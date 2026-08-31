T. Danny is reagált Herceg Erika megasztáros balhéjára, nála is elpattant a húr

A Megasztár egyik rövid Instagram-videójában már láthattuk, ahogy Herceg Erika nehezményezi, hogy T. Danny el akarja vinni előle az egyik versenyzőt. A műsor sajtótájékoztatóján magát az énekest is megkérdeztük a történtekről. És hát T. Danny nem kertelt: elárulta, hogy időnként nála is elpattan a húr.
A promó videóban Herceg Erika éppen arról beszélt ironikusan, hogy mennyire meglepőnek találja, hogy T. Danny pont egy csinos lányversenyzőt szeretne a csapatába csábítani.
Milyen furcsa, hogy bejön egy tök szép lány, és a Dani, aki soha nem harcol, el akarja vinni
– jegyezte meg Erika, hozzátéve, hogy a versenyző egyébként valóban jól énekelt.
T. Danny azonban azonnal visszaszólt, és nem hagyta, hogy Erika szerinte téves következtetést vonjon le a motivációiról.
„Nagyon félreismersz, ha azt hiszed, én ezért akarok bárkit tovább vinni” – reagált az énekes. A Megasztár sajtótájékoztatón már magát T. Danny-t kérdeztük arról, mit szól Erika megjegyzéséhez. Az énekes meglehetősen határozottan fogalmazott, és azt sem titkolta, hogy bizonyos helyzetekben neki is elfogy a türelme.
Egyáltalán nem érdekel, mit gondol. Erika mond néha olyan dolgokat, amikkel nem értek egyet. De azt majd látni fogjuk a műsorban. Vicces pillanatok is vannak ebből. Néha nálam is elpattan a húr, és nem tűröm tovább, ha ilyen dolgokat mondanak. De nyilvánvalóan, amit Erika állít itt, az nem igaz, és ezt mindenki látni is fogja.
Hogy pontosan mi történt a versenyző kiválasztásakor, és ki hogyan próbálta megszerezni magának a tehetséget, arra hamarosan a műsorban fény derül.
A SZEPTEMBER 5-TŐL INDULÓ MŰSOR AZ ELSŐ KÉT HÉTVÉGÉN DUPLÁZIK, SZOMBAT ÉS VASÁRNAP ESTE IS A VÁLOGATÓ ADÁSOK SZÓRAKOZTATJÁK A NÉZŐKET. MAJD A SZEPTEMBER 19-I HÉTVÉGÉTŐL A MEGSZOKOTT FELÁLLÁSBAN SZOMBATONKÉNT FOLYTATÓDIK A MEGASZTÁR 9. ÉVADA.
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