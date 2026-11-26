Hamarosan kiderül, ki lesz 2026-ban az X-Faktor győztese, és kinek az élete változik meg egy csapásra a tehetségkutató döntője után. Az RTL népszerű műsora az elmúlt években számos olyan énekest és előadót indított el a pályán, akik közül többen országosan ismertté váltak, slágereket jelentettek meg, koncerteztek, és a magánéletükben is fontos mérföldkövekhez érkeztek. De vajon mi történt azokkal, akik korábban megnyerték a győztesnek járó címet? Összegyűjtöttük az X-Faktor eddigi nyerteseit, és megnéztük, hogyan alakult a karrierjük és az életük a műsor után. A korábbi győztesek története jól mutatja, hogy a tehetségkutató megnyerése nem feltétlenül jelent egyenes utat a hosszú távú sikerhez: van, aki azóta is folyamatosan jelen van a zenei életben, mások visszavonultak a nyilvánosságtól, vagy éppen most próbálják új lendülettel folytatni a karrierjüket. A legfrissebb évadok nyerteseinél pedig még alakul, milyen irányt vesz az életük a műsor után.
A magyar X-Faktor történetének első győztese Vastag Csaba volt, aki 2010-ben, Nagy Feró mentoráltjaként hódította el a címet. A tehetségkutató után számos zenei produkcióban, televíziós műsorban és koncerten szerepelt, és a mai napig aktív előadó. Magánéletében is fontos változások történtek: feleségével, Domján Evelinnel közösen építik az életüket, aki a zenei karrierjének szervezésében is segíti. 2026-ban egy különösen személyes dallal jelentkezett: az Apa című szerzeményben az édesapjával való kapcsolatáról, a korábbi családi konfliktusokról, a hiányról és a megbocsátásról énekelt. Nemrég arról is beszélt, mennyire meghatározó volt számára a győzelem, amely 16 évvel ezelőtt elindította a pályáját.
A második évadot Kocsis Tibor nyerte meg Malek Miklós mentoráltjaként. A győzelem után megjelent első albuma, Az első X, amely dupla platinalemez lett, és hetekig vezette a lemezeladási listát. Az énekes azóta is a zenei pályán maradt, és folyamatosan dolgozik azon, hogy ne csupán az X-Faktor egykori győzteseként emlékezzenek rá. 2025-ben a Hozd el a változást című daláról és az önazonosságról mesélt egy interjúban. Egy friss beszélgetésben arról is beszélt, hogy szeretné, ha a közönség már a nevéhez és a dalaihoz kötné, nem csupán a tehetségkutatóban elért eredményéhez.
Oláh Gergő 2012-ben, Geszti Péter mentoráltjaként nyerte meg az X-Faktor harmadik évadát. Története már a műsor előtt is sokakat megérintett, hiszen nehéz körülmények közül érkezett, és a családja miatt korábban már lemondott az énekesi álmairól. A győzelem után azonban új lehetőségek nyíltak meg előtte: albumokat készített, saját zenekart alapított Roma Soul néven, és több televíziós műsorban is feltűnt. A Sztárban Sztár All Starsban is megmutatta sokoldalúságát. Magánéletében szintén fontos szerepet kap a család: feleségével, Nikivel öt gyermeket nevelnek, és bár a házasságukban akadtak nehéz időszakok, ma is együtt vannak. Sőt, közösen tartanak előadásokat, amelyekben saját tapasztalataikon keresztül más pároknak is szeretnének segíteni.
Danics Dóra 2013-ban történelmet írt, hiszen ő lett az X-Faktor első női győztese. Geszti Péter mentoráltjaként jutott el a fináléig, és különleges hangjával, valamint egyedi előadásmódjával nyerte el a közönség szavazatait. A tehetségkutató után sem hagyta maga mögött a zenét: 2016 óta a Cimbaliband énekesnőjeként is dolgozik, emellett musicalszínésznőként is kipróbálta magát. A civil életben kommunikáció szakon végzett, majd vágóként is elhelyezkedett. Bár ma már ritkábban szerepel a bulvárhírekben, továbbra is aktív előadó, és több műfajban is megmutatta tehetségét.
Tóth Andi mindössze 15 éves volt, amikor 2014-ben megnyerte az X-Faktor ötödik évadát Szikora Róbert mentoráltjaként. Az énekesnő az ország egyik legismertebb előadójává vált, számos slágert adott ki, és televíziós műsorokban is szerepelt. 2023-ban azonban bejelentette, hogy felhagy a koncertezéssel, és egy időre visszavonul a zenei pályától. Az X-Faktorba később még visszatért, 2025-ben már mentorként segítette a versenyzőket, köztük a győztes Belanót. 2026-ban pedig újabb meglepetést okozott: június 1-jén megjelent a Júniusban című dala, amelyhez videóklipet is forgatott. Bár a visszatérése örömmel töltötte el a rajongókat, egyelőre nem ígérte meg, hogy újra rendszeresen koncertezni fog.
Opitz Barbara Tóth Gabi mentoráltjaként nyerte meg a hatodik évadot, és a győzelem után több slágerrel is jelentkezett. Az énekesnő az elmúlt években a magánéleti nehézségei miatt is gyakran került a hírekbe, és egy időre a zenei pályáját is háttérbe szorította. 2026 elején azonban arról beszélt, hogy szeretné újraindítani a karrierjét. Tavaly szeptemberben ugyanis ismét stúdióba vonult, új dalokon dolgozik, és a retro stílus is közel került hozzá. Azt is elárulta, hogy a korábbi nehézségek után most már tudatosabban szeretné alakítani az életét, és ismét a zenére koncentrálni.
A hetedik évadot Ricco és Claudia nyerte meg Gáspár Laci mentoráltjaiként. A páros sikere különösen nagy szenzáció volt, hiszen Ricco korábban egy súlyos baleset következtében kerekesszékbe került, Claudia pedig az énekhangjával és kitartásával bizonyított. A győzelem után közös zenei karrierbe kezdtek, ám a terveik végül nem úgy alakultak, ahogyan szerették volna. A duó idővel feloszlott, és már a kapcsolatot sem tartják. Ricco 2024-ben arról beszélt, hogy évek óta nem beszélnek Claudiával, de harag nélkül váltak el egymástól. Azt is elárulta, hogy a menedzsmenttel kapcsolatos problémák miatt a nyereményüket sem tudták úgy felhasználni, ahogyan eredetileg tervezték.
A Filep Kund és Laskay Nimród alkotta USNK 2018-ban aratott győzelmet az X-Faktorban, és a műsor után valósággal berobbant a hazai zenei életbe. A két erdélyi rapper saját dalokkal, modern hangzással és lendületes produkciókkal hódította meg a közönséget. A siker azonban óriási tempót diktált, a koronavírus-járvány miatti leállás pedig még inkább megnehezítette a folytatást. A duó tagjai később elárulták, hogy egy időre teljesen kiégtek, elveszítették a zenei irányukat, és még az is megfordult a fejükben, hogy nem térnek vissza. Végül 2024-ben, négy év szünet után új dallal jelentkeztek.
A szlovákiai Balogújfaluból érkezett Ruszó Tibor 2019-ben, ByeAlex mentoráltjaként nyerte meg a tehetségkutatót. A győzelem után Budapestre költözött, hogy közelebb legyen a zenei munkákhoz, ám a karrierje nem alakult olyan gyorsan, ahogyan azt sokan várták. 2025-ben őszintén beszélt arról, hogy bár folyamatosan dolgozik, és rendszeresen vállal fellépéseket, az áttörés még várat magára. Nem adta fel az álmait, továbbra is szeretné magasabb szintre emelni a pályáját. Ugyanebben az évben jelentkezett a Honnan indultam című dallal, amelyben szülőfalujáról, gyerekkori emlékeiről és arról énekelt, milyen utat járt be az X-Faktor óta.
Alee, vagyis Balázs Alex ByeAlex mentoráltjaként nyerte meg a jubileumi, tizedik évadot. A fiatal rapper saját szövegeivel, különleges stílusával és szókimondó előadásmódjával vált az egyik legemlékezetesebb versenyzővé. A hirtelen jött népszerűség azonban nemcsak sikereket hozott számára: később arról beszélt, hogy komoly stresszel, szorongással és lelki mélyponttal kellett megküzdenie. Emiatt egy időre visszavonult a nyilvánosságtól, és a közösségi oldalain is kevésbé volt aktív. 2026 májusában már arról szóltak a hírek, hogy új dalokkal készül visszatérni, miközben külsőleg is látványosan megváltozott. A rapper elmondása szerint sokat dolgozott azon, hogy fizikailag és lelkileg is jobban legyen.
A 2022-es évad győztese, Solyom Berni még gimnazistaként hódította meg a nézőket, ByeAlex mentoráltjaként. A győzelem után azonban nemcsak a zenére koncentrált: visszaköltözött Erdélybe, befejezte a középiskolát, majd egyetemi tanulmányokba kezdett, marketinget tanult, hogy később önállóan is kézben tarthassa a karrierjét. 2025-ben új dallal tért vissza, az Ilyen lettem című szerzeményben pedig arról énekelt, mennyit változott az élete az X-Faktor óta. Azt is elárulta, hogy újabb dalokon dolgozik, és akár egy teljes album megjelentetését is tervezi.
Valkusz Milán mentoráltja, Fehér Krisztián 2024-ben nyerte meg az X-Faktort. A saját dalokkal jelentkező énekes a győzelem után is építette a zenei karrierjét, és a magánéletében is fontos változások történtek. 2026 nyarán kiderült, hogy rátalált a szerelem: Oláh Szandrával, a 2019-es évad egykori versenyzőjével alkot egy párt. A fiatalok közös zenei terveket is szövögetnek, Szandra pedig Krisztián fellépéseire is elkíséri szerelmét. Az idei évadban a családja is visszatért a tehetségkutatóba: húga, Fehér Viktória négy igennel jutott tovább a válogatóból, ám az első élő adásban kiesett. Krisztián pedig egy másik televíziós produkcióban, A nemzet hülyéje című műsorban is feltűnik.
A 2025-ös évadban Belano, azaz Tóth Andi mentoráltja bizonyult a legjobbnak. A fiatal előadó négy éve kezdett komolyabban foglalkozni a zenével, kezdetben verseket, majd dalszövegeket írt, később pedig az éneklésben is kipróbálta magát. A műsorban saját dalaival és különleges stílusával hívta fel magára a figyelmet, a fináléban pedig a nézők szavazatai alapján ő vihette haza a 36 millió forintos fődíjat. A győzelem után arról beszélt, hogy a nyereményt elsősorban a zenei karrierjébe, stúdiómunkákba és videóklipek készítésébe szeretné fektetni. Számára tehát még csak most kezdődik igazán az út, amelyen szeretné megtartani a megszerzett közönség figyelmét.
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