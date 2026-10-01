Nem csak az erdőben hasznos! Kipróbáltuk, mire jó egy vadkamera kertes háznál

A Reolink Go Series G450 első ránézésre tipikus természetfigyelő vadkamera, de a tudása jóval túlmutat ezen. A legnagyobb előnye, hogy olyan helyre is felszerelhető, ahol nincs vezetékes internet és hálózati áram. 4G LTE-kapcsolaton működik, beépített akkumulátora van, és napelemmel is használható, így a kert végében, a nyaralónál, a melléképületnél vagy akár egy nagyobb telek távolabbi részén is tökéletesen működik. Ehhez mindössze egy nano SIM-kártyára van szükség. Wi-Fi-re nincs szükség, a 6000 mAh-s akkumulátort pedig egy 6 wattos Reolink napelemmel is lehet tölteni. A gyártó szerint a napelem megfelelő körülmények között folyamatos tápellátást is biztosíthat.
A hagyományos fix telepítésű kameráknál mindig kompromisszum, hogy pontosan mekkora teret is fogjanak be. A G450 ebből a szempontból sokkal rugalmasabb: 355 fokban forgatható és 140 fokban dönthető, vagyis gyakorlatilag körbe lehet vele nézni. Ez egy nagyobb udvarnál, esetleg utcarészletnél kifejezetten hasznos. Nem kell eldönteni, hogy a kaput, a teraszt vagy a kert végét akarjuk látni, mert az alkalmazásból távolról is mozgatható a kamera. Akár 64 különböző pozíció is elmenthető.
A 4K felbontás – 3840 × 2160 pixel – részletes képet ad, a "műsort" pedig élőben is követhetjük. A rendszer akár 20 percen keresztül folyamatos 4K élőképet tud közvetíteni.
Egy kültéri kamera sötétben tudja megmutatni, mennyit is tud igazán. A G450 nyolc darab, 940 nanométeres infravörös LED-et használ, melyeknek közsönhetően akár 10 méteres távolságig ellát a kamera. Úgynevezett no-glow infravörös megvilágítást használ, vagyis sötétben sem bocsát ki látható fényt, így diszkréten készíthet felvételeket. A kamera F1.6-os rekeszértékű optikát is kapott, amely szintén az esti, gyengébb fényviszonyok közötti használatot segíti.
Egy szokványos udvari kameránál hamar zavaróvá válhat, ha minden belengő faág vagy elhaladó macska miatt értesítést küld. A G450 PIR mozgásérzékelőt használ, amelynek érzékelési távolsága 10 méterig állítható, vízszintesen pedig 120 fokos területet figyel meg.
A mesterséges intelligenciára épülő felismerés különbséget tud tenni személyek, járművek és állatok között. A természetfigyeléshez ennél részletesebb felismerés is elérhető. A kamera fényképet, videót vagy egyszerre mindkettőt is képes rögzíteni, és értesítést is tud küldeni, ha valamit észlel.
A G450 beépített mikrofonnal és hangszóróval rendelkezik, vagyis kétirányú hangkapcsolatra is alkalmas. Ez egy vadkamera esetében talán kevésbé lényeges, otthoni biztonsági kameraként viszont annál hasznosabb a funkció. Ha például valaki megjelenik a háznál, az alkalmazáson keresztül nemcsak látni és hallani lehet, hanem meg is lehet szólítani.
Mivel kültéri kameráról van szó, az időjárásállóság alapvető szempont. A G450 IP65-ös védettséget kapott, működési tartománya pedig -10 és +55 Celsius-fok között van.
Maga a kamera nem különösebben nagy: nagyjából 9,8 centiméter átmérőjű, 12,2 centiméter magas, akkumulátorral együtt pedig 496 grammot nyom. A kamerát iOS- és Android-telefonról, valamint Windows- és Mac számítógépről is lehet kezelni. Google Assistant támogatást is kapott.
A rögzített videókat többféleképpen lehet tárolni. A készülék legfeljebb 128 GB-os microSD-kártyát fogad, de támogatja a Reolink Cloud felhőszolgáltatást – ahol az adott országban elérhető –, valamint FTP-szerverre is menthetők a felvételek. A microSD megoldás akkor lehet különösen praktikus, ha valaki nem szeretne folyamatosan felhőalapú szolgáltatást használni.
A Reolink G450 eredetileg vadászoknak és természetfigyelőknek készült, de a 4G-s kapcsolat miatt ott is hasznos lehet, ahol egy klasszikus Wi-Fi-s biztonsági kamera nehezen használható. Jó helye lehet például egy nagyobb kert végében, a kapunál, egy szerszámoskamránál, garázsnál, hétvégi háznál vagy olyan melléképületnél, ahol nincs sem internet, sem elektromos vezeték. A 360 fokhoz közeli mozgathatóság, a 4K kép, az infravörös éjjellátás, a mozgásérzékelés és az azonnali értesítések miatt beválhat önálló kültéri megfigyelőkameraként, ami házaknál is jó szolgálatot tesz.
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