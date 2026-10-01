Felesége és nővére sem hagyta annyiban a Cristiano Ronaldo körül kialakult helyzetet

Cristiano Ronaldo azonnali hatállyal otthagyta a portugál válogatottat. A szupersztár azt követően döntött a távozás mellett, hogy Jorge Jesus jelezte: a Dánia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen sem számít rá kezdőként. A 41 éves csapatkapitány a Norvégia elleni találkozót is a kispadon töltötte, majd több edzést kihagyott. Ronaldo közösségi oldalán közölte, hogy a kapitány sajtótájékoztatója és Pedro Proenca szövetségi elnökkel folytatott egyeztetése után hagyta el a tábort, döntésének részleteiről pedig később beszél. Az ötszörös aranylabdás azóta hazautazott, a történtekre pedig Georgina Rodríguez és testvére, Elma Aveiro is reagált – utóbbi meglehetősen pikáns hangnemben.

Cristiano Ronaldo otthagyta a portugál válogatott Fotó: Gualter Fatia

Cristiano Ronaldo családja is megszólalt

A történtekre Ronaldo nővére, Elma Aveiro is reagált, aki az Instagramon osztotta meg öccse egyik szurkolójának kemény hangvételű bejegyzését.

A válogatott jobb szervezettséget érdemelt volna. A portugál sajtó nagyobb hozzáértést és kevesebb találgatást érdemelt volna. Ami pedig a portugálokat illeti… Nos, ők semmiben sem érdemlik meg a legjobbat. Irigyek, megvetők, tudatlanok vagyunk, és megérdemeljük, hogy visszatérjünk ahhoz a középszerűséghez, amelyben CR7 előtt mindig is voltunk. Köszönünk mindent, CR7!”

– állt a megosztott posztban.

Ronaldo párja, Georgina Rodríguez visszafogottabban reagált: Instagram-sztorijában megosztotta férje bejegyzését, amelyhez egy nagy piros szívet tett.