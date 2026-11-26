Hamarosan kiderül, ki lesz 2026-ban az X-Faktor győztese, és kinek az élete változik meg egy csapásra a tehetségkutató döntője után. Az RTL népszerű műsora az elmúlt években számos olyan énekest és előadót indított el a pályán, akik közül többen országosan ismertté váltak, slágereket jelentettek meg, koncerteztek, és a magánéletükben is fontos mérföldkövekhez érkeztek. De vajon mi történt azokkal, akik korábban megnyerték a győztesnek járó címet? Összegyűjtöttük az X-Faktor eddigi nyerteseit, és megnéztük, hogyan alakult a karrierjük és az életük a műsor után. A korábbi győztesek története jól mutatja, hogy a tehetségkutató megnyerése nem feltétlenül jelent egyenes utat a hosszú távú sikerhez: van, aki azóta is folyamatosan jelen van a zenei életben, mások visszavonultak a nyilvánosságtól, vagy éppen most próbálják új lendülettel folytatni a karrierjüket. A legfrissebb évadok nyerteseinél pedig még alakul, milyen irányt vesz az életük a műsor után.

Az X-Faktor idei évadában hamarosan kiderül, hogy ki lesz a győztes (Fotó: RTL)

Vastag Csaba nyerte az első X-Faktort

A magyar X-Faktor történetének első győztese Vastag Csaba volt, aki 2010-ben, Nagy Feró mentoráltjaként hódította el a címet. A tehetségkutató után számos zenei produkcióban, televíziós műsorban és koncerten szerepelt, és a mai napig aktív előadó. Magánéletében is fontos változások történtek: feleségével, Domján Evelinnel közösen építik az életüket, aki a zenei karrierjének szervezésében is segíti. 2026-ban egy különösen személyes dallal jelentkezett: az Apa című szerzeményben az édesapjával való kapcsolatáról, a korábbi családi konfliktusokról, a hiányról és a megbocsátásról énekelt. Nemrég arról is beszélt, mennyire meghatározó volt számára a győzelem, amely 16 évvel ezelőtt elindította a pályáját.

Vastag Csaba számos műsorban bebizonyította, hogy jogosan nyerte meg az első évadot (Fotó: Mediaworks)

Kocsis Tibor rengeteg slágert adott ki

A második évadot Kocsis Tibor nyerte meg Malek Miklós mentoráltjaként. A győzelem után megjelent első albuma, Az első X, amely dupla platinalemez lett, és hetekig vezette a lemezeladási listát. Az énekes azóta is a zenei pályán maradt, és folyamatosan dolgozik azon, hogy ne csupán az X-Faktor egykori győzteseként emlékezzenek rá. 2025-ben a Hozd el a változást című daláról és az önazonosságról mesélt egy interjúban. Egy friss beszélgetésben arról is beszélt, hogy szeretné, ha a közönség már a nevéhez és a dalaihoz kötné, nem csupán a tehetségkutatóban elért eredményéhez.