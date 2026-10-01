Andrea Bocellitől Eros Ramazzottiig: Ősz halántékkal is igazi olasz szívtiprók

Andrea Bocelli,Terence Hill, Giancarlo Giannini, Raoul Bova, Eros Ramazzotti, Luca Argentero, Luciano Ligabue és Franco Nero nem csupán tehetségükkel, de azzal a bizonyos hamisítatlan, mediterrán kisugárzással is beírták magukat a történelembe. Akár vadnyugati igazságosztóként, akár érzelmes drámák főhőseként vagy éppen fülbemászó dallamokkal álltak a mikrofon mögé, egy valami közös bennük: nők millióinak szívverését dobogtatták meg világszerte. A hot! összeállításában felidézheted az arcukat.

Andrea Bocelli kisugárzása utánozhatatlan (Fotó: AFP / hot! magazin/ AFP)

Nem ma kezdték, de még mindig bomlanak utánuk a nők

Akár a színpadon, akár a moziban elvarázsolnak bárkit

40, 50, sőt 60 felett is elképesztő a kisugárzásuk

Andrea Bocelli

Nem volt szüksége filmszerepekre ahhoz, hogy nők millióinak a szívét dobogtassa meg. A hangja és a kisugárzása együtt gondoskodtak arról az utánozhatatlan vonzerőről, amely máig jellemzi a 67 éves, világhírű tenort.

Kék szemének hála, minden nő oda van érte (Fotó: Isa Foltin / hot! magazin/ Getty Images)

Terence Hill

A vakítóan kék szemű olasz színész – valódi nevén Mario Girotti – a Bud Spencerrel közös filmjei révén Magyarországon is generációk kedvence lett. Fiatalon szőke hajával és kisfiús mosolyával igazi szívtiprónak számított. A huncut mosolya 87 évesen is a régi, és a legendás kék szemei sem veszítettek a szépségükből.

Giancarlo Giannini ugyanolyan helyes, mint harminc évesen Fotó: APA-Images via AFP

Giancarlo Giannini

A markáns vonások és az összetéveszthetetlen olasz temperamentum az egész pályafutása során a védjegye volt. A 84 éves színész fiatalon nők millióit vette le a lábukról, miközben a tehetségének köszönhetően Hollywoodban is letette a névjegyét. Eljárt felette az idő, de az elegáns megjelenése és a pimasz tekintete mit sem változott.

Utánozhatatlanul szívdöglesztő vonásaival hódít (Fotó: ZUMAPRESS.com / hot! magazin/ Northfoto)

Raoul Bova

Ha valakire illik az „olasz szívtipró” kifejezés, hát az ő! A korábban versenyszerűen úszó színész az 1990-es években vált hazája egyik legismertebb férfisztárjává. A ma 55 éves híresség őszülő hajjal és borostával talán még sármosabb, mint a karrierje kezdetén volt.

A lányok kedvencét testesíti meg, hisz igazi rosszfiús macsó. (Fotó: Arnold Jerocki / hot! magazin/ Getty Images)

Eros Ramazzotti

Rekedtes hangjával és romantikus slágereivel nők generációinak szívét hódította meg. A 62 éves énekes a vagány stílusával ma is igazi rossz­fiús szívtipró.