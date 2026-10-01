Gáspár Laci és felesége visszaültek az iskolapadba

Gáspár Laci felesége, Niki eddig a háttérből támogatta férje karrierjét, most azonban ő is színpadra állt. A közös otthoni zenélésből ugyanis fellépés lett, és már együtt is szórakoztatják a közönséget – tudta meg az RTL.

Gáspár Laci és Niki nem viccel: beiratkoztak egy DJ-iskolába

Fotó: MW

A házaspár eleinte csak kedvtelésből zenélt együtt a kertjükben: Laci basszusgitározott, Niki pedig a DJ-pult mögött válogatta a legnagyobb retró slágereket. A közös produkciókról videókat is megosztottak, amelyek hamar felkeltették a rajongók figyelmét.

A közönség annyira megkedvelte a párost, hogy közös fellépést is követeltek tőlük.

A kívánságuk teljesült: szeptember elején Szegeden már színpadra is léptek a Niki & Laci – DJ & Bass Live Act produkcióval.

Úgy tűnik, a közös zenélésnek itt még nincs vége. Mivel azóta további felkéréseket is kaptak, a házaspár úgy döntött, szeretnének még profibbak lenni, ezért együtt beiratkoztak egy DJ-iskolába.

Ezen a héten együtt beültünk az iskolapadba! Elkezdtük a DJ sulit a Sonic Schoolban! Nagyon élvezzük, izgalmas új világ számunkra. Később majd mesélünk róla bővebben is!

– írta Laci a közösségi oldalán.