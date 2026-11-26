Új kihívója akadt Paige Spiranacnak, a golfvilág egyik legismertebb influenszerének: Katie Sigmond egyre nagyobb figyelmet kap a közösségi médiában, és már a sportág új szexi arcaként emlegetik. A Daily Star szerint a szőke szépség legutóbb egy merész fotóval borzolta a kedélyeket: félmeztelenül pózolt, majd azt üzente követőinek, hogy párt keres.

Paige Spiranac új riválist kapott Katie Sigmond személyében Fotó: Getty Images via AFP

Sigmond eredetileg golfinfluenszerként vált ismertté, edzéseiről és pályán készült videóiról is rendszeresen posztolt. A bulvárlap szerint azonban sokáig Spiranac árnyékában maradt, aki úttörőnek számít a golf és a közösségi média összekapcsolásában.

Katie Sigmond és Paige Spiranac rivalizálása

A 33 éves Spiranac korábban maga is beszélt arról, hogy több fiatal nő követi az általa kitaposott utat. Elismerte, hogy büszke arra, ha inspirációt jelent másoknak, ugyanakkor azt is kifogásolta, hogy egyesek szerinte túlságosan lemásolják a stílusát: az öltözéküktől a frizurájukon át a képek beállításáig.

A két influenszer közötti rivalizálás így nem feltétlenül nyílt háború, inkább verseny a követőkért és a figyelemért. Sigmond mindenesetre egyre komolyabb kihívója lehet annak a Spiranacnak, aki éveken át szinte egyeduralkodó volt a golfvilág közösségi médiás sztárjai között.