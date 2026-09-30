Nagy árat fizethetsz érte – A bőrgyógyászok szerint ezeket a kinövéseket sose nyomkodd az arcodon

Amikor a tükör előtt sminkelsz vagy végzed az esti szépségápolási rutinodat, olyan bőrdudorokat is felfedezhetsz az arcodon, amelyeknek eddig nyoma sem volt. Azonban a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a nyomkodásuk sok esetben több kárt okozhat, mint hasznot. Ezért összegyűjtöttük azokat a kinövéseket, amelyeket békén kellene hagynod.

Vannak olyan bőrdudorok, amelyeket nem szabadna nyomkodnod.

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Ebben a cikkben 4 bőrelváltozást ismerhetsz meg.

Ezek a bőrproblémák többségükben teljesen ártalmatlanok.

Vannak olyan bőrdudorok, amiket inkább ne piszkálj a saját érdekedben.

Ezekhez a bőrdudorokhoz hozzá ne nyúlj – Pillanatok alatt tönkreteheted az arcodat

Valóban csábító lehet nekiesni egy csúnya kinövésnek, ami ott éktelenkedik az arcodon, de a szakértők szerint ezt innentől felejtsd el.

Bármilyen bőrelváltozás nyomkodása fizikailag szétrepedezést okoz a bőrben, ami hozzájárul a fertőzések magasabb kockázatához, és nagyobb problémákat okoz az eredetieknél

– magyarázta Dr. Dendy Engelman bőrgyógyász a Women’s Health-nek.

A legjobb megoldás, ha a szakértők által javasolt, vény nélkül kapható bőrápolási terméket szerzed be, vagy szakemberre bízod magad.

Lássuk tehát azokat a gyakori, arcon megjelenő dudorokat, amelyeket soha ne piszkálj!

Cisztás pattanás

A cisztás pattanás nagyon mélyen a bőrfelszín alatt található, vörös, érzékeny és fájdalmas csomó, ezért szinte lehetetlen hozzáférni. Kialakulásának hátterében hormonális zavarok és baktériumok állhatnak.

A cisztás aknét kísérő gyulladás lassíthatja a gyógyulási folyamatot, és gyakran tartós hegesedéshez vezethet, amelyet nagyon nehéz megszüntetni

– emelte ki Dr. Engelman.

Milia csomó

Egy másik gyakori bőrelváltozás, amikor apró fehér dudorok jelennek meg az arcodon, és nem tudod eltüntetni őket. Ezektől a bőrelváltozásoktól ugyanis csak bőrgyógyász vagy kozmetikus tud megszabadítani. A miliák alapvetően apró, ártalmatlan ciszták, amelyek akkor keletkeznek, ha az elhalt hámsejtek és a keratin nevű bőrfehérje csapdába esik a bőr alatt. Ha pedig megpróbálod kipiszkálni őket, az bőrirritációt és gyulladást idézhet elő anélkül, hogy a miliáknak baja esne.