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Gáspár Laci és felesége visszaültek az iskolapadba

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Gáspár Laci
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 01. 14:30
DJiskola
Gáspár Laci és Niki nem elégednek meg az eddigi közös fellépésekkel: úgy döntöttek, profibb szintre emelik produkciójukat, ezért beiratkoztak egy DJ-iskolába.
Fehér Tamás
újságíró
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Gáspár Laci felesége, Niki eddig a háttérből támogatta férje karrierjét, most azonban ő is színpadra állt. A közös otthoni zenélésből ugyanis fellépés lett, és már együtt is szórakoztatják a közönséget – tudta meg az RTL.

Gáspár Laci
Gáspár Laci és Niki nem viccel: beiratkoztak egy DJ-iskolába
Fotó: MW

A házaspár eleinte csak kedvtelésből zenélt együtt a kertjükben: Laci basszusgitározott, Niki pedig a DJ-pult mögött válogatta a legnagyobb retró slágereket. A közös produkciókról videókat is megosztottak, amelyek hamar felkeltették a rajongók figyelmét.

A közönség annyira megkedvelte a párost, hogy közös fellépést is követeltek tőlük. 

A kívánságuk teljesült: szeptember elején Szegeden már színpadra is léptek a Niki & Laci – DJ & Bass Live Act produkcióval.

Úgy tűnik, a közös zenélésnek itt még nincs vége. Mivel azóta további felkéréseket is kaptak, a házaspár úgy döntött, szeretnének még profibbak lenni, ezért együtt beiratkoztak egy DJ-iskolába.

Ezen a héten együtt beültünk az iskolapadba! Elkezdtük a DJ sulit a Sonic Schoolban! Nagyon élvezzük, izgalmas új világ számunkra. Később majd mesélünk róla bővebben is!

 – írta Laci a közösségi oldalán.

 

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