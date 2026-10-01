Láttad már TikTokon? Ő Németh Bálint, aki sztárok gyerekkori kedvenceit főzi újra

Egy gyerekkori élmény alapozta meg Németh Bálint konyhaművészet iránti kíváncsiságát. Ennek megértéséhez tudni kell, hogy mindig árgus szemmel figyelte, ahogy az édesanyja főz, ugyanis kifejezetten utálta a pörköltben úszkáló hagymadarabokat.
„Egyszer anyukám tovább főzte az ételt, mint szokta, és teljesen eltűnt belőle a hagyma. Rákérdeztem, hogy mi történt, mire mondta, hogy természetesen van benne, csak elfőtt. Nekem ez hatalmas élmény volt! Hogyhogy elfőtt?! Hova tűnt?! Onnantól kezdve elkezdett érdekelni, hogy mi történik főzés közben az alapanyagokkal” – kezdte a hot!-nak Bálint.
Eleinte mégsem szakácsnak készült, hiszen anglisztika szakon végzett. Németh Bálint aztán egyetem után azonban egy amerikai gyerektáborban találta magát, ahol – a nyelvtudásának és a korábbi konyhai tapasztalatainak köszönhetően – hamar a tűzhely mellett kötött ki. Itt 850 főre főzött 12 amerikaival és 3 mexikóival. A hazatérése után számos helyen dolgozott, ám néhány év elteltével rájött, hogy hiába a szerelme a gasztronómia, a klasszikus vendéglátós életforma hosszú távon felőrli.
Huszonöt éves koromra teljesen kiégtem. Volt drága késem, szakácskabátom, mindenem, és azt gondoltam, hogy erre tettem fel az életemet. De közben napi tizennégy órákat dolgoztam. Végül azt mondtam magamnak, hogy ez így nem jó
– emlékezett vissza a tartalomgyártó, aki 2017-ben, néhány nappal karácsony előtt hirdette meg az első főzőworkshopját. Ezen az ismerősökkel együtt végül huszonöt ember érezte nagyon jól magát. Azóta privát séfként rendszeresen tart hasonló kurzusokat. Baristának is kiképezte magát, sőt Mexikóban és Ázsiában is járt gasztroutazáson kávéfarmokon és -pörkölőkben. Egy 2016-os római tartózkodása során kóstolta meg a rövid, intenzív olasz kávékat, és ez nagyon megfogta. De végül a világos pörkölésbe lett szerelmes, és ezt összekapcsolta a másik szenvedélyével, a túrázással.
„Először egyedül mentem, és vittem magammal egy termosz kávét, ami addigra kihűlt, és meg kell mondjam, borzalmas volt. A következő alkalommal már kint készítettem el, frissen. Egyedül voltam a természetben: madarak, napsütés, csend, no meg én és a frissen lefőtt kávé. Nekem ez szinte felért egy meditációval… Később a barátaim is csatlakoztak, és este mindenki csillogó szemmel mesélte, hogy milyen jó volt a nap. Én azt hittem, hogy a túrára gondolnak, de mondták, hogy a kávé miatt. Ma már egyre többen jelentkeznek, így havonta több kávés túrát is lebonyolítunk”
A TikTok-videóiban ismert embereket kérdez arról, hogy melyik volt a kedvenc gyerekkori ételük, majd el is készíti ezeket.
„Kezdetben recepteket, konyhai trükköket, tippeket mutattam meg. Akkoriban alig volt néhány ezer követőm, ezért már ott tartottam, hogy inkább letörlöm a TikTokot. Aztán az egyik ismerősöm adott egy ötletet: készítsem el az emberek kedvenc gyerekkori kajáit, mert annak van érzelmi töltete. A nagy áttörést a Dobrády Ákossal készült videóm hozta meg. Az addigi négyezres követőtáborom egyik napról a másikra húszezresre duzzadt” – mondta Bálint, akinek az egyik legkedvesebb videója az idén májusban elhunyt színművésszel, Scherer Péterrel készült felvétel.
Gyakorlatilag barátok lettünk az élete utolsó hónapjaira. A mai napig mindennap eszembe jut Pepe, nagyon közvetlen ember volt, ráadásul hasonló karakterek voltunk. Azt gondolom, hogy fontos ember voltam neki, és ő is nagyon fontos volt nekem.
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