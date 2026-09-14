Innen ismerheted a Házasság első látásra új szereplőjét: a saját párja szájába is beleköpött a ValóVilágban!

Amikor a TV2 szakértői leendő házastársakat boronálnak össze a kamerák előtt, a nézők romantikus meghatottságra, komoly elköteleződésre és némi izgalomra számítanak. Arra viszont kevesen készültek fel, hogy az oltárhoz közeledve a hazai valóságshow-történelem egyik legkiszámíthatatlanabb arca sétál majd be elegáns öltönyben. VV Renátó, azaz Bakonyi Renátó felbukkanása a Házasság első látásra műsorában nem csupán egyszerű tévés csavar, olyan, mintha egy puskaporos hordót gurítottak volna be a násznép közé.
A szombathelyi származású, fodrászként dolgozó srác 2020-ban vesztette el ismeretlenségét, amikor beköltözött a ValóVilág 10 villájába. Bár jóképű, határozott megjelenésével és sármos fellépésével kezdetben sokak szimpátiáját elnyerte, nem kellett sok idő ahhoz, hogy a műsor történetének egyik leghevesebb vérmérsékletű karakterévé váljon. Indulatos kitörései és a kompromisszumot nem ismerő természete heteken át feszültségben tartotta a villalakókat és a képernyő előtt ülőket egyaránt.
Egyik legdurvább konfliktusa VV Bálinttal robbant ki, a nyugiszobában lezajlott incidens során a két férfi annyira egymásnak feszült, hogy alig centik választották el őket a fizikai verekedéstől. A villalakóknak erőszakkal kellett szétválasztaniuk őket, miközben Renátó olyan övön aluli, minősíthetetlen szidalmakat vágott Bálint fejéhez, amelyek láttán a nézők többsége elfordult tőle.
Nem Bálint volt az egyetlen „vitapartnere”. A villa női lakóival is olykor nyomdafestéket nem tűrő hangnemben beszélt: VV Ginával például olyan brutális, üvöltözésig fajuló vitába keveredett, ami megrengette a villafalakat. VV Mohval való rivalizálása során pedig nyíltan alázta meg ellenfelét, amikor közvetlen közelről a pofájába üvöltötte a hírhedtté vált mondatot: „Te csöves kutya!”.
A legsúlyosabb, szinte sokkoló jeleneteket mégis a VV Frúval ápolt, mérgező kapcsolata szülte. A helyzet annyira elfajult, hogy a csatornának és a műsorkészítőknek hivatalos közleményben kellett reagálniuk a férfi agresszív viselkedési mintáira. Renátó egy dühroham közepette puszta kézzel tépte le az egyik szekrényajtót a pántjairól, a szabályokat kijátszva eltakarta a mikroportját, hogy a kameráktól rejtve fenyíthesse a lányt, a gyomorforgató tetőpontként pedig egy vita során beleköpött Fru szájába. A nézők végül megelégelték a terrorizálást: a Moh elleni párbajon hatalmas különbséggel szavazták ki a játékból.
A műsor után Renátó komoly életmódváltásba kezdett, jelentős súlyfeleslegtől szabadult meg, külsejét teljesen átalakította, és saját szombathelyi fodrászszalonja vezetésére összpontosított. A képernyő iránti szomja azonban nem csillapodott. 2023-ban a TV2 Power of Love – A szerelem ereje című társkeresőjében bukkant fel újra, ahol kifejezetten azzal a céllal lépett színpadra, hogy levetkőzze a rá ragadt „rosszfiú” sztereotípiáját.
Most pedig eljött a végső kísérlet ideje: a Házasság első látásra oltára előtt kell bebizonyítania, hogy az évek múlása alatt érett, felelősségteljes férfivá vált.
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