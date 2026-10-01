Láttad már TikTokon? Ő Németh Bálint, aki sztárok gyerekkori kedvenceit főzi újra

Egy gyerekkori élmény alapozta meg Németh Bálint konyhaművészet iránti kíváncsiságát. Ennek megértéséhez tudni kell, hogy mindig árgus szemmel figyelte, ahogy az édesanyja főz, ugyanis kifejezetten utálta a pörköltben úszkáló hagymadarabokat.

Németh Bálint sztárok gyerekkori kedvenceit főzi újra

(Fotó: Farago Laszlo / hot! magazin/ Faragó László Fotóstúdió)

Sokan a TikTok-ról ismerik Németh Bálintot, ahol sztárok gyerekkori kedvenceit főzi újra

A ma privát séfként dolgozó férfi 25 éve korára teljesen kiégett

Több országban is járt, hogy megismerkedjen a gasztronómiával

Egyik kedvenc videója a Scherer Péterrel készült felvétel

„Egyszer anyukám tovább főzte az ételt, mint szokta, és teljesen eltűnt belőle a hagyma. Rákérdeztem, hogy mi történt, mire mondta, hogy természetesen van benne, csak elfőtt. Nekem ez hatalmas élmény volt! Hogyhogy elfőtt?! Hova tűnt?! Onnantól kezdve elkezdett érdekelni, hogy mi történik főzés közben az alapanyagokkal” – kezdte a hot!-nak Bálint.

Németh Bálint főzés iránti szenvedélyéről: „Erre tettem fel az életemet”

Eleinte mégsem szakácsnak készült, hiszen anglisztika szakon végzett. Németh Bálint aztán egyetem után azonban egy amerikai gyerektáborban találta magát, ahol – a nyelvtudásának és a korábbi konyhai tapasztalatainak köszönhetően – hamar a tűzhely mellett kötött ki. Itt 850 főre főzött 12 amerikaival és 3 mexikóival. A hazatérése után számos helyen dolgozott, ám néhány év elteltével rájött, hogy hiába a szerelme a gasztronómia, a klasszikus vendéglátós életforma hosszú távon felőrli.

Huszonöt éves koromra teljesen kiégtem. Volt drága késem, szakácskabátom, mindenem, és azt gondoltam, hogy erre tettem fel az életemet. De közben napi tizennégy órákat dolgoztam. Végül azt mondtam magamnak, hogy ez így nem jó

– emlékezett vissza a tartalomgyártó, aki 2017-ben, néhány nappal karácsony előtt hirdette meg az első fő­ző­work­shop­ját. Ezen az ismerősökkel együtt végül huszonöt ember érezte nagyon jól magát. Azóta privát séfként rendszeresen tart hasonló kurzusokat. Baristának is kiképezte magát, sőt Mexikóban és Ázsiában is járt gasztroutazáson kávéfarmokon és -pörkölőkben. Egy 2016-os római tartózkodása során kóstolta meg a rövid, intenzív olasz kávékat, és ez nagyon megfogta. De végül a világos pörkölésbe lett szerelmes, és ezt összekapcsolta a másik szenvedélyével, a túrázással.