Herceg Erika ledobta a textilt az új klipjében – Teljesen meztelen, csak a magassarkú maradt rajta

Herceg Erika ismét alaposan feladta a leckét azoknak, akik azt gondolták, már nem tud meglepetést okozni. A Megasztár mestere pénteken mutatta be legújabb dalát, a Kicsit, a hozzá készült klip pedig minden korábbinál merészebb oldalát tárja a közönség elé.
Az énekesnő már korábban felkeltette a rajongói figyelmét, amikor elárulta, hogy egy számára is szokatlan zenei stílussal készül, és péntek estére ígérte a teljes klipet. Nos, a Kicsi megérkezett, Erika pedig ezúttal nem aprózta el a látványvilágot – és azon sem töprenghetett sokáig, hogy milyen ruhát válasszon.
A videóban ugyanis szinte egyetlen pillanatra sem marad el a meghökkentő látvány: Herceg Erika végig meztelenül szerepel, csupán egy magassarkú cipőt visel. A merész képsorokban a hosszú haja takarja a kebleit, így az összhatás egyszerre érzéki, nőies és rendkívül szexi. Erika láthatóan magabiztosan vállalja a testét, miközben a klipben egy teljesen új, sokkal merészebb oldalát mutatja meg.
A Megasztár mestere egyébként sem az a típus, aki félne a feltűnéstől. Karakteres megjelenése és extravagáns stílusa miatt már korábban is sokszor került a figyelem középpontjába, most azonban minden eddiginél bátrabban engedte közel magához a kamerát. Erika a videóban nemcsak énekesnőként, hanem valódi nőként is jelen van: érzékiséggel, önbizalommal és egy olyan szabadsággal, amelyből egyértelműen látszik, hogy ezúttal sem akarta a megszokott keretek között tartani magát.
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