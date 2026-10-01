A 9 éves kisfiúnak fájt a feje az iskolában – szörnyű diagnózist kapott

Haisam Raja agydaganatát egy nottinghami optikában tett látogatás során fedezték fel. A diagnózis összetörte a családot, de kitartottak: a bátor kisfiú és barátai egy mini maratonon vettek részt, hogy pénzt gyűjtsenek a kutatásokra.

A diagnózis sokkolta a családot

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A diagnózisig vezető út

Egy kilencéves kisfiú édesanyja azt hitte, hogy gyermeke egyszerűen csak kimerült az iskolától, ám egy optikában tett látogatás után kiderült, hogy agydaganata van. Haisam Raja több hónapon keresztül panaszkodott fejfájásra, de édesanyja, a 38 éves Misba Qayyum úgy gondolta, hogy a panaszokat kiszáradás, kevés alvás vagy a sűrű iskolai program miatti fáradtság okozhatja. Amikor végül elvitte orvoshoz, a háziorvos kezdetben úgy vélte, hogy a tüneteket egy vírusfertőzés okozza.

Csak később, egy optikában tett látogatás során derült ki, hogy komolyabb problémáról lehet szó. Azért mentek el, hogy ellenőrizzék, nem Haisam látásával van-e probléma, ám ott jelentős duzzanatot észleltek a látóidegei körül. Azonnal a nottinghami Queen’s Medical Centre szemészeti klinikájára küldték, ahol CT- és MRI-vizsgálatot végeztek rajta. A vizsgálatok egy pingponglabda méretű germinómát, vagyis csírasejtes daganatot mutattak ki. A daganat akadályozta az agyban található folyadék elvezetését, ezért az orvosok 2023 áprilisában sürgős műtétet javasoltak.

Haisam két műtéten esett át, az első során az orvosok nem tudtak biopsziát venni a daganat elhelyezkedése miatt. Később azonban Haisam egy 10 órás, nagy kockázatú agyműtéten esett át, amely során a sebészeknek sikerült teljes egészében eltávolítaniuk a daganatot. Ezután négy kemoterápiás kezelést kapott, majd három héten keresztül protonterápiában részesült a londoni University College kórházban.

Most, három évvel később a fiú jól érzi magát, de rendszeres MRI-vizsgálatokra és szakorvosi kontrollokra jár. Szeptember 27-én Haisam nyolc barátjával együtt részt vett egy körülbelül 2,4 kilométeres futáson Nottinghamben. A céljuk az volt, hogy pénzt gyűjtsenek a Brain Tumour Research nevű szervezet számára.