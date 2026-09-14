Innen ismerheted a Házasság első látásra új szereplőjét: a saját párja szájába is beleköpött a ValóVilágban!

Amikor a TV2 szakértői leendő házastársakat boronálnak össze a kamerák előtt, a nézők romantikus meghatottságra, komoly elköteleződésre és némi izgalomra számítanak. Arra viszont kevesen készültek fel, hogy az oltárhoz közeledve a hazai valóságshow-történelem egyik legkiszámíthatatlanabb arca sétál majd be elegáns öltönyben. VV Renátó, azaz Bakonyi Renátó felbukkanása a Házasság első látásra műsorában nem csupán egyszerű tévés csavar, olyan, mintha egy puskaporos hordót gurítottak volna be a násznép közé.

A Házasság első látásra új szereplője nem zöldfülű reality-sztár (Fotó: Facebook)

A Házasság első látásra sztárját a Való Világban ismerhettük meg

A szombathelyi származású, fodrászként dolgozó srác 2020-ban vesztette el ismeretlenségét, amikor beköltözött a ValóVilág 10 villájába. Bár jóképű, határozott megjelenésével és sármos fellépésével kezdetben sokak szimpátiáját elnyerte, nem kellett sok idő ahhoz, hogy a műsor történetének egyik leghevesebb vérmérsékletű karakterévé váljon. Indulatos kitörései és a kompromisszumot nem ismerő természete heteken át feszültségben tartotta a villalakókat és a képernyő előtt ülőket egyaránt.

Egyik legdurvább konfliktusa VV Bálinttal robbant ki, a nyugiszobában lezajlott incidens során a két férfi annyira egymásnak feszült, hogy alig centik választották el őket a fizikai verekedéstől. A villalakóknak erőszakkal kellett szétválasztaniuk őket, miközben Renátó olyan övön aluli, minősíthetetlen szidalmakat vágott Bálint fejéhez, amelyek láttán a nézők többsége elfordult tőle.