X-Faktor egyik nagy esélyese, Kristof Rebeka látványos fejlődésen ment keresztül az elmúlt egy évben: nemcsak a naptára telt meg, hanem valósággal kivirágzott.

Az X-Faktorban már magabiztosabban áll színpadra, mint a Csillag Születikben (Fotó: hot! magazin/ Markovics Gábor)

Az X-Faktorban próbál szerencsét a tavalyi győzelem után

Miután apával megnyertük a Csillag Születiket, teljesen megváltozott az életem: egyik napról a másikra rengeteg felkérést kaptam. Eleinte még eléggé izgultam és féltem a színpadon, de a sok fellépésnek köszönhetően sikerült rutint szereznem, így ma már sokkal magabiztosabb vagyok

– kezdte a hot!-nak a bájos énekesnő.

Ezúttal az édesapja nélkül lépett a színpadra, ám ez nem bizonytalanította el, hanem rengeteg erőt adott neki.

„Furcsa, hogy egyedül állok színpadra, ám ez csak még jobban motivál. A családom a háttérből maximálisan támogat: azzal biztatnak, hogy ne aggódjak, minden rendben lesz, hiszen meg tudom csinálni, csak bíznom kell magamban. Naponta többször hívnak telefonon, apa pedig még a gyakorlásban is segít.”

Édesapja mindenben támogatja a fiatal tehetséget (Fotó: Szabó Gábor / Gabriel Szabo / hot! magazin/ RTL)

Rosszindulatú hangok gyakran támadják, hogy miért indult el az X-Faktorban, ha már bezsebelt egy fődíjat, ám a fiatal tehetség csakis a rajongók szeretetére és a támogató üzenetekre figyel.

Pozitívan élem meg az ismertséget, hiszen látom az embereken, hogy szeretnek, és ez engem is hatalmas boldogsággal tölt el. A negatív kommenteket egyáltalán nem olvasom el, hiszen pontosan tudom, miért vagyok itt. Aki rosszindulatú megjegyzéseket ír, az valószínűleg nem akarja megérteni a céljaimat, ezért az ilyen vélemények nem érdekelnek

– mesélte.

A nézők már hallhatták, hogy mire képes a mikrofon mögött, ám a fiatal tehetség azt is fontosnak tartja, hogy az emberek a kulisszák mögötti oldalát is megszeressék.

„Alapvetően egy nagyon kedves, viccelődős lány vagyok, és örülnék, ha ezt a közönség is látná rajtam: szeretném, ha nemcsak a hangomat ismernék meg az emberek, hanem az igazi énemet is, ezért most tudatosan próbálok minél többet megmutatni magamból.”

Alexszel nagyon jó közöttük a dinamika (Fotó: Szabó Gábor / Gabriel Szabo / hot! magazin/ RTL)

Bye Alex és Kristof Rebeka mindenben egyetértenek

A szakmai segítséget illetően nem is kívánhatott volna jobb társat maga mellé: tökéletes az összhang a mentorával, ByeAlexszel, akivel ráadásul a múltban már a Papp László Budapest Sportaréna közönsége előtt is énekeltek együtt.

Nagyon szeretem! Már az első perctől kezdve az ő csapatába szerettem volna kerülni, hiszen már ismertük egymást, és tudtam, hogy nagyon jó lenne vele a közös munka. Alexszel szinte egy rugóra jár az agyunk, mindenben egyetértünk, így nincsenek közöttünk civakodások. Többször előfordult már, hogy szavak nélkül is ugyanarra gondoltunk

– árulta el.