Tilos hosszabbítón keresztül ezt az 5 háztartási készüléket csatlakoztatni

A praktikum és a kényelem fontos dolog, de nem ér annyit, hogy kockára tedd miatta a biztonságod. A hosszabbító biztonságos használata elengedhetetlen ahhoz, hogy elkerüld a súlyos lakástüzeket és az áramütést.
A többaljzatos hosszabbítók nemcsak meghosszabbítják a távolságot, hanem meg is sokszorozzák a lehetőségeinket, így egyetlen fali csatlakozóból egyszerre kaphat energiát a számítógép, a monitor, a lámpa és a telefontöltő. A régebbi és a modern, túlfeszültség-védelemmel és kapcsolóval ellátott modellekkel azonban érdemes vigyázni. Ha azt hiszed, hogy a túlfeszültség-védelem felirat egyfajta biztonsági garancia, akkor el kell, hogy keserítsünk.
Ez a funkció nem a túlmelegedéstől vagy a túlterheléstől védi meg a hosszabbítót, ha egy klímát vagy mosógépet dugsz bele. Kizárólag a hálózat felől érkező, hirtelen fellépő feszültség ellen véd, nem pedig a lakás felől érkező túlterhelés ellen.
A mikrohullámú sütők indításkor magas teljesítményt vesznek fel, így egy túlterhelt vagy régebbi hosszabbító minden, csak nem biztonságos választás. Ha ugyanabba az elosztóba dugod a mosogatógépet, az airfryert és a kávéfőzőt, a mikrohullámú sütőt már ne kockáztasd – keress másik hosszabbítót a konyhában.
A hűtő folyamatosan dolgozik, de amit nagyon nem bír, az a hosszabbító. A kompresszor az, ami keringeti és összesűríti a hűtőközeget, ami aztán nyomásváltozás hatására elvonja a hőt a hűtőtérből, így tartva hidegen az ételeket. A kompresszor az induláskor rövid időre nagyobb áramot vesz fel – pont emiatt csatlakoztasd inkább fali aljzatba.
A mosógép és a szárítógép szintén tiltólistás, ezért az elosztó használata biztonsági szempontból kockázatos lehet. Mindkettő jelentős teljesítményt vesz fel, és épp emiatt egyáltalán nem szeretik egymást egyazon hálózaton.
A fürdőszoba párás, vizes közeg, már csak ezért sem biztonságos hosszabbítót alkalmazni a mosdóban vagy annak közelében. A vasalóhoz vagy a vízforralóhoz hasonlóan ezek az eszközök nagyon gyorsan állítanak elő nagy hőt, amihez rengeteg áramot vesznek fel. Ha egy olcsóbb vagy elöregedett hosszabbítóba dugod őket, a vezeték túlmelegedhet, megolvadhat, és zárlatot vagy tüzet okozhat.
A hosszabbító biztonságos használatát szem előtt tartva, a hajszárítót, a hajformázó készülékeket közvetlenül a fali csatlakozóaljzatba érdemes dugni.
Egy hősugárzó hamar le tudja terhelni a hálózatot. Ha mellette más eszközök is működnek ugyanazon a hosszabbítón, nemcsak az elosztó melegedhet túl, hanem a kábel és a csatlakozók is károsodhatnak. Ezeket a készülékeket mindig közvetlenül fali aljzatba érdemes dugni.
A szabály tehát azokra a nagy teljesítményű készülékekre vonatkozik, amelyek rengeteg áramot fogyasztanak és hőt termelnek. Egy okostelefon töltője ehhez képest elenyésző mennyiségű áramot használ. Egy átlagos telefon töltője mindössze 5–65 watt (W) teljesítményt vesz fel.
Arra figyelj, hogy ne használj sérült, megtört kábelű töltőt, és a telefont töltés közben ne tedd a párna alá vagy az ágyba, mert ott nem tud szellőzni és túlmelegedhet.
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