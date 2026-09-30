Emlékszel még a magyar népmesékre? Teszteld a memóriád retró kvízünkben

Huszonegy évvel ezelőtt, 2005. szeptember 30-án a Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére hívták életre a magyar népmese napját, ezzel a születésnapján tisztelegve Benedek Elek, a nagy mesemondó előtt. A nap célja a népmesék fontosságának hangsúlyozása, ezzel együtt a mesék fennmaradása, a mesemondás öröme, és a hagyományok átöröklése az új generációkra. Ilyenkor országszerte tartanak mesemondó versenyeket az iskolákban és óvodákban, sőt sok helyen más kulturális rendezvényeket is szerveznek. Mi egy magyar népmesékről szóló kvízzel készültünk, amelyben azt tesztelheted, mennyire emlékszel az 1980-tól 2012-ig futó magyar televíziós rajzfilmsorozatra.

Benedek Elek író, a magyar népmesék híres elbeszélője

Fotó: wikipedia/Hello world

Magyar népmesék kvíz a varázslatos történetek szerelmeseinek

Habár 14 éve levették a műsorról, a Magyar népmesék című rajzfilmsorozat számos magyar regét, fabulát és egyéb tanulságos vagy épp varázslatos történetet dolgozott fel, hogy aztán kedvenc elbeszéléseinket a tévéképernyőkön megelevenedve láthassunk viszont. A sorozat a Pannónia Filmstúdió Kecskeméti Műtermének egyik legnagyobb sikere volt a hazai rajzfilmgyártás aranykorában, az ötlete Mikulás Ferenc stúdióvezető fejében fogant meg, majd a meséket Jankovics Marcell tervezte és rendezte. Az évek során 10 évad, összesen 100 epizód készült, a részek 8-9 perc hosszúak voltak, és bár az első évadok során több mesemondó hangját is megismerhették a gyerekek, a legemlékezetesebb a harmadik évadtól mikrofon mögé álló Szabó Gyula volt, aki egészen a sorozat végéig narrálta a rajzfilmeket. Mindennek emlékére egy felejthetetlen kvízt hoztunk a képernyőn is megelevenedő magyar népmesékről a magyar népmese napján!