Hollywoodi szerelmek: Nem csak a filmvásznon volt meg köztük a kémia

Van, hogy egy közös filmforgatás nemcsak egy emlékezetes alakítást, hanem egy életre szóló szerelmet is eredményez. A nagy hollywoodi szerelmek között több olyan sztárpár is akad, akik először csupán kollégaként vagy barátként tekintettek egymásra.

Blake Lively és Ryan Reynolds kapcsolata is munkával kezdődött

(Fotó: TheImageDirect.com / hot! magazin/ Northfoto)

A forgatáson találkoztak, az életben egymásra találtak

Volt, akiknek éveket kellett várniuk a szerelemre

Barátságból is születhet életre szóló kapcsolat

Öt hollywoodi sztárpár különleges szerelmi története

Hollywoodi szerelmek, akik egy forgatáson estek egymásba

Íme, néhány híres páros, akiknek egy forgatáson kezdődött a szerelmi történetük, amely aztán a filmvásznon túl is folytatódott.

Blake Lively és Ryan Reynolds

A Zöld Lámpás ugyan nem lett Reynolds karrierjének legnagyobb sikere, egy dolgot azonban biztosan köszönhet neki: a film forgatásán ismerte meg a későbbi feleségét. Blake Livelyval 2010-ben először csak barátok lettek, ráadásul mindketten más mellett keresték a boldogságot. Egy évvel később azonban már egyikük sem volt párkapcsolatban, és egy dupla randin – amelyre eredetileg más-más partnerrel érkeztek – rájöttek, hogy működik köztük a kémia. 2012-ben összeházasodtak, azóta négy gyermekük született – írja a hot!.

Sarah Michelle Gellar és Freddie Prinze Jr.

1997-ben, a Tudom, mit tettél tavaly nyáron forgatásán ismerték meg egymást, ám akkor még szó sem volt románcról. Csupán barátság alakult ki köztük, és csak három évvel később, egy véletlennek köszönhetően találtak egymásra, amikor egy közös ismerősük nem jelent meg a megbeszélt vacsorán, ezért kettesben maradtak. 2002-ben összeházasodtak, azóta két gyermekük született.

Sarah Michelle Gellar és Freddie Prinze Jr. eleinte csak barátok voltak

(Fotó: FS / hot! magazin/ Northfoto)

Mila Kunis és Ashton Kutcher

Mila mindössze 14 éves volt, amikor 1998-ban megkapta Jackie szerepét az Azok a 70-es évek show-ban, ahol Ashton Kutcher alakította a pasiját. Bár a képernyőn egy párt játszottak, de a sorozat után hosszú időre teljesen másfelé vitte őket az élet. 2012-ben egy díjátadón találkoztak újra, ekkor azonban már egészen más szemmel néztek egymásra. Még abban az évben összejöttek, 2015-ben összeházasodtak, és két gyermekük született.