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Az arcán keletkező bőrdudort nyomkodó nő.

Nagy árat fizethetsz érte – A bőrgyógyászok szerint ezeket a kinövéseket sose nyomkodd az arcodon

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 30. 19:00
bőrproblémabőrelváltozás
Belenéztél a tükörbe, és észrevettél egy csúnya kinövést az arcodon, amit azonnal ki akarsz nyomni? Akkor állj meg egy pillanatra, és ne menj sehová, ugyanis bőrgyógyászok segítségével fedjük fel azokat a zavaró elváltozásokat, bőrdudorokat, amikhez soha nem szabadna hozzányúlnod. Mutatjuk is miért!
Kelle Fanni
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Amikor a tükör előtt sminkelsz vagy végzed az esti szépségápolási rutinodat, olyan bőrdudorokat is felfedezhetsz az arcodon, amelyeknek eddig nyoma sem volt. Azonban a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a nyomkodásuk sok esetben több kárt okozhat, mint hasznot. Ezért összegyűjtöttük azokat a kinövéseket, amelyeket békén kellene hagynod.

Ijedt nő néz a tükörbe, akinek bőrdudor nőtt az arcára.
Vannak olyan bőrdudorok, amelyeket nem szabadna nyomkodnod.
Fotó: Shutterstock
  • Ebben a cikkben 4 bőrelváltozást ismerhetsz meg.
  • Ezek a bőrproblémák többségükben teljesen ártalmatlanok.
  • Vannak olyan bőrdudorok, amiket inkább ne piszkálj a saját érdekedben.

Ezekhez a bőrdudorokhoz hozzá ne nyúlj – Pillanatok alatt tönkreteheted az arcodat

Valóban csábító lehet nekiesni egy csúnya kinövésnek, ami ott éktelenkedik az arcodon, de a szakértők szerint ezt innentől felejtsd el.

Bármilyen bőrelváltozás nyomkodása fizikailag szétrepedezést okoz a bőrben, ami hozzájárul a fertőzések magasabb kockázatához, és nagyobb problémákat okoz az eredetieknél

– magyarázta Dr. Dendy Engelman bőrgyógyász a Women’s Health-nek.

A legjobb megoldás, ha a szakértők által javasolt, vény nélkül kapható bőrápolási terméket szerzed be, vagy szakemberre bízod magad.

Lássuk tehát azokat a gyakori, arcon megjelenő dudorokat, amelyeket soha ne piszkálj!

Cisztás pattanás

A cisztás pattanás nagyon mélyen a bőrfelszín alatt található, vörös, érzékeny és fájdalmas csomó, ezért szinte lehetetlen hozzáférni. Kialakulásának hátterében hormonális zavarok és baktériumok állhatnak.

A cisztás aknét kísérő gyulladás lassíthatja a gyógyulási folyamatot, és gyakran tartós hegesedéshez vezethet, amelyet nagyon nehéz megszüntetni

– emelte ki Dr. Engelman.

Milia csomó

Egy másik gyakori bőrelváltozás, amikor apró fehér dudorok jelennek meg az arcodon, és nem tudod eltüntetni őket. Ezektől a bőrelváltozásoktól ugyanis csak bőrgyógyász vagy kozmetikus tud megszabadítani. A miliák alapvetően apró, ártalmatlan ciszták, amelyek akkor keletkeznek, ha az elhalt hámsejtek és a keratin nevű bőrfehérje csapdába esik a bőr alatt. Ha pedig megpróbálod kipiszkálni őket, az bőrirritációt és gyulladást idézhet elő anélkül, hogy a miliáknak baja esne.

Egyik gyakori bőrdudor a milia.
Bizonyos bőrelváltozások esetén érdemes szakember segítségét kérni.
Fotó: Shutterstock

Bőrkinövés

A bőrkinövések leggyakrabban a nyakon vagy a hónaljban jelennek meg, amelyek otthoni eltávolítása erős fájdalmat és vérzést okozhat, illetve növelheti a fertőzés kockázatát. A szakértők szerint a probléma hátterében dörzsölődés állhat, kezelését pedig mindenképpen bízd szakemberre.

Lipóma

A lipóma a leggyakoribb kötőszöveti daganat, amely általában a bőr alatti zsírszövetben keletkezik; puha és mozgatható csomó. Többségében ártalmatlan, de fájdalmas is lehet, fő okozója a genetikai hajlam. A szakértők szerint eszedbe se jusson otthon nekik esni, mivel baktériumok juthatnak a területre a bőr megsértésével. Mindenképpen kérd szakember segítségét!

Ebben a videóban egy trükköt leshetsz el a miliák ellen:

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