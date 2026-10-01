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Andrea Bocellitől Eros Ramazzottiig: Ősz halántékkal is igazi olasz szívtiprók

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 01. 18:30
andrea bocelliolasz
Az olasz férfiak sármja évtizedek óta legendás. A film és a zene világának legnagyobbjai, mint Andrea Bocelli mindenképpen rászolgáltak erre a hírnévre. Volt, aki western­­hősként, más romantikus mozisztárként vagy éppen szerelmes dalaival hódította, illetve hódítja meg a női szíveket.
Bors
A szerző cikkei

Andrea Bocelli,Terence Hill, Giancarlo Giannini, Raoul Bova, Eros Ramazzotti, Luca Argentero, Luciano Ligabue és Franco Nero nem csupán tehetségükkel, de azzal a bizonyos hamisítatlan, mediterrán kisugárzással is beírták magukat a történelembe. Akár vadnyugati igazságosztóként, akár érzelmes drámák főhőseként vagy éppen fülbemászó dallamokkal álltak a mikrofon mögé, egy valami közös bennük: nők millióinak szívverését dobogtatták meg világszerte. A hot! összeállításában felidézheted az arcukat.

Andrea Bocelli nők millióit varázsolta el.
Andrea Bocelli kisugárzása utánozhatatlan (Fotó: AFP /  hot! magazin/ AFP)
  • Nem ma kezdték, de még mindig bomlanak utánuk a nők
  • Akár a színpadon, akár a moziban elvarázsolnak bárkit
  • 40, 50, sőt 60 felett is elképesztő a kisugárzásuk

Andrea Bocelli

Nem volt szüksége filmszerepekre ahhoz, hogy nők millióinak a szívét dobogtassa meg. A hangja és a kisugárzása együtt gondoskodtak arról az utánozhatatlan vonzerőről, amely máig jellemzi a 67 éves, világhírű tenort.

Magyarországon is az egyik közönségkedvenc lett.
Kék szemének hála, minden nő oda van érte (Fotó: Isa Foltin /  hot! magazin/ Getty Images)

Terence Hill

A vakítóan kék szemű olasz színész – valódi nevén Mario Girotti – a Bud Spencerrel közös filmjei révén Magyarországon is generációk kedvence lett. Fiatalon szőke hajával és kisfiús mosolyával igazi szívtiprónak számított. A huncut mosolya 87 évesen is a régi, és a legendás kék szemei sem veszítettek a szépségükből.

82th Venice Film Festival
Giancarlo Giannini ugyanolyan helyes, mint harminc évesen Fotó: APA-Images via AFP

Giancarlo Giannini

A markáns vonások és az összetéveszthetetlen olasz temperamentum az egész pályafutása során a védjegye volt. A 84 éves színész fiatalon nők millióit vette le a lábukról, miközben a tehetségének köszönhetően Hollywoodban is letette a névjegyét. Eljárt felette az idő, de az elegáns megjelenése és a pimasz tekintete mit sem változott.

Az ősz haj csak hozzáadott megjelenéséhez.
Utánozhatatlanul szívdöglesztő vonásaival hódít (Fotó: ZUMAPRESS.com / hot! magazin/ Northfoto)

Raoul Bova

Ha valakire illik az „olasz szívtipró” kifejezés, hát az ő! A korábban versenyszerűen úszó színész az 1990-es években vált hazája egyik legismertebb férfisztárjává. A ma 55 éves híresség őszülő hajjal és borostával talán még sármosabb, mint a karrierje kezdetén volt.

Hangja, mint sármja utánozhatatlan.
A lányok kedvencét testesíti meg, hisz igazi rosszfiús macsó. (Fotó: Arnold Jerocki /  hot! magazin/ Getty Images)

Eros Ramazzotti

Rekedtes hangjával és romantikus slágereivel nők generációinak szívét hódította meg. A 62 éves énekes a vagány stílusával ma is igazi rossz­fiús szívtipró.

Az évek során még helyesebb lett.
Maga a megtestesült mediterrán szívtipró (Fotó: Mondadori Portfolio /  hot! magazin/ Getty Images)

Luca Argentero

A 48 éves, sármos színész az olasz televíziózás egyik legismertebb arcává vált. Vonásai az évek múlásával csak még karakteresebbek lettek, őszülő hajával, borostájával és elegáns stílusával ma is hamisítatlan mediterrán szívtipró.

66 évesen ugyanolyan szexi a megjelenése.
Férfias megjelenése a védjegyévé vált. (Fotó: PA Images / hot! magazin/ Northfoto)

Luciano Ligabue

Az olasz rockzene egyik legnagyobb sztárja nem a klasszikus romantikus dalnok szerepében hódította meg a rajongóit. A rekedtes hangú énekes vagány, kissé lázadó stílusával már a kilencvenes években tömegeket vonzott. 66 évesen is megőrizte laza, férfias sármját, amely évtizedek óta a védjegye.

Megőrizte az évek múlásával sármját.
A szemei varázslatosak, nem csoda, hogy minden nő a lábai előtt hever (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE / hot! magazin/ Northfoto)

Franco Nero

Acélkék szemek, férfias vonások, utánozhatatlan kisugárzás: a legendás Django címszereplőjeként világhírűvé váló színész, aki már fiatalon tökéletes mozihősnek bizonyult, 84 éves korára is megőrizte eleganciáját és delejes tekintetét.

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