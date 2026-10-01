Hollywoodi szerelmek: Nem csak a filmvásznon volt meg köztük a kémia

Van, hogy egy közös filmforgatás nemcsak egy emlékezetes alakítást, hanem egy életre szóló szerelmet is eredményez. A nagy hollywoodi szerelmek között több olyan sztárpár is akad, akik először csupán kollégaként vagy barátként tekintettek egymásra.
Íme, néhány híres páros, akiknek egy forgatáson kezdődött a szerelmi történetük, amely aztán a filmvásznon túl is folytatódott.
A Zöld Lámpás ugyan nem lett Reynolds karrierjének legnagyobb sikere, egy dolgot azonban biztosan köszönhet neki: a film forgatásán ismerte meg a későbbi feleségét. Blake Livelyval 2010-ben először csak barátok lettek, ráadásul mindketten más mellett keresték a boldogságot. Egy évvel később azonban már egyikük sem volt párkapcsolatban, és egy dupla randin – amelyre eredetileg más-más partnerrel érkeztek – rájöttek, hogy működik köztük a kémia. 2012-ben összeházasodtak, azóta négy gyermekük született – írja a hot!.
1997-ben, a Tudom, mit tettél tavaly nyáron forgatásán ismerték meg egymást, ám akkor még szó sem volt románcról. Csupán barátság alakult ki köztük, és csak három évvel később, egy véletlennek köszönhetően találtak egymásra, amikor egy közös ismerősük nem jelent meg a megbeszélt vacsorán, ezért kettesben maradtak. 2002-ben összeházasodtak, azóta két gyermekük született.
Mila mindössze 14 éves volt, amikor 1998-ban megkapta Jackie szerepét az Azok a 70-es évek show-ban, ahol Ashton Kutcher alakította a pasiját. Bár a képernyőn egy párt játszottak, de a sorozat után hosszú időre teljesen másfelé vitte őket az élet. 2012-ben egy díjátadón találkoztak újra, ekkor azonban már egészen más szemmel néztek egymásra. Még abban az évben összejöttek, 2015-ben összeházasodtak, és két gyermekük született.
Az ő történetük bizonyítja, hogy néha évtizedeket kell várni a megfelelő pillanatra. Penélope és Javier még 1992-ben, a Sonka, sonka forgatásán találkozott először, de csak több mint tizenöt évvel később, Woody Allen Vicky Cristina Barcelona című filmje hozta őket ismét közelebb egymáshoz, ezúttal pedig már egymásba is szerettek. 2010-ben egy visszafogott bahamai ceremónián összeházasodtak, azóta két gyermekük született.
A két brit sztár már a kilencvenes években ismerte egymást, a szerelemhez azonban egy közös filmre és több mint egy évtizedre volt szükség. 2010-ben az Álmok otthona című thrillerben egy házaspárt alakítottak, és a forgatás alatt közelebb kerültek egymáshoz. Még ugyanazon év végén kiderült, hogy a vásznon kívül is egy párt alkotnak, 2011 júniusában pedig titokban összeházasodtak New Yorkban.
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