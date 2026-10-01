Azonosítatlan objektum jelent meg Lengyelország keleti részén

A különös jelenséget október 1-jén reggel, körülbelül 5.50-kor észlelték a Kárpátaljai vajdaság északi részén, Wola Żarczycka és Sokołów Małopolski térségében. A helyi laphoz eljuttatott videón egy fényes, gyorsan mozgó pont látható, amely egy ideig áthalad az égbolton, majd több különálló fényforrás jelenik meg körülötte.

Titokzatos jelenség jelent meg Lengyelország felett

Fotó: PeopleImages / shutterstock (Illusztráció)

Különös jelenség borzolta a kedélyeket Lengyelországban

Az objektum pontos eredete továbbra sem ismert. Az egyik lehetséges magyarázat szerint meteor vagy bolida, vagyis rendkívül fényes meteor lehetett, amely a légkörbe belépve több darabra szakadt.

Az sem kizárt, hogy egy műhold vagy más, korábban Föld körüli pályán keringő eszköz darabjai égtek el a légkörben. Emellett valamilyen repüléssel összefüggő objektum lehetőségét is számításba vették.

A lap felhívása után több szemtanú is jelentkezett. Egy Piotr nevű olvasó Starachowice környékéről figyelte meg az objektumot 5.46 és 5.48 között. Beszámolója szerint a fény kezdetben kék volt, később zöldre váltott, és dél felé haladt.

Egy másik szemtanú nagy, erősen világító tárgyként írta le, amely fokozatosan eltűnt. Egy rzeszówi nő azt mondta, először hullócsillagnak hitték, de a jelenség annál jóval nagyobbnak tűnt, és úgy látszott, mintha a hátulja égne.

Lengyelország keleti határának biztonsági helyzete miatt felmerült, hogy drón vagy rakéta lehetett, erre azonban semmilyen megerősített információ nincs.

A rendelkezésre álló felvétel önmagában nem elegendő az eredet meghatározásához. A jelenség azonosításában több, különböző helyszíneken készült videó segíthetne, ezért további szemtanúk jelentkezését várják.