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Farm VIP: Varga Noel elárulta, mivel bélyegzik meg a nők a magánélete miatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Farm VIP
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 12. 20:00
A KísértésA lányok
A Farm VIP emberpróbáló feladataihoz elengedhetetlen a maximális fókuszáltság. A realitysztár Varga Noel lelkierejét a Farm VIP-ban alaposan próbára tette egy komoly családi aggodalom.
N. V.
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A Farm VIP szereplőjét Varga Noelt a mai napig sokan az ott látottak alapján skatulyázzák be, ám őt már cseppet sem zavarják a rosszindulatú megjegyzések. (Abban a műsorban a fiatalember mindenki szeme láttára félrelépett.)

Farm VIP szereplőjét Noelt már nem zavarják az előítéletek.
Farm VIP Noel felett ítélkeznek a lányok. (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Farm VIP - Varga Noelt a nők hűtlenséggel vádolják

A lányok ítélkeznek felettem a leginkább: rám sütik, hogy ilyen-olyan vagyok, meg hogy nem vagyok hűséges, pedig ez nem igaz. Korábban voltak két-, illetve négyéves kapcsolataim is, és egyikben sem csaltam meg senkit. Úgy gondolom, hogy aki egy tévéműsor alapján von le rólam következtetéseket, abból hiányzik az a fajta érzelmi intelligencia, ami a való életben elengedhetetlen lenne. Látnak belőlem egy keveset a képernyőn, és azt hiszik, hogy már ismernek, pedig ez alapján senkit sem lehet elkönyvelni. Eleinte zavart, de már megszoktam

 – kezdte Noel a hot!-nak.

Miatta szerette meg a természetet is.
Szoros kapcsolatot ápolt a nagymamájával (Fotó: hot! magazin/ TV2)

A fiatalembert nagyon erős kötelék fűzte nagymamájához, aki éppen a játék ideje alatt vívta az utolsó harcait.

„A Kísértés során sem tarthattam a kapcsolatot a szeretteimmel, így maga az elszigeteltség nem okozott gondot, hiszen erre fel voltam készülve. Az viszont borzasztóan nehéz volt számomra, hogy a nagymamám a forgatás ideje alatt haldoklott. Nagyon szoros volt a kapcsolatunk, miatta szerettem meg a horgászatot és a természetet is. Ez a helyzet rendkívül megviselt, végig rányomta a bélyegét a hangulatomra. Tudtam, hogy ha nem tudok elköszönni tőle, azt később nagyon nehéz lesz feldolgoznom, emiatt rettenetesen féltem. De végül el tudtam búcsúzni tőle.”

Tanult a műsorból.
Nem szereti a konfliktust (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Varga Noel: „Alapvetően konfliktuskerülő ember vagyok”

Bár a Farm VIP-ban olykor szinte tapintani lehet a feszültséget, Noel nem olyan ember, akit egykönnyen ki lehetne hozni a sodrából.

Alapvetően konfliktuskerülő vagyok, viszont ha már benne vagyok, és végképp nem tudok mit kezdeni a helyzettel, akkor persze beleállok, de egyébként nem szeretem az ilyesmit. Úgy gondolom, hogy a legtöbb feszültség teljesen felesleges az ember életében, mert leginkább csak az egóból vagy hasonló dolgokból fakad. Igaz, a műsorban volt konfliktusom, ami megtanított arra, hogy nem szabad egyből, vakon megbíznom mindenkiben. Amúgy sem szoktam, de ott egy kicsit elengedtem az óvatosságot, és meg is lett a böjtje 

– mesélte.

hot! címlap
További érdekességek az e heti hot! magazinban! (Fotó: hot! magazin)

 

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