Nem csak az erdőben hasznos! Kipróbáltuk, mire jó egy vadkamera kertes háznál

A Reolink Go Series G450 első ránézésre tipikus természetfigyelő vadkamera, de a tudása jóval túlmutat ezen. A legnagyobb előnye, hogy olyan helyre is felszerelhető, ahol nincs vezetékes internet és hálózati áram. 4G LTE-kapcsolaton működik, beépített akkumulátora van, és napelemmel is használható, így a kert végében, a nyaralónál, a melléképületnél vagy akár egy nagyobb telek távolabbi részén is tökéletesen működik. Ehhez mindössze egy nano SIM-kártyára van szükség. Wi-Fi-re nincs szükség, a 6000 mAh-s akkumulátort pedig egy 6 wattos Reolink napelemmel is lehet tölteni. A gyártó szerint a napelem megfelelő körülmények között folyamatos tápellátást is biztosíthat.

A Reolink Go Series G450 vadkamera kertes házaknál is remek szolgálatot tehet

Egy kamera, ami szó szerint körbenéz helyettünk

A hagyományos fix telepítésű kameráknál mindig kompromisszum, hogy pontosan mekkora teret is fogjanak be. A G450 ebből a szempontból sokkal rugalmasabb: 355 fokban forgatható és 140 fokban dönthető, vagyis gyakorlatilag körbe lehet vele nézni. Ez egy nagyobb udvarnál, esetleg utcarészletnél kifejezetten hasznos. Nem kell eldönteni, hogy a kaput, a teraszt vagy a kert végét akarjuk látni, mert az alkalmazásból távolról is mozgatható a kamera. Akár 64 különböző pozíció is elmenthető.

A 4K felbontás – 3840 × 2160 pixel – részletes képet ad, a "műsort" pedig élőben is követhetjük. A rendszer akár 20 percen keresztül folyamatos 4K élőképet tud közvetíteni.

Éjszaka sem maradunk kép nélkül

Egy kültéri kamera sötétben tudja megmutatni, mennyit is tud igazán. A G450 nyolc darab, 940 nanométeres infravörös LED-et használ, melyeknek közsönhetően akár 10 méteres távolságig ellát a kamera. Úgynevezett no-glow infravörös megvilágítást használ, vagyis sötétben sem bocsát ki látható fényt, így diszkréten készíthet felvételeket. A kamera F1.6-os rekeszértékű optikát is kapott, amely szintén az esti, gyengébb fényviszonyok közötti használatot segíti.

Tökéletes minőségű kép éjjel is

Nem jelez feleslegesen

Egy szokványos udvari kameránál hamar zavaróvá válhat, ha minden belengő faág vagy elhaladó macska miatt értesítést küld. A G450 PIR mozgásérzékelőt használ, amelynek érzékelési távolsága 10 méterig állítható, vízszintesen pedig 120 fokos területet figyel meg.