T. Danny is reagált Herceg Erika megasztáros balhéjára, nála is elpattant a húr

A Megasztár egyik rövid Instagram-videójában már láthattuk, ahogy Herceg Erika nehezményezi, hogy T. Danny el akarja vinni előle az egyik versenyzőt. A műsor sajtótájékoztatóján magát az énekest is megkérdeztük a történtekről. És hát T. Danny nem kertelt: elárulta, hogy időnként nála is elpattan a húr.

Megasztár 2026: T. Danny is konfliktusba keveredett Herceg Erikával (Fotó: Tumbász Hédi)

Megasztár: Ezt gondolja T. Danny Erikáról

A promó videóban Herceg Erika éppen arról beszélt ironikusan, hogy mennyire meglepőnek találja, hogy T. Danny pont egy csinos lányversenyzőt szeretne a csapatába csábítani.

Milyen furcsa, hogy bejön egy tök szép lány, és a Dani, aki soha nem harcol, el akarja vinni

– jegyezte meg Erika, hozzátéve, hogy a versenyző egyébként valóban jól énekelt.

T. Danny azonban azonnal visszaszólt, és nem hagyta, hogy Erika szerinte téves következtetést vonjon le a motivációiról.