje is révbe ért: tegnap megjelent L.L. Juniorral és Kunu Márióval közös dala, ami a Kimaradás 2 címet kapta. Az énekesnőt arról kérdeztük, hogy ő, akinek az egyik legjobb barátnője Frey Timi, hogyan viszonyul most L.L. Juniorhoz, hiszen a videoklip forgatása már jóval Timi és Junior szakítása után történt. És hát a rapper nem is nyilatkozott túlzottan pozitívan Timi barátnőiről sem.

Sztárban Sztár 2026: Ádám Sofi idén újra látható lesz a TV2 képernyőjén (Fotó: Szabolcs László)

Sofi őszinte vallomása Juniorról

Nemrég még készülőben volt Ádám Sofi, L.L. Junior és Kunu Márió közös dala, mostanra pedig a rajongók is meghallgathatják a friss szerzeményt. Sofi a Sztárban Sztár sajtótájékoztatóján még arról beszélt lapunknak, hogy hamarosan elkészül a különleges kollaboráció, amelynek most elérkezett a premierje. Az énekesnőnek azonban az elmúlt időszakban nemcsak a zene miatt volt mozgalmas az élete. Szoros barátságot ápol Frey Timivel, így természetesen őt is érintette, amikor kiderült, hogy Timi és L.L. Junior útjai különváltak. Sofi most egyértelműen elmondta, hogyan viszonyul a kialakult helyzethez.

Sofi határozott és őszinte véleményt fejtett ki Juniorral való kapcsolatáról (Fotó: Szabolcs László)