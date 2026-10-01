Gáspár Laci és felesége visszaültek az iskolapadba

Gáspár Laci felesége, Niki eddig a háttérből támogatta férje karrierjét, most azonban ő is színpadra állt. A közös otthoni zenélésből ugyanis fellépés lett, és már együtt is szórakoztatják a közönséget – tudta meg az RTL.
A házaspár eleinte csak kedvtelésből zenélt együtt a kertjükben: Laci basszusgitározott, Niki pedig a DJ-pult mögött válogatta a legnagyobb retró slágereket. A közös produkciókról videókat is megosztottak, amelyek hamar felkeltették a rajongók figyelmét.
A közönség annyira megkedvelte a párost, hogy közös fellépést is követeltek tőlük.
A kívánságuk teljesült: szeptember elején Szegeden már színpadra is léptek a Niki & Laci – DJ & Bass Live Act produkcióval.
Úgy tűnik, a közös zenélésnek itt még nincs vége. Mivel azóta további felkéréseket is kaptak, a házaspár úgy döntött, szeretnének még profibbak lenni, ezért együtt beiratkoztak egy DJ-iskolába.
Ezen a héten együtt beültünk az iskolapadba! Elkezdtük a DJ sulit a Sonic Schoolban! Nagyon élvezzük, izgalmas új világ számunkra. Később majd mesélünk róla bővebben is!
– írta Laci a közösségi oldalán.
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