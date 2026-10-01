Szeme csillogása mentette meg a tündéri hároméves kislány életét

Először egy különös, fehéres csillogást vett észre kislánya bal szemében, majd pedig azonnal netes kutakodásba kezdett egy fiatal, aggódó édesanya. Sajnos hamarosan beigazolódott: a félelme nagyon is valós volt.

Miley bal szeme mögött egy gyilkos tumor rejtőzött

Fotó: Northfoto

Az Egyesült Államokban, Cleveland városában élő 29 éves Kristen Draime először fürdetés közben vette észre, hogy hároméves kislánya, Miley egyik szeme furcsán csillog. Miután lefektette a csöppséget, azonnal elkezdett keresgélni az interneten. Végül rátalált egy cikkre, ami arról írt: a lányának alighanem retinoblastomája van, ami egy igen ritka, jellemzően gyermekkorban jelentkező ideghártya-daganat. A cikk azt is megemlítette: a sérült szem gyenge fénynél (és ilyen a kamerás babamonitor képe is) feketének látszik. Kristen ellenőrizte: ugyanezt látta a kislányán. Másnap azonnal gyerekorvoshoz vitte Miley-t, aki pár vizsgálat után hívott egy szemész-szakorvost.

"Vasárnap volt, és felhívták a szakembert. Tudtam, hogy nem jó hír, mert nem hívnak fel egy specialistát a hétvégén, hacsak nem súlyos a helyzet" – magyarázta az édesanya a The Sun oldalának.

A kislány szemét végül a daganattal együtt eltávolították. Azóta műszemmel éli az életét

Fotó: Northfoto

Újabb vizsgálatok következtek, végül pedig kiderült: a lányka bal szemét teljesen felemésztette a tumor. Az orvosok azonnali, teljes eltávolítást javasoltak. Mint magyarázták: ha nem így tesznek, megvan az esélye, hogy a tumor akár a kislány agyára is átterjed. Sajnos azonban a daganat mérete miatt végül nem volt elég az egyórás eltávolító műtét, amin Miley 2025 novemberében átesett. Ezt követően kemoterápia is várt rá, mely karácsony előtt vette kezdetét, és idén tavasszal ért véget.

Mára Miley gyógyult, ráadásul nagyon jól alkalmazkodott ahhoz, hogy csupán egy szemmel látja a világot.

Soha nem leszek eléggé hálás amiatt, hogy életben maradt a lányom. Elveszítette az egyik szemét – ami nem igazságos –, ezt elvette tőle a betegség. De itt lehet. Normális életet élhet

– jelentette ki az édesanyja, hozzátéve: elképzelni sem tudja, mi történt volna, ha nem veszik észre időben a daganatot, hiszen valójában semmi komoly tünet nem utalt a bajra, a kislánya pedig túl fiatal volt ahhoz, hogy szavakba öntse, hogy min megy keresztül.