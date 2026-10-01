„Ne nevezzük már rapnek!” – Ganxsta Zolee kitálalt a mai rapperekről és a TikTok-pánikról

Egyre több szülő és pedagógus húzza fel a szemöldökét, amikor a tizenévesek kijelzőin KKevin, Vini vagy épp Desh videói pörögnek. A TikTokon fellelhető tátogós trendek és a szókimondó dalszövegek miatt sokan egyenesen a legkisebbek pszichéjének rombolásáról beszélnek, markáns kritikákat megfogalmazva a sztárok felelősségéről. De vajon tényleg veszélyben van a mostani tinédzserek lelkivilága, vagy csupán hiszti az egész? A kérdésre a műfaj hazai úttörője, Ganxsta Zolee adott csattanós választ a Borsnak.

Ganxsta Zolee és a Kartel által évtizedek óta élvezhetjük a szókimondó szövegeket (Fotó: Vémi Zoltán)

Ganxsta Zolee KKevinről is őszintén vallott

A Kartel frontembere szerint szó sincs tragédiáról, a fiatalok viselkedése teljesen természetes lépés a felnőtté válás útján. A lázadás, a határfeszegetés és a saját hang keresése mindig is a fiatalság velejárója volt. Zolee nem neheztel a srácokra a sikerük miatt, egyetlen dolgot kért csupán számon: a stílus pontos elnevezését.

Nincs velük semmi bajom, csak azt gondolom, hogy rapnek nevezni ezt kicsit túlzás. Az, hogy hogy beszélnek, kit érdekel, mi is ótvarok voltunk, fiatal legények, hadd csinálják, amit akarnak. A zenéjükre se tudom azt mondani, hogy rossz, annak ellenére, hogy nem élem. Csak azt nem szeretem, hogy ne nevezzük már rapnek! Baromi jó, imádják a fiatalok, miért ne? Mi is lázadtunk minden ellen, ez teljesen egészséges dolog, csak mi sem neveztük magunkat germán metálnak, mert nem voltunk azok.

– fejtette ki Zolee a jellegzetes stílusában a véleményét a jelenségről.