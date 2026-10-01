„Ne nevezzük már rapnek!” – Ganxsta Zolee kitálalt a mai rapperekről és a TikTok-pánikról

Egyre több szülő és pedagógus húzza fel a szemöldökét, amikor a tizenévesek kijelzőin KKevin, Vini vagy épp Desh videói pörögnek. A TikTokon fellelhető tátogós trendek és a szókimondó dalszövegek miatt sokan egyenesen a legkisebbek pszichéjének rombolásáról beszélnek, markáns kritikákat megfogalmazva a sztárok felelősségéről. De vajon tényleg veszélyben van a mostani tinédzserek lelkivilága, vagy csupán hiszti az egész? A kérdésre a műfaj hazai úttörője, Ganxsta Zolee adott csattanós választ a Borsnak.
A Kartel frontembere szerint szó sincs tragédiáról, a fiatalok viselkedése teljesen természetes lépés a felnőtté válás útján. A lázadás, a határfeszegetés és a saját hang keresése mindig is a fiatalság velejárója volt. Zolee nem neheztel a srácokra a sikerük miatt, egyetlen dolgot kért csupán számon: a stílus pontos elnevezését.
Nincs velük semmi bajom, csak azt gondolom, hogy rapnek nevezni ezt kicsit túlzás. Az, hogy hogy beszélnek, kit érdekel, mi is ótvarok voltunk, fiatal legények, hadd csinálják, amit akarnak. A zenéjükre se tudom azt mondani, hogy rossz, annak ellenére, hogy nem élem. Csak azt nem szeretem, hogy ne nevezzük már rapnek! Baromi jó, imádják a fiatalok, miért ne? Mi is lázadtunk minden ellen, ez teljesen egészséges dolog, csak mi sem neveztük magunkat germán metálnak, mert nem voltunk azok.
– fejtette ki Zolee a jellegzetes stílusában a véleményét a jelenségről.
A szülők aggodalmait a rapper egyetlen intő kézlegyintéssel intézi el. Amíg a kommentelők a gyerekek elzüllésétől tartanak a népszerű slágerek hallatán, ő szilárdan hiszi, hogy a helyzet messze nem kíván világvége-hangulatot: „Ne legyünk álszentek, nem lesz semmi a gyerekkel! Megmondom, mi fog történni: semmi” – fogalmazott tömören, rávilágítva arra, hogy a mesterségesen generált félelmeknek aligha van valós alapja. Bár a műfaji definíciókhoz ragaszkodik, emberileg a legkisebb ellenszenv sincs benne az új közönségkedvencek iránt. Kifejezetten elismeri a srácok törekvéseit, még ha a saját lejátszási listájára nem is kerülnek fel a dalaik.
Abszolút nem élem, de a srácokat, például KKevint kifejezetten kedvelem
– mondta Ganxsta, aki a hazai zenei felhozatal alakulásáról már lényegesen komorabb képet festett: „Sötéten látom... az én ízlésem szerint. Én hallgatom a jó kis régi zenéimet továbbra is.” A Kartel fenegyereke tehát nem csatlakozik a pánikkeltők táborához. A trendek jönnek-mennek, a lázadás örök, Zolee pedig marad a szilárd alapoknál.
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