Dolly Fenyő Miklós emléktábla avatásán mesélt jó barátjáról: Talán nehéz ember volt, de...

Jampik és jampipik sokadalma gyűlt össze csütörtök délelőtt Budapesten, a Pozsonyi út 40-es szám előtt, hogy a Zene Világnapján együtt emlékezzenek a jampik jampijára. Fenyő Miklós emléktáblát kapott az épület homlokzatán, ahol hosszú éveken át élt. A tömegben természetesen össze lehetett futni a hazai zenei élet prominenseivel is. Dolly és Novai Gábor gyakorlatilag a kezdetektől álltak Miki mellett és együtt nőttek bele abba a bizonyos „kabátba”.

Dolly és Novai Gábor is ott voltak Fenyő Miklós egykori otthonánál (Fotó: Origo)

Ha Fenyő Miklós kilépne a ház kapuján...

Dolly és Gábor igyekeztek beleolvadni a színes, ünneplő forgatagba. Nem akartak túl nagy feltűnést kelteni, de természetesen örömmel nyilatkoztak lapunknak. „Ha most Miki kilépne ezen a kapun, biztosan nagyon örülne.”

Én pedig mondhatnám neki: Na látod, mégis csak ott van az a tábla!

„Ő egy félszeg mosollyal nyugtázná a dolgot, majd így szólna: Folytassuk! Ott, ahol abbahagytuk…” - kezdte a Borsnak Dolly, aki szerint Fenyő Miklós életútja és zenei hagyatéka ma is fontos üzeneteket hordoz a fiatalok számára.

Jampik egész serege árasztotta el a Pozsonyi utat (Fotó: Origo)

Olyan világot volt képes teremteni, amiben jó volt létezni

„Miközben itt állunk, szól bennem az első dal, vagyis a Rock and Roll party és arra gondolok, hogy Fenyő Miki karrierje és a zenei munkássága remélhetőleg sokat mond és sokat üzen akár a mai fiatalságnak is. Miki maga volt a szabadság, a buli és a jókedv. Olyan világot volt képes teremteni, amiben jó volt létezni. Ebben a világban mi nagyon jól éreztük magunkat és tulajdonképpen jól érezzük magunkat ma is. Bízunk abban, hogy ugyanezt az életérzést közvetítjük évtizedekkel később is. Éppen úgy, ahogyan Miki zenéje teszi örök időkön át. Hiányzik… Nagyon… Gyakran jut eszembe helyzetekben, hogy ő vajon mit mondana, vagy tenne. Vajon tudnánk ezen, vagy azon úgy röhögni, mint egykor?” – fogalmazott Novai Gábor.

Fenyő Miklós évtizedeken át élt a Pozsonyi úti házban (Fotó: Origo)

„Talán nehéz ember volt, de...”

A Hungária együttes egykori énekesnője ma már csak a szépre emlékezik. Annak ellenére is, hogy majd tíz éven át nem beszéltek egymással azután, hogy 1983-ban feloszlott a banda. „Talán nehéz ember volt, de soha nem kellett vele szemben győzni. Hatan dolgoztunk együtt és egyikünk sem volt egyszerű eset. Tehetséggel és azzal a munkabírással, amit már sajnos csak hárman tudunk megmutatni a bandából, egészen magasra el lehetett jutni. Hiába voltunk egytől egyig különböző karakterek, mindannyiunkat egy cél hajtott. Így tudtunk előre haladni.”

Összeadódtak az energiáink és ez az energia felvitt minket a csillagokig

– magyarázta az énekesnő, aki könnyes szemmel pislantott az emléktáblára, ami mostantól hirdeti: „Itt élt és alkotott Fenyő Miklós”.