Megtalálták a bibliai Édenkertet? Egy rejtélyes térkép fedheti fel valódi helyét

Egy 1599-es Bibliában rejtőzik egy részletes térkép, amely feltárja, hogy készítői szerint hol feküdhetett egykor az Édenkert.
A The Situation of the Garden of Eden (Az Édenkert elhelyezkedése) című térkép a bibliai paradicsomot a történelmi Nagy-Örményország hegyei közé, a mai Törökország területén található Ararát-hegy és az Eufrátesz forrásvidékének közelébe helyezi. Az ábrázolás szerint az Eufrátesz a hegyekből nyugat felé folyik, míg a Kaszpi-tenger a keleti oldalon található, megcáfolva azt a korábbi feltételezést, hogy az Éden a tenger alatt feküdt. A térképen a forrásvidék mellett Mezopotámia, Babilon, Havila, az Arab-sivatag és a Perzsa-öböl is jól látható.
Ez az értelmezés a Teremtés könyvére támaszkodik, amely kimondja, hogy egy folyó folyt ki az Édenből, mielőtt négy ágra - a Pisonra, a Gihonra, a Tigrisre és az Eufráteszre - szakadt volna. A mai földrajzra lefordítva a térkép Törökország keleti részére, az örmény és az iráni határ közelébe mutat.
A Genfi Biblia néven ismert antik szentírást a vallási üldöztetés elől Svájcba menekült angol protestáns tudósok készítették, és 1560 és 1644 között mintegy 360 000 példányban nyomtatták ki. A benne található, az Édenkert elhelyezkedését ábrázoló térkép valójában Kálvin János protestáns reformátor egyik munkájának másolata. Ez a grafika eredetileg Kálvin 1554-es, a Teremtés könyvéhez írt kommentárjában jelent meg, hogy szemléltesse a paradicsom feltételezett helyszínét.
A tudósok egyetértenek azzal, hogy a 4 folyóág közül kettő valóban a Tigris és az Eufrátesz volt, míg a Pison és a Gihon folyókat gyakran a Gangesszel és a Nílussal azonosították - ez pedig komoly földrajzi problémákat szül, mivel ez a négy folyó nem találkozik.
Justine Angelique Walden, a Wisconsin-Madison Egyetem korábbi történelemoktatójának hamarosan megjelenő tanulmányából kiderül, hogy Kálvin szerint a forrásvidékként fordított fordított bibliai kifejezés egyaránt utalhat egy folyó kezdetére vagy torkolatára. Ezért úgy gondolja, hogy a Pison és a Gihon nem különálló folyók, hanem a Tigris és az Eufrátesz alsó szakaszainak vagy torkolatainak a nevei. Azzal, hogy mind a négy nevet ugyanazon folyórendszer részeként kezelte, Kálvin úgy vélte, sikerült összeegyeztetnie a bibliai leírást a valós földrajzzal.
Értelmezése az Édent határozottan Mezopotámiába helyezte, és valódi földi paradicsomként mutatta be, amely létezett, mielőtt eltűnt volna a történelem süllyesztőjében.
Az emberek évszázadok óta aktívan kutatják és gyártanak elméleteket az Édenkert helyéről, de eddig kivétel nélkül mindenki üres kézzel tért vissza. A bibliai paradicsom utáni egyik újabb vizsgálat 2025-ben látott napvilágot, amikor Mahmood Jawaid Texasban élő vegyészmérnök azzal érvelt, hogy az Éden valójában a dél-etiópiai Bahir Darban volt - egy termékeny régióban Etiópia északnyugati részén, a Tana-tó déli csücskénél, ahonnan a Kék-Nílus ered.
Jawaid a kutatását a Biblia és a Korán gondos olvasatára alapozta, elemezve Ádám és Éva, a folyók, valamint maga a kert leírásait. A még nem ellenőrzött tanulmány szerint a Kék-Nílus megfelelhet a bibliai Gihonnak, a Tana-tó kifolyásai pedig több vízi útra ágaznak el, amelyek potenciálisan alkothatják a Teremtés könyvében leírt négy folyót.
Elméletében a korai emberi evolúció is szerepet játszott: azt feltételezi, hogy Ádám a Homo habilistól vagy az Australopithecus egy kései formájától fejlődhetett ki Kelet-afrikai árokban, az emberiség bölcsőjének tekintett Olduvai-szurdok közelében. Onnan Ádám és Éva a magasabban fekvő paradicsomba, Bahir Dar fennsíkjára kerülhettek, mielőtt letelepedtek volna a Kelet-afrikai árokban. Ez a régió ugyanis körülbelül 1800 méterre fekszik a tengerszint felett, dús növényzettel, gazdag állatvilággal és a hömpölygő Kék-Nílussal büszkélkedhet - olyan jellemzőkkel, amelyek egyaránt összhangban vannak az Éden folyóinak bibliai leírásával és a földi kert koráni koncepciójával - írta a Daily Mail.
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