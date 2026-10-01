Jim Carrey teljes titokban feleségül vette fele annyi idős szerelmét

Jim Carrey titokban harmadszorra is megnősült. A 64 éves színész egy szűk körű ceremónián mondta ki a boldogító igent a 32 éves szerelmének, Min Ah-nak. És bár már kapcsolatuk több éve tart, csak hét hónappal ezelőtt, 2026 februárjában, a párizsi César-gálán vállalták fel nyilvánosan a szerelmüket.

Jim Carrey titokban harmadjára is megnősült: feleségül vette a nála harminc évvel fiatalabb szerelmét

(Fotó: Matt Crossick/Northfoto)

Jim Carrey titokban megnősült, annak ellenére, hogy korábban többször elmondta, nem tervez újraházasodni

titokban megnősült, annak ellenére, hogy korábban többször elmondta, nem tervez újraházasodni A 64 éves színész feleségül vette a tőle több, mint harminc évvel fiatalabb szerelmét, Min Ah -t

-t Kapcsolatukat először 2026. február 26-án, a párizsi César-gálán vállalták fel nyilvánosan, de feltehetően már több éve együtt vannak.

Jim Carrey harmadszorra mondta ki a boldogító igent

Jim Carrey szóvivője szeptember 30-án erősítette meg a People-nek, hogy a színész titokban feleségül vette szerelmét, Min Ah-t, aki több, mint harminc évvel fiatalabb nála. A házasságkötésre egy privát, szűk körű Los Angeles-i ceremónián került sor. A nagy bejelentés pedig különösen meglepő, hiszen a színész az elmúlt években többször is kijelentette, hogy nem tervez újranősülni.

Jim Carrey Min Ah-val való kapcsolata

És bár Jim Carrey és Min Ah csak hét hónappal ezelőtt vállalták fel nyilvánosan szerelmüket, a kapcsolatuk jóval korábban kezdődött. Már 2022-ben is lefotózták őket együtt Los Angeles-ben, ezt követően azonban sokáig rendkívül visszafogottan kezelték a szerelmi életüket. Olyannyira, hogy csak 2026. február 26-án, a párizsi César-gálán léptek először hivatalosan együtt a nyilvánosság elé. Jim Carrey életműdíjat kapott, ami után egy rendkívül romantikus beszédben franciául vallott szerelmet barátnőjének, Min Ah-nak.

Köszönöm a csodálatos társamnak, Min Ah-nak. Szeretlek, Min Ah.

Jim Carrey második feleségével, Lauren Holly-val a Dumb és Dumber forgatásán szerettek egymásba

(Fotó: KPA Honorar & Belege/ Northfoto)

Jim Carrey nem tervezett már újabb házasságot

A 64 éves színész nem először állt oltár elé, most harmadjára nősült meg. Első felesége Melissa Womer volt, akivel 1987-ben házasodtak össze, és akivel egy közös gyermekük – Jane – született. A kapcsolatuk nyolc évig tartott, 1995-ben különváltak útjaik. Egy évvel később azonban ismét oltár elé állt. Második felesége Lauren Holly lett, akivel az 1994-es Dumb és Dumber forgatásán ismerkedett meg. A házasságuk rendkívül rövidnek bizonyult: 1997-ben már be is adták a válókeresetet. Ezután a színész többször is azt nyilatkozta, hogy nem feltétlenül tervez újranősülni, most azonban mégis meggondolta magát. Jim Carrey Min Ah-val való házasságával pedig úgy tűnik, a színész egy teljesen új fejezet kezdett.