Tilos hosszabbítón keresztül ezt az 5 háztartási készüléket csatlakoztatni

Beltéri hosszabbítót tilos fürdőszobában használni.

Ha a hosszabbító tapintásra forró vagy akár csak langyos, az a túlterheltség vagy a rossz érintkezés jele.

Mutatjuk azt az 5 háztartási készüléket, amit tilos csatlakoztatnod hosszabbítóba, ha nem akarod, hogy minden kigyulladjon.

A praktikum és a kényelem fontos dolog, de nem ér annyit, hogy kockára tedd miatta a biztonságod. A hosszabbító biztonságos használata elengedhetetlen ahhoz, hogy elkerüld a súlyos lakástüzeket és az áramütést.

Hosszabbító biztonságos használata: soha ne rejtsd a hosszabbítót szőnyeg bútor mögé, mert a hőt nem tudja leadni, és a sérülése sem látszik.

Fotó: Proxima Studio

A hosszabbító biztonságos használata – ezeket ne dugd hosszabbítóba, ha kedves az életed

A többaljzatos hosszabbítók nemcsak meghosszabbítják a távolságot, hanem meg is sokszorozzák a lehetőségeinket, így egyetlen fali csatlakozóból egyszerre kaphat energiát a számítógép, a monitor, a lámpa és a telefontöltő. A régebbi és a modern, túlfeszültség-védelemmel és kapcsolóval ellátott modellekkel azonban érdemes vigyázni. Ha azt hiszed, hogy a túlfeszültség-védelem felirat egyfajta biztonsági garancia, akkor el kell, hogy keserítsünk.

Ez a funkció nem a túlmelegedéstől vagy a túlterheléstől védi meg a hosszabbítót, ha egy klímát vagy mosógépet dugsz bele. Kizárólag a hálózat felől érkező, hirtelen fellépő feszültség ellen véd, nem pedig a lakás felől érkező túlterhelés ellen.

1. Mikrohullámú sütő

A mikrohullámú sütők indításkor magas teljesítményt vesznek fel, így egy túlterhelt vagy régebbi hosszabbító minden, csak nem biztonságos választás. Ha ugyanabba az elosztóba dugod a mosogatógépet, az airfryert és a kávéfőzőt, a mikrohullámú sütőt már ne kockáztasd – keress másik hosszabbítót a konyhában.

2. Hűtő, fagyasztó

A hűtő folyamatosan dolgozik, de amit nagyon nem bír, az a hosszabbító. A kompresszor az, ami keringeti és összesűríti a hűtőközeget, ami aztán nyomásváltozás hatására elvonja a hőt a hűtőtérből, így tartva hidegen az ételeket. A kompresszor az induláskor rövid időre nagyobb áramot vesz fel – pont emiatt csatlakoztasd inkább fali aljzatba.

3. Mosógép

A mosógép és a szárítógép szintén tiltólistás, ezért az elosztó használata biztonsági szempontból kockázatos lehet. Mindkettő jelentős teljesítményt vesz fel, és épp emiatt egyáltalán nem szeretik egymást egyazon hálózaton.