Nagy árat fizethetsz érte – A bőrgyógyászok szerint ezeket a kinövéseket sose nyomkodd az arcodon

Amikor a tükör előtt sminkelsz vagy végzed az esti szépségápolási rutinodat, olyan bőrdudorokat is felfedezhetsz az arcodon, amelyeknek eddig nyoma sem volt. Azonban a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a nyomkodásuk sok esetben több kárt okozhat, mint hasznot. Ezért összegyűjtöttük azokat a kinövéseket, amelyeket békén kellene hagynod.
Valóban csábító lehet nekiesni egy csúnya kinövésnek, ami ott éktelenkedik az arcodon, de a szakértők szerint ezt innentől felejtsd el.
Bármilyen bőrelváltozás nyomkodása fizikailag szétrepedezést okoz a bőrben, ami hozzájárul a fertőzések magasabb kockázatához, és nagyobb problémákat okoz az eredetieknél
– magyarázta Dr. Dendy Engelman bőrgyógyász a Women’s Health-nek.
A legjobb megoldás, ha a szakértők által javasolt, vény nélkül kapható bőrápolási terméket szerzed be, vagy szakemberre bízod magad.
Lássuk tehát azokat a gyakori, arcon megjelenő dudorokat, amelyeket soha ne piszkálj!
A cisztás pattanás nagyon mélyen a bőrfelszín alatt található, vörös, érzékeny és fájdalmas csomó, ezért szinte lehetetlen hozzáférni. Kialakulásának hátterében hormonális zavarok és baktériumok állhatnak.
A cisztás aknét kísérő gyulladás lassíthatja a gyógyulási folyamatot, és gyakran tartós hegesedéshez vezethet, amelyet nagyon nehéz megszüntetni
– emelte ki Dr. Engelman.
Egy másik gyakori bőrelváltozás, amikor apró fehér dudorok jelennek meg az arcodon, és nem tudod eltüntetni őket. Ezektől a bőrelváltozásoktól ugyanis csak bőrgyógyász vagy kozmetikus tud megszabadítani. A miliák alapvetően apró, ártalmatlan ciszták, amelyek akkor keletkeznek, ha az elhalt hámsejtek és a keratin nevű bőrfehérje csapdába esik a bőr alatt. Ha pedig megpróbálod kipiszkálni őket, az bőrirritációt és gyulladást idézhet elő anélkül, hogy a miliáknak baja esne.
A bőrkinövések leggyakrabban a nyakon vagy a hónaljban jelennek meg, amelyek otthoni eltávolítása erős fájdalmat és vérzést okozhat, illetve növelheti a fertőzés kockázatát. A szakértők szerint a probléma hátterében dörzsölődés állhat, kezelését pedig mindenképpen bízd szakemberre.
A lipóma a leggyakoribb kötőszöveti daganat, amely általában a bőr alatti zsírszövetben keletkezik; puha és mozgatható csomó. Többségében ártalmatlan, de fájdalmas is lehet, fő okozója a genetikai hajlam. A szakértők szerint eszedbe se jusson otthon nekik esni, mivel baktériumok juthatnak a területre a bőr megsértésével. Mindenképpen kérd szakember segítségét!
Ebben a videóban egy trükköt leshetsz el a miliák ellen:
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