Megtalálták a bibliai Édenkertet? Egy rejtélyes térkép fedheti fel valódi helyét

Egy 1599-es Bibliában rejtőzik egy részletes térkép, amely feltárja, hogy készítői szerint hol feküdhetett egykor az Édenkert.

Valóban megtaláltuk a bibliai Édenkertet? Fotó: Unsplash

Valóban megtaláltuk a bibliai Édenkertet?

A The Situation of the Garden of Eden (Az Édenkert elhelyezkedése) című térkép a bibliai paradicsomot a történelmi Nagy-Örményország hegyei közé, a mai Törökország területén található Ararát-hegy és az Eufrátesz forrásvidékének közelébe helyezi. Az ábrázolás szerint az Eufrátesz a hegyekből nyugat felé folyik, míg a Kaszpi-tenger a keleti oldalon található, megcáfolva azt a korábbi feltételezést, hogy az Éden a tenger alatt feküdt. A térképen a forrásvidék mellett Mezopotámia, Babilon, Havila, az Arab-sivatag és a Perzsa-öböl is jól látható.

Ez az értelmezés a Teremtés könyvére támaszkodik, amely kimondja, hogy egy folyó folyt ki az Édenből, mielőtt négy ágra - a Pisonra, a Gihonra, a Tigrisre és az Eufráteszre - szakadt volna. A mai földrajzra lefordítva a térkép Törökország keleti részére, az örmény és az iráni határ közelébe mutat.

A Genfi Biblia néven ismert antik szentírást a vallási üldöztetés elől Svájcba menekült angol protestáns tudósok készítették, és 1560 és 1644 között mintegy 360 000 példányban nyomtatták ki. A benne található, az Édenkert elhelyezkedését ábrázoló térkép valójában Kálvin János protestáns reformátor egyik munkájának másolata. Ez a grafika eredetileg Kálvin 1554-es, a Teremtés könyvéhez írt kommentárjában jelent meg, hogy szemléltesse a paradicsom feltételezett helyszínét.

Mit gondolnak a térképről a tudósok?

A tudósok egyetértenek azzal, hogy a 4 folyóág közül kettő valóban a Tigris és az Eufrátesz volt, míg a Pison és a Gihon folyókat gyakran a Gangesszel és a Nílussal azonosították - ez pedig komoly földrajzi problémákat szül, mivel ez a négy folyó nem találkozik.

Justine Angelique Walden, a Wisconsin-Madison Egyetem korábbi történelemoktatójának hamarosan megjelenő tanulmányából kiderül, hogy Kálvin szerint a forrásvidékként fordított fordított bibliai kifejezés egyaránt utalhat egy folyó kezdetére vagy torkolatára. Ezért úgy gondolja, hogy a Pison és a Gihon nem különálló folyók, hanem a Tigris és az Eufrátesz alsó szakaszainak vagy torkolatainak a nevei. Azzal, hogy mind a négy nevet ugyanazon folyórendszer részeként kezelte, Kálvin úgy vélte, sikerült összeegyeztetnie a bibliai leírást a valós földrajzzal.